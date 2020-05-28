【港版國安法】劉兆佳：情報需兩地合作　執行還應香港來做

在反修例風波即將滿一周年之際，恐怕再也沒有什麼事情比全國人大宣布制定「港版國安法」更能在香港引發廣泛關注和爭議。實事求是地說，不再等待香港自行立法基本法23條，而是由北京直接出手，並非是中央政府一開始的本意。但在中美進入全面對抗的國際變局之下，經歷了去年延綿不絕的反修例運動，香港日益成為中國國家安全的重大隱患，同時也威脅到一國兩制的行穩致遠，這讓全國人大主動訂立「港版國安法」勢在必行。

該如何來理解這部「港版國安法」，其在法律邊界的界定上是否存在模糊地帶，具體法案出台後又該如何與香港已有的制度體系對接，全國港澳研究會副會長、香港中文大學榮休講座教授劉兆佳日前接受《香港01》採訪，就相關問題表達了自己的看法。本文為採訪第二篇（共兩篇）。

第一篇：劉兆佳：香港已近乎顛覆基地 港府建制派令中央失望

01：根據全國人大常委會副委員長王晨在十三屆全國人大三次會議上做的說明，「港版國安法」草案正文部分共有七條，其中第四條明確提到，香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，中央人民政府維護國家安全的有關機構根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。這裏提到的「中央在港設立機構」，意味着什麼？具體到執行層面，會怎樣操作？該機構落定後，如何與香港原有的機構和執行機制相銜接？

劉兆佳：我現在還回答不了，因為我也還在等具體條文的情況，可能要到法律頒佈之後才知道。不過現在看，（中央在港設立國安執行機構）是很正常的進展，為什麼？香港現在不單需要（國安）法律，還要強化這個執行機制，這個執行機制既包括中央的機制，也包括特區的機制。

最主要的問題是，要保護國家安全，特區政府要做這個事情，香港人要做這個事情，首先要知道中央關注哪一些國家安全問題，要知道國家正面臨哪些安全威脅。香港作為國家安全的（一部分），它涉及的安全威脅有哪些方面？誰在利用香港威脅中國國家安全？有一些危害國家安全的力量在香港以外，那香港政府有沒有能力收集這部分情報？這肯定需要香港與中央合作。還有一些利用香港來威脅國家安全的人，可能本身就來自內地，並不一定全是來自美國等西方國家，在這方面，中央的國安機構掌握的情報肯定比特區政府要多。

另外，保衛國家安全所需要的一些技術，比如說人臉識別、大數據、人工智能等，香港或者是沒有，或者是技術不夠先進。所以內地與香港互相之間都有合作的需要。

可能有人更關心的是，內地國安機構或者公安機構會不會在香港執法。

01：對，會不會直接進入香港執法。

劉兆佳：這個問題有要看具體條文，不過在執法方式上，肯定需要得到「港版國安法」的授權。所以國安執行的主體在香港能夠做什麼，不能夠做什麼，這個需要在法律上規範。

我個人認為，真正對付那些威脅國家主權的勢力、人員，到目前來看，抓捕、審判等工作還是應該由香港去做。但問題是國安機構肯定會對特區政府提出很多建議，如何讓特區政府能夠整合各種政府內部和相互間的力量，做好維護國家安全工作，從現在的經驗來看，情報應該是至關重要的。港版國安法肯定會授權國安組織在香港做出成功的情報收集工作，不然的話，它在香港的有些功能就發揮不出來了。

《國歌條例草案》5月27日在立法會恢復二讀，有網民號召發起「大三罷」，並且呼籲包圍立法會，以阻止議案通過。自早上起，除了金鐘一帶，銅鑼灣、中環、旺角亦有大量人群聚集，部份人更走出馬路，一度佔據主要幹道，警方拘捕逾300人。（羅國輝攝）

01：雖然「港版國安法」針對的是極少數人，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動以及外部勢力干預。人大決定不會影響香港特別行政區的高度自治權和香港居民的基本權利自由。根據內地法律專家的解讀，鼓吹「港獨」和主張納粹、煽動民族仇恨等，不屬於一般言論自由的範疇，法律需要對此規管。這裏在具體界定上會否存在模糊地帶？邊界該如何把握？

劉兆佳：還是要看具體條文怎麼寫。香港目前不是完全沒有維護國家安全的法律，有些（法律）還是蠻嚴厲的，比如《緊急情況規例條例》。問題是現在香港政府沒有用它，怕民意反彈，怕建制派（政治利益）受損等等。現在中央直接出手，其實也是推動特區政府出手的一個重要舉措，讓特區政府更勇敢地用好香港原有法律。

從這個角度講，我覺得港版國家安全法是一個有生命力的東西，它給中央政府應對香港情況的發展提供了一個法律工具，就算香港沒有辦法（在維護國家安全方面）立法，仍然可以用現在這部「港版國安法」來不斷增加內容來應對香港新出現的國家安全威脅。

01：從今次人大主動立法修補國安漏洞不難看出中央的政治意志，就像當年在香港回歸問題上鄧小平所體現的政治意志一樣。政治意志不是虛張聲勢，而是做出實實在在的準備。政治意志也不是魯莽從事，而是對最壞的後果有着清醒的認識，並準備勇敢地承擔。在你看來，中央所預計到的「最壞的後果」是什麼？你怎麼看「港版國安法」背後中央的政治意志？

劉兆佳：中國中央政府表現出的強大意志，是最近才有的，並不是說從來都有。中央對香港問題不可能沒有諸多政治顧慮，比如擔心西方國家（特別是美國）會不會打擊特區政府，會不會連累建制派，甚至是不是影響到香港對中央的信任，會不會讓香港產生恐懼等等，所以中央現在這種強大的意志也是被逼出來的，因為美國不斷干涉中國，美國已經在香港挑起動亂，意圖培訓在香港的代理人，挑戰中國國家主權、奪取香港管治權，利用香港作為一個對付中國的棋子。面對嚴峻的國家安全局面，（中央）才產生那種強大的危機感、緊迫感，才要「背水一戰」。

另一方面，香港過去一年發生的事情，內地同胞看起來也非常着急，非常的反感，內地民族主義不斷的抬頭，反美情緒不斷上漲。對於美國插手香港事務，在香港搞顏色革命，利用香港一些反對力量、港獨力量來對中國圖謀不軌，內地同胞顯然也不希望這樣。在這種情況下，中央共產黨為了捍衛國家主權和領土完整，難道不做一點事情嗎？而且中共也知道，什麼事情都不做，香港的亂局只會越來越亂，香港內外（的敵對勢力）奪取香港管治權的機會會越來越高，尤其是不能容忍美國在香港發展代理人，以及利用這些代理人在香港製造動亂。

對香港內部來說，我反而比較樂觀。香港有一部分人以為中國怕美國，中國怕（香港）民意反彈，所以很多事情都要忍讓，或者對他們讓步。當然他們也知道，過去十多年中國政府絕不是在所有問題上都對他們讓步，特別在政改方面。但他們始終有種幻想，覺得在美國壓力下，在他們對港府造成的政績壓力下，中央就算不退讓，也不會對他們「動手」。

中央政府出台「港版國安法」體現出了強大的政治意志。（AP）

現在中央政府出手打破了他們慣性的心理預期。他們很快會看到中央「動真格」，是一種不惜一切要把香港內部的敵對力量的政治能量壓縮到最小的舉措，讓他們不能再在香港做一些破壞香港管治的行為，不再讓外部勢力把香港變成顛覆基地，挑戰中國國家主權。

我覺得反對勢力在香港的活動空間和活動能力會有所減少，他們現在也許還不知道繼續支持香港本地的反對派已經是沒有什麼前途的了。中國人大常委會審議「港版國安法」的消息出來後，按之前的思路香港應該是不同階層的群體會馬上出陣（組織抗議示威），但現在幾乎完全看不到這些，只有一些小打小鬧的搞亂。

這其實正是中央政府要做的，可以徹底改變香港主觀與客觀的政治局面。出台「港版國安法」唯一面對比較強大的壓力來自美國，我覺得香港反對派很快會認識到中國不怕美國，美國也不能給他們提供保護，這會讓反對派的士氣萎靡不振。同時，中央政府出手推動「港版國安法」，必然會讓愛國力量的壯大與發展潛力有所增加。