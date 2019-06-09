我不問你不說　愛情存疑成心中刺　愈想捉緊卻成了關係的裂痕

兩個人的相處是一門很深奧的藝術，有些人不懂，於是錯誤地與自己所愛的人愈走愈遠，問問自己，是不是逼得他太緊了？起初都不是這樣子的，怎麼愈來愈害怕他離開，愈害怕就捉得他愈緊？誰在趕他走？那個人竟然是你自己。

她發現了些她本來不應該知道的事情，或留意到他有些事想隱瞞，卻不會當面質問，而是收藏於心裡，成為了心裡的一根刺。（《藍色生死戀》劇照）

愛情的天秤一旦失平衡，就會有人作一些蠢事。為何作蠢事？她不想的，只是她害怕，心無法安穩下來，這代表她失去了安全感，安全感不會無緣無故的消失，或許是她發現了些她本來不應該知道的事情？或許是她留意到他有些想隱瞞她的事？可笑是她往往不會選擇當面質問，而是收藏於心裡，成為了心裡的一根刺，她不敢問，或許是她還未承受得到當真相揭穿之後的震撼，也當然，那件事可能不如她想像中的，他可能可以解釋得到的，但她都不會問，就這樣把問題放於心裡，置在兩人之間，間接漸漸拉遠兩人的距離。

很多時候，妳明明有很多事想跟他講，但當見面時卻說不出來，然後到約會結束後，妳又很想見到他，妳渴望知道問題的答案，卻好像連問題是什麼也不記得。

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原來有些人因為不安，心裡就開始不信任對方，開始捉緊對方，卻用錯方法，結果弄痛對方。（《因為愛情》劇照）

妳不是不記得，而是妳害怕真相太鋒利，但如果妳所擔心的事情是杞人憂天呢？如果妳以為妳所掌握的事情，原來求証過後才發現非妳所想呢？戀人之間，兩顆心看似沒有距離，但原來當問題出現了的時候，那感覺真的很可怕，因為他明明就在妳眼前，妳卻連自己想問他什麼都不知道。

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當問題出現了的時候，那感覺真的很可怕，因為他明明就在妳眼前，妳卻連自己想問他什麼都不知道。（《因為愛情》劇照）

不安感是很討厭的，明白，但原來有些人因為不安，心裡就開始不信任對方，有可能會開始捉緊對方，卻用錯了捉緊的方法，結果弄痛了對方，兩人也開始愈走愈遠。

看，多矛盾？愈走愈遠的原因，竟然是因為妳想捉緊這個人，卻因為想捉緊這個人的方法本身就出錯，結果你很用力去留住一個人，其實你在用錯力趕走一個人。

在愛情面前，我們都好像不斷犯錯。