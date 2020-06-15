華為孟晚舟案︱中國未出「限加令」　加拿大不再是「美方幫兇」？

温哥華當地時間5月27日上午11時，加拿大卑詩省最高法院就華為副董事長孟晚舟一案作出判決，認為符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。 自從孟晚舟案爆發，加拿大吃了不少苦頭，先是有兩名在華加籍公民被拘留，中方理由是危害中國國家安全。不久後，北京又祭出「限加令」，以衛生檢疫有問題為由，禁止進口加拿大製造的芥花籽產品至今，豬肉及牛肉則一度亦在被禁之列，渥太華對此毫無還手之力。

「美國在加拿大身上拿好處」

相比之下，是次宣判後過了大半個月，暫時都未見北京有「限加令」大動作，外交部對孟晚舟案的詮釋更好像有微妙變化。

5月29日，發言人趙立堅在例行記者會如此評價孟晚舟案：「美方的目的是為了打壓中國高科技企業和華為，加拿大扮演了美方幫兇的角色，這是一起嚴重的政治事件。」駐加大使館亦秉持同一論調，指渥太華是「美方幫兇」。

新型冠狀病毒肺炎：杜魯多妻子蘇菲在3月12日確診新冠肺炎，接受治療後已成功康復。圖攝於2019年9月11日（Reuters）

6月11日，駐加大使叢培武在接受路透社電話訪問時卻指：「美國在加拿大身上拿好處，而美國是中加關係的麻煩製造者。」他沒有說渥太華是「幫兇」之餘，也沒有透露中方是否會進一步「反制」，更似暗指加方也是「受害者」。

華為「落選」加拿大5G建設

中方反應似乎迅速降溫，暫時未對加拿大窮追猛打，某程度上是意料之外。首先就「港版國安法」爭議，渥太華「多手」率先與英國和澳洲發表聯合聲明，「深表關切」，又「多口」說歡迎和協助數十萬在港加拿大人回流。雖然就止於表態而已，但以北京的慣常外交量度，加方是在積怨未消下再踩紅線。

多手多口可能仍毋須去計較，然而講到實利方面，加拿大電訊商Bell Canada 和Telus於6月初宣布，選擇以愛立信和諾基亞建設5G網絡，幾乎等同宣判華為已失落加國市場，不獲主要電訊商青睞。須知道就在去年初，時任駐加大使盧沙野曾警告，假如加方封殺華為，「相信肯定會有後果」。

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在公開封殺和商業決定不採用之間，有很大很大的空間，有時留下政策風險的顧慮就足夠了。據美國無線行業刊物《Fierce Wireless》報道，Bell Canada的發言人便回答得很巧妙：「華為過去一直是可靠和創新的夥伴，而我們會考慮於5G和他們合作，如果（加拿大）聯邦政府准許他們參與。」

任正非：不能以中國人利益換取華為利益

有人會說近排火頭多，由英國涉港爭議到印度邊境衝突，再由對澳洲經貿限制到美國威脅制裁，北京正在多線作戰中，所以不如多一事不如少一事。

可是這講法不單不符合中國近年的外交作風，更無視北京有足夠空間行事：既然首階段中美貿易協議規定，中國須兩年內「爆買」320億美元的美國產品，那相應買少些加拿大產品應該問題不大吧？當是提早完成對美採購也好，反正中方本來就「應美國請求」，承諾額外「每年盡量增加50億美元的農產品進口」。

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中國要「懲罰」加拿大，辦法多的是，問題在於值得不值得。講到底這宗引渡官司關乎一個涉嫌詐騙的民企高層，司法程序可長達十年之久，假如每一次進度對被告不如意，北京就要付出動員國家機器的成本，那還要推出多少輪「限加令」，又要拘留多少個在華加拿大人呢？個人禍福和國家利益不一定時時一致。

美國要利用孟晚舟案對華施壓，箇中政治盤算路人皆知，但華為風波走到這一步，這宗官司早就不是主要矛盾所在，當下華為面對愈趨收緊的供應禁令，最悲觀的情況是「化整為零」。更何況華為創辦人、孟晚舟之父任正非就曾經講過，不能拿廣大中國人的利益來換取華為的利益，寧願女兒受更多苦。