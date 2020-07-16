人稱「賭王最美千金」的何超蓮自與內地男星竇驍戀情被傳媒曝光後，至今已甜蜜相戀一年多，何超蓮與竇驍的戀情不斷升溫，竇驍更發揮暖男本色，在兩人相戀一周年時，於深夜時份連環發布與何超蓮17張親暱合照，為曾經受過情傷的何超蓮帶來無限安全感，難怪竇驍一連三日也猶如準女婿般，陪同何超蓮抵達靈堂出席「賭王」喪禮，更被傳媒發現他與何超蓮疑似已展開同居生活，並入住何家豪宅中進行居家隔離和健身。

何超蓮與竇驍相戀一年多，感情有增無減，而暖男竇驍近日更一連三日陪同何超蓮抵達靈堂出席「賭王」喪禮 (HK01)

何超蓮與暖男竇驍疑似已展開同居生活 一同健身吃早餐？

竇驍身處的健身室背景，與早前何超雲貼出的何家豪宅健身室的背景是相同的。(laurinda_ho@IG/florinda.ho@IG)

何超蓮於15/7在個人社交帳戶Instagram中發布男友竇驍一段健身影片，更在限時動態中標示#hashtag「STAYHOME」，透過竇驍身後的健身室背景，可發現與早前何超雲貼出的何家豪宅健身室的背景是相同的，有理由相信，竇驍已相當「入屋」，與何超蓮的感情十分穩定，也深得何家三房的歡喜。

加上何超蓮與男友竇驍也不時被傳媒拍到十字緊扣外遊，竇驍亦不時在個人Instagram 高調曬出合照，令結婚傳聞愈演愈烈，曾說計劃30歲結婚的何超蓮現年29歲，如今竇驍疑似與何超蓮已展開同居生活，不時一同健身和共享早餐，不知道何超蓮是否與男友竇驍好事近呢？

【按下圖看更多】賭王「最美千金」何超蓮與暖男竇驍的親暱甜蜜合照：

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何超蓮曾戀吳克群而受情傷 學懂更愛自己

人稱賭王何鴻燊家族之中，「最美富二代」的何超蓮擁有嬌艷的身材 (微博@何超蓮Laurinda)

何超蓮是賭王何鴻燊與第三任太太陳婉珍所生下的女兒，何超蓮更更遺傳了父母家族的優良基因。(微博@何超蓮Laurinda) 其實自從何超蓮與上一段戀情的台灣歌手吳克群分手後，戀情生活一直的撲朔迷離，曾經被傳與香江集團的太子爺劉根森相戀、霍啟山和方力申等等，也許她與吳克群刻骨銘心的4年情讓她不敢輕易掏心掏肺地去愛人，自2015年宣稱單身後，直到2019年的4月被傳媒拍到與內地型男竇驍在電梯中熱吻，隨後兩人透過微博宣布正在交往中，戀情才得曝光，究竟竇驍如何讓何超蓮走過情傷？何超蓮與吳克群的感情又為何告終？

【按下圖看】「最美千金」何超蓮的日常生活照

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刻骨銘心的愛情 敗給不婚主義的吳克群？

何超蓮與台灣歌手吳克群於2011年時低調宣布相戀，接近米八身高的他，在台灣被人稱為是一個全方位的音樂才子。 (FB@吳克群 Kenji Wu))

何超蓮是賭王何鴻燊與第三任太太陳婉珍所生下的女兒，得天獨厚的超蓮遺傳了父母的外貌優點，樣子甜美可人，雖然賭王何鴻燊曾說孻女何超欣：「靚到不得了」，但外界認為超蓮才是「最美的千金」更遺傳了家族的優良基因，擁有天使面孔，魔鬼身材的超蓮才華橫溢，以一級榮譽的資歷畢業於英國倫敦大學的商學院，更被人譽為「最貼地」的富二代千金，經常做善事，甚至自行創業做生意，要收服女神心，當然不可缺少才華。

何超蓮曾跟台灣歌手吳克群拍拖，但戀情維持四年便宣布分開，之後何超蓮曾跟霍啟山和方力申傳緋聞。(VCG) 何超蓮與台灣歌手吳克群於2011年時低調宣布相戀，接近米八身高的他，在台灣被人稱為是一個全方位的音樂才子，懂得唱歌、填詞和作歌，適逢吳克群出道的時候是台灣樂壇彈起的時間，台灣愛情劇集和台灣歌手風靡東南亞地區，當時擁有「靚聲」和作歌才華的吳克群吸引不少的忠實粉絲。

加上，吳克群自出道以來創作了大量情歌歌曲，當中也有很多歌曲榮獲了獎項，有傳何超蓮慢慢成為吳克群其中一個的小粉絲，她也擁有一顆少女的追星心。

何超蓮最後還是與吳克群分手，更在IG分享自己的分手心情 (ig@laurinda_ho) 追星一族的何超蓮於深圳欣賞吳克群的演唱會時，在後台與偶像吳克群一拍即合，隨後傳媒更拍到吳克群駕駛着電影《變形金剛2》中「大黃蜂」的同款跑車與何超蓮一同在陽明山上拍拖，當時兩人的戀情就開始慢慢的曝光了，兩人四年來一直甜甜蜜蜜，同遊愛情聖地馬爾代夫，超蓮更擔當「跟得女友」，陪伴吳克群在北京錄製《夢想合唱團》節目，可是最後仍是分手收場。

「我答應自己，這是我最後一次為你流淚。我不會記恨，我要往前走，不會再執着一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些！」 何超蓮微博

外界揣測何超蓮與吳克群分手，是因為男方無意結婚，亦有指是男方出軌 (VCG) 外界有傳吳克群是一個不婚主義的男人，多次在節目中表示結婚不是他的夢想之一，更說結婚不在他的人生規劃中。當女生選擇開始一段感情，大部分都以結婚為最終的結果，若是男方選擇遲遲不婚，相信對女方還時有很多的衝擊，不過仍有傳媒是指因為吳克群出現第三者，超蓮才忍著痛分手。 今年4月，何超蓮的好友周揚青爆出前男友羅志祥出軌及「多人運動」的惡行時，何超蓮曾於周揚青微博留言指：「你經歷的我也經歷過」，外界即時揣測所指的是吳克群，也許當時二人分開因為男方出軌。而周揚青也回覆何超蓮說她現在已收獲幸福，相信連好友也感到何超蓮與竇驍現時的戀情美滿。

【按下圖看】吳克群的日常生活照

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帥氣溫暖男竇驍

內地型男明星竇驍被傳媒拍到與何超蓮在電梯上擁擠熱吻，戀情隨即公開。 (微博@何超蓮Laurinda)

去年4月，內地型男明星竇驍被傳媒拍到與何超蓮在電梯上擁擠熱吻，消息當時震驚了內地網民，因為兩人看來甚少交集。

當時竇驍與周冬雨拍攝電影《山楂樹之戀》的愛情故事感動不少女生。（《山楂樹之戀》劇照） 今年將31歲的內地男星竇驍於2010年時，參與張藝謀執導的電影《山楂樹之戀》時漸露頭角，高大的身軀配上青澀的面孔，吸引不少女生歡喜，加上竇驍青年時在溫哥華成長， 操得一口流利英文，相信與擁有「鬼妹仔」性格的超蓮十分合襯，溝通上來也是得心應手。

當時竇驍與彭于晏、崔始源合演電影《破風》最為人熟悉 《破風》劇照 竇驍並沒有浪費自己的天賦，不斷接拍多部電影來提高自己在娛樂圈的知名度，如參與內地劇《步步驚心》的電影版、與韓國男團Super Junior成員崔始源和台灣「國民老公」彭于晏合演電影《破風》最為人熟悉，電影中「高大靚仔」為竇驍招攬不少的少女粉絲，竇驍與何超蓮都是一個不假手於人的人，每一件事都是盡心盡力達到最好的結果，相信有可能是兩人擁有相似的個性，而一拍即合。

竇驍與何超蓮在微博公開戀情後，兩人一直的愛得甜蜜，即便竇驍一直忙於在內地拍攝，超蓮亦不介意千里探班，不時抽空親自飛往當地與竇驍見面，看來兩人工作上的忙亂也無阻雙方的熱愛呢。

【按下圖看】竇驍與何超蓮的日常生活照