婚紗攝影2024｜泰國婚紗攝影推薦 旅行結婚/自助婚照不求人！

【泰國婚紗攝影推薦/曼谷婚紗攝影地點推薦】近年旅行結婚、外地拍攝婚照相當盛行，泰國亦是個不錯之選！交通便捷，飛行時間又不需太長，最重要是景點選擇多元，既有傳統建築：皇室夏宮、國家公園與文化遺址，又有自然風光：海天一色的海灘、奢華別墅以及夢幻花園；能夠輕鬆拍出獨特Pre wedding 婚紗美照！



打算在泰國拍婚紗照的話，可以先考慮「邊玩邊拍」或是心水拍攝風格中入手。如果想要山系小清新風格的話，擁有美麗天然秘境的華欣、清邁會是個不出錯之選。偏好海天一色的話，四面環海的蘇梅島則是個好選擇。對異國風情，中葡殖民地色彩傳統建築有興趣的話就可以考慮布吉、曼谷等地。

泰國海外結婚合法嗎？

能夠在隱世地方進行一場浪漫婚禮，當然令人心醉，不過或有準新人擔心海外結婚後，回到香港並不被承認。但其實婚禮受到當地法律認可與領事館加簽，則無需再到香港婚姻登記處再次進行登記，不過新婚夫婦海外註冊後，回港後仍要遞交入境處填寫「變更登記事項通知書」，將婚姻狀況改為「已婚」。

曼谷婚攝紗攝影地點推薦！

泰國婚紗攝影地點推薦｜1. 曼谷大皇宮

來到泰國，最具代表性的首選之地，必定是150年歷代曼谷王朝的象徵：王室皇宮。曼谷大皇宮由18世紀建立，擁有悠久歷史與金碧輝煌的外觀，穿上泰服或輕婚紗可以擔當一陣子的貴族！

泰國婚紗攝影地點推薦｜2. 曼谷鄭王廟

除了大皇宮外，另一拍攝必到之地就是有「泰國埃菲爾鐵塔」之稱的鄭王廟。鄭王廟雕工精緻，潔白外塔配上絢麗彩色陶瓷裝飾，整個感覺柔美又浪漫。

泰國婚紗攝影地點推薦｜3. 曼谷當代藝術博物館 MOCA

偏好簡約、藝文風格的話，曼谷當地亦有不少令人驚艷的藝術館，而當中曼谷當代藝術博物館 MOCA 除了拍照相當出片外，當中亦展出不少有趣展品，展示泰國歷史悠久文化，將本土風格、佛教文化與當代藝術揉合。

泰國婚紗攝影地點推薦｜4. 安帕瓦水上市場(Amphawa Floating Market)

提到泰國文化與歷史，水上市場結合水上運輸文化與商賣，經典手搖船展現出傳統海濱銷售風格。眾多水上市場當中，最為推薦安帕瓦水上市場，不但有百年歷史，黃昏時候更可以拍出水上燈火美景以及賞螢火蟲！

泰國婚紗攝影地點推薦｜5. 湄南河

婚照當中又怎能少得海天一色或自然風光呢，想在曼谷市區中體驗的話，有「東方威尼斯」之稱的湄南河必不能錯過。無論是在湄南河畔欣賞風光，或是在觀光船上縱穿市區，都別有一番風味。

泰國婚紗攝影地點推薦｜6. 北碧府野生動物園Safari Park

有留意網絡上的打卡分享的話，應該對近期大熱的網紅熱點：北碧府野生動物園Safari Park並不陌生，能夠近距離餵食長頸鹿，更可以零距離與長頸鹿、斑馬、老虎等合照，拍出仿如非洲草原的寬廣感！