【美衛生部長訪台】阿扎爾口誤引綠網軍忙洗地　看清兩件事

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）率團抵達台灣訪問，8月10日與蔡英文會面並以英文發表談話，他在致詞中多次感謝蔡英文（President Tsai），可惜的是，阿扎爾在致詞一開始稱呼蔡英文為President Xi，原本單純的一次「口誤」，卻因為台灣複雜的政治及「反共」情緒，該段視頻隨即被「見獵心喜」的有心人士放上網絡，卻因立場親綠的網紅、文化人及媒體集體「指鹿為馬」，反而延燒出荒腔走板的「Presidency」英文教室。

美國衛生部長阿扎爾口誤，稱蔡英文為 President Xi，引發親綠人士在網絡發表言論，堅稱阿札不是口誤，而是用更尊貴的 Presidency(總統職位)稱呼蔡英文，還批評批評者是不懂外交禮節，結果在台灣的谷歌（Google）網絡搜尋鍵入presidency即出現蔡英文的圖像，形同成為蔡英文的專有名詞。（截圖）

對於阿扎爾的「口誤」，台灣總統府雖然尷尬，但發言人的回應指「是拼音與發音的問題」，並未有太多糾結，呼籲台灣各界應將焦點拉回台美之間的友好關係及防疫合作議題；美國在台協會（AIT）也公布阿扎爾的講稿，以書面證據間接證實「是口誤無誤」。

阿扎爾今天接受中央社專訪時指出，他10日致詞時，提到蔡英文總統5次，其中一次「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。

阿扎爾的「口誤」本是小事，不過，將Tsai發音成Xi（習）的「反串」效果太強，「建制」完備、一向親綠的台灣網絡言論，不待指揮即開始各種帶風向、自由創作，將刀揮向要求阿扎爾道歉的藍營政治人物及將短視頻上網的「有心人士」不識大體者仍算「師出有名」，但有網紅文化人、英文新聞主播及大學教授硬是以「Presidency」（總統職位）為阿扎爾的口誤開脱，指責將之解讀為「習總統」的人是「不懂外交禮節」，指自己「百分之一萬相信阿札說的是Persidency」，甚者還有說將「Presidency」硬說成「Presiden Xi」並因此訕笑、宣傳者「都應該去死」。

影響所及，於台灣谷歌（google）搜尋鍵入Presidency，置於頁首卻是蔡英文的頭像，成了蔡英文的「專有名詞」，真正貽笑大方。

美國衛生部長阿扎爾稱蔡英文為「PresidenXi」的口誤，足以反證他對此一「重要會面」漫不經心。（中央社）

持平而論，阿扎爾的「口誤」本來當成飯後茶餘的「談資」即可落幕，但演變成「Presidency」英文小教室的台灣「網絡內戰」，從中卻可以看清楚兩件事。

其一，如果阿扎爾真的將與蔡英文的會面當成「台美關係」堅實重要證明及外交大事，對於自己不熟悉的華語姓名，豈能不事先請教AIT人員該如何正確發音，避免出錯以示最基本的尊重，更何況AIT後來公布的講稿還原封不動的將「ts-eye」發音「小抄」呈現在公眾面前。兩國外交情誼是否深意厚，往往在細膩處更能彰顯，但阿扎爾在有「小抄」輔助下都能唸錯蔡英文的姓，反證他並未慎而重之的看待與蔡英文的會面，輕忽的結果讓藍營政治人物與「有心人士」找到見縫插針的機會，也是剛好而已。

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其二，綠營網軍居於網絡「主流民意」，早已嫻熟於以斷章取義、片面解釋、似是而非的方式在網絡「帶風向」，以極大聲量壓制「異見」，甚至將之高舉至「國家利益」等級，動輒將「逆風者」貼上「中共同路人」、「賣台」標籤，幾乎無往不利。此次對阿扎爾「口誤」的「危機處理」，幾乎是「膝反射」式，創造出舉世獨見的「presidency」外交「尊稱」，形同主動為阿扎爾洗地，也可見到相同脈絡。

何以阿扎爾一次簡單的「口誤」演變成貽笑大方的「presidency」英文及外交禮節小教室？台灣人應該思考的是，以「主流民意」自居的綠營網絡側翼，為何會變成「明知有錯，一往如前」的「假訊息」製造中心？許多可見明顯錯誤的斷章取義，為何經過親綠網紅、文化人的「包裝」後就變成「真理」，反而成為「出征」非我族類的材料？

反向來說，雖然有部分藍營政治人物曾有出位、荒唐言論，被綠營有心人士特意放大，也不能因此就認定所有藍營政治人物所言皆為荒唐，不值一聽、一看，甚至還因此全盤否定藍營所有政策及主張。

古代秦國權臣趙高以權勢威逼群臣「指鹿為馬」，今日親綠網絡言論不待威逼即主動替美國高官阿扎爾的「口誤」洗地，古今相比，不知何者較為可悲？所幸，目前為止，「presidency」只是蔡英文的「專有名詞」，還不是台灣大眾公認的「外交禮節」。