文藝氣息與大嶼山自然人文交融，親友出行至優選擇

探索自然文化，擁抱大嶼山風光，銀鑛灣渡假酒店爲您帶來極緻度假體驗！座落於大嶼山梅窩，與銀礦灣泳灘為鄰，酒店深深融入大自然的懷抱。在海景房中，可以在晨曦目睹太陽從寧靜的海平面升起，感受大自然的神奇魅力。附近建有多條遠足及單車徑，以酒店作基地，去探索梅窩的名勝，享受郊遊樂，乃不二之選。

銀鑛灣渡假酒店蘊涵著濃厚的文藝氛圍。酒店近期與本地插畫家Rachel合作，在20間獨特的主題房中展現香港原創IP《heart blush愛心腮紅》的夢幻世界，與最懂得照顧人的小熊 Koubbi、愛美的小兔Miiona，還有她們的好友夥伴小狗Bokki、柴犬Beruu、水獺Giioh、跟樹熊Ulaa，共度美好夜晚。

漫步於酒店餐廳，您將沉浸在如畫氛圍中，多幅色彩斑斕的掛畫，出自本地畫家蔡祖光的設計，營造出藝術展廊的感覺，為用餐體驗增添藝術氣息。酒店樓層亦掛上多幅畫作和照片，還展示了從各地搜羅而來的晶石擺設和藝術裝置，以不同角度展現文化和自然。花園別具匠心的幕墻出自俄羅斯畫家巧手，呈現出繽紛的3D巨型貓壁畫，是絕佳的打卡點。

貓壁畫

接觸不同藝術領域，享受其中，同時激發想像力，無論是成年人或小朋友，都能發揮創意。酒店餐廳和樓梯位置設有黑板，您可以盡顯繪畫天賦；每逢節日，酒店舉辦親子工作坊，以多元化的藝術素材，為您締造觸覺和視覺方面等多重感官體驗。

聖誕節將至，銀鑛灣渡假酒店已換上聖誕新裝，3位可愛的聖誕老人正在努力爬墻準備送禮物了，指定動作一定是在飄雪樂園的風車下留影。夜幕降臨，夢幻城堡馬車燈光亮起，樂韻悠揚，SJMN Music聖誕音樂會將於12月23日為您與摯愛送上最暖的聖誕祝福。

銀鑛灣渡假酒店不僅爲您提供舒適住宿，更是您進入藝術、夢幻與創意的窗口。歡迎您蒞臨梅窩，現推出聖誕優惠，讓您盡情享受這場融合藝術與自然的奇幻之旅。預定您的冬日假期，感受銀鑛灣的溫馨迎接！

銀鑛灣渡假酒店

地址： 香港大嶼山梅窩銀礦灣 D.D.2 地段648

酒店官網：https://www.silvermineresort.com/