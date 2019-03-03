【蔡少芬】迷戀老公被封「狂魔」　張晉：我這輩子的幸福都靠她

經常在社交網站大讚老公的蔡少芬，與老公「愛妻號」張晉，是娛樂圈有名的恩愛夫妻。近日他們出席原子鏸的婚禮，蔡少芬在合照時輕倚老公，又大讚他是個浪漫的人，二人結婚 11 年仍然猶如一對蜜運中的新人般，連張晉都忍不住說：「好似我哋結婚咁！」

(微博圖片)

08 年結婚，至今育有兩名女兒的他們越見恩愛，究竟二人是如何維持這段甜蜜婚姻？

在平凡日子製造心動感覺

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曾為國家武英級運動員的演員張晉，渾身肌肉兼十八般武藝集於一身。但鐵漢總有柔情一面，是眾所周知的「愛妻號」。處女座的蔡少芬和金牛座的張晉，屬於平穩踏實的土象星座，即使手持估計過億元物業，生活依然樸素簡單。也許土象星座的浪漫就是宅在家中，一起玩下煮飯仔；簡簡單單，卻是有無比的快樂。早前蔡少芬在微博曬出跟張晉一起做的七彩朱古力湯圓，雖然不知味道如何，但旁人也能感受到這道湯圓一定甜到入心吧。

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珍惜當下 愛就要說出口

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兩人雖結婚多年仍不時在微博大方放閃，在過去的情人節，蔡少芬在微博po出一家四口、親吻額頭的照片，份外溫馨。經常在公開場合稱讚老公的她，曾在微博裡寫過這一段話：

「有人叫我要耀夫狂魔，有人笑我常誇老公，有人不明我愛老公什麼⋯但很多事，接觸和了解，你們都會有更深一層的認識，就像我一樣會欣賞，而有一天你會發現你也會被他吸引⋯一個滿有內涵的張晋！ 老公，你好勁啊。」

在平日的相處裡，不妨將另一半的優點說出來，讓對方知道，你很欣賞他為你做的事，那他將更願意為你付出。

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懶理旁人目光 真愛不分尊卑

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當年仍是 TVB 當家花旦的蔡少芬年輕貌美，是很多人心目中的女神。跟當時還未有太大名氣的國內武打演員張晉傳出婚訊，很多人都因女強男弱而不看好這段中港婚姻。婚後的張晉搬來香港住，很多人說他靠老婆。但對於旁人的指點蔡少芬一於少理，她覺得開心幸福是自己的事，自己知道就好。她依然深愛他，並一直支持張晉發展事業。

直到 2014 年，張晉憑著《一代宗師》獲香港電影金像獎的最佳男配角獎時，他不忘在台上答謝老婆蔡少芬說：

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「我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子都要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。」

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2018 年張晉終於得到第一次擔任男主角的好機會，出演《葉問外傳：張天志》。蔡少芬當然是萬分支持，多次在微博宣傳老公主演的電影。當要送到外地工作的張晉去機場，蔡少芬也表現得十分離捨難離，圖文並茂說道：「每次送他去機場，總有點點難過，看著背影，不捨、擔心遠方的你。好好宣傳，「張天志」我們會在家等你回來的。」

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幽默互損的相處模式

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蔡少芬憑著 11 年接拍電視劇《甄嬛傳》在內地人氣大升，而拍劇時都是用廣東話的她，因普通話水平偏低而被內地網民稱為港式普通話三巨頭，與「渣渣輝」(張家輝)及「輪胎能」(古天樂)齊名。

去年年尾，有一段張晉吃飯時的短片在網上瘋傳，片中他說了「天不怕地不怕，就怕蔡少芬說普通話。」還上了內地微博熱門搜尋第一位。蔡少芬見狀也馬上在微博回應：「。。。看來有人命不久矣！¥&$#+%」二人打情罵俏打到上熱門搜尋，可見網民有多喜歡這對可愛的夫妻。

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踏入 2019 年，隨著網上興起貼新舊相片對照的 #10YearChallenge ，張晉也發了一張他在 98 年的半身赤裸的舊照來跟今年的自己對比，蔡少芬即鬼馬地轉發並留言：「我喜歡沒有穿衣服囉！」

婚後的日子原本就是平淡的，縱然沒有轟轟烈烈的情節，但像他倆一樣保持戀愛的初心，得閒煮下飯仔，間中跟對方打情罵俏，也是一種甜蜜的樂趣。

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