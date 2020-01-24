鍾欣潼(阿嬌)與丈夫賴弘國早前一同出席節目《真相吧！花花萬物》，大談婚後生活，更指阿嬌險些遇上婆媳問題。原來賴弘國的父母曾經阻止二人結婚，因為一件事，母親與阿嬌比他更親密！阿嬌好姊妹楊丞琳在婚後都是一樣，而且打算在奶奶的家中「三不」! 自古以來婆媳關係中，奶奶與媳婦的戰爭都是一個家庭的最大考驗。其實不少名人都在婚後都遇上婆媳糾紛，他們如何應對？

阿嬌與賴弘國結婚一年多，二人曾出席節目《真相吧！花花萬物》大方的將家庭生活和住所一一公開。主持蔡康永問道他的父母對於他要娶明星的看法時，賴弘國坦言父母在最初不認識阿嬌時是不太接受。他表示最初都不敢跟阿嬌談及此事，令主持小S都露出驚訝反應。因為賴弘國生於平凡家庭，父親是公務員，而母親就是老師，所以父母對於兒子娶明星一事都有所考慮，不希望一家被受關注。賴弘國強調不是反對婚事，解釋是父母當時不認識阿嬌，只是擔心他，不希望他們有過度的曝光。因為父母愛子心切，對未來媳婦沒有印象，所以產生誤會。

賴家只是怕婚後會出現過度的曝光，影響日常生活。(節目《真相吧！花花萬物》截圖)

賴弘國表示父母見到阿嬌之後，就覺得媳婦很好，成功解除危機。賴弘國為了加強父母對媳婦的認識，建立良好印象，他決定與父母一同去看阿嬌的演唱會，他坦言：「媽媽在下面看就哭了，她說弘國，原來我們的媳婦這麼優秀。」因為這一次，父母對阿嬌的印象大大提升，轉變態度。

節目中阿嬌與賴弘國拍攝自己的住所時，剛好奶奶人肉速遞三明治給他們。(節目《真相吧！花花萬物》截圖)

節目中，她們拍攝屋內環境時，奶奶亦有現身在視頻之中，阿嬌笑指奶奶人肉速遞三明治給他們。如今婆媳感情很好，阿嬌對她都有絕對的信任，二人都將家中的鎖匙給予奶奶，坦言她可以隨時進出。賴弘國更表示阿嬌跟母親的聯絡比他頻繁，可見阿嬌與奶奶的婆媳關係親密，都實在有賴他們婚後的相處。

【點撃看】賴弘國為阻止阿嬌買東西，搬出母親名義，反被阿嬌拆穿！

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楊丞琳與奶奶的第一個新年 有「三不」！

阿嬌好姊妹楊丞琳去年9月與李榮浩正式結婚註冊，今年就會再辦婚禮。早前她出席活動推廣新專輯《刪‧拾 以後》時，接受傳媒訪問。剛成為人妻的她坦言在過年期間，會放一個長假到北京的夫家，這是第一次與奶奶過的農曆新年。她被傳媒問道會否在婆家大展廚藝時，楊丞琳竟然表示自己有「三不」，就是「不煮飯」、「不早起」、「不送禮」！她表示沒有準備拿手菜，亦不打算早起做家務。楊丞琳更加透露不會帶禮物去見奶奶，直率地說：「我就準備誠摯的心過去，送禮就太見外了！」楊丞琳坦言李榮浩的母親對她十分體諒和愛錫，她笑言：「我會負責把菜吃光光，隔天睡飽飽，他媽媽人很好，知道她工作很辛苦。」其實在結婚前，楊丞琳就得到奶奶的愛錫！

【點撃看】楊丞琳媽媽為女兒，打好親家關係?

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【吳奇隆與劉詩詩】 奶奶眼中只有繼後香燈？

不少奶奶都希望自己媳婦早日繼後香燈。去年4月，吳奇隆與劉詩詩一索得男。曾經有內地網民指出劉詩詩因為婆媳糾纷而坐月時以淚洗面，情緒不穩定，疑患有產後抑鬱。不過事後官方回應澄清絕無此事。傳聞四起都全因有傳吳奇隆的母親曾不滿劉詩詩生不了孩子，而出現糾纷。後來劉詩詩有孕五個月，吳母都向傳媒大爆她懷孕了，吳母當時被記者影到為照顧劉詩詩而奔馳，吳母任勞任怨的行為，都打破婆媳糾纷的流言。

吳奇隆與劉詩詩的婚照。(取自視覺中國)

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韓國媳婦V.S.中國固執奶奶 育兒不同理念！ 不能同居？

女人嫁出後，都會希望有一個充滿自由的二人空間，不過身為母親或會覺得兒子搬出如被搶走。韓國43歲女星咸素媛與25歲內地網紅陳華結婚，二人生子後更參與韓國實境綜藝節目《妻子的味道》，當時中國的奶奶遠赴韓國探望兒子和孫女，奶奶卻突然提出搬來南韓一起住的想法，令咸素媛表現驚慌來不及反應，氣氛相當尷尬。咸素媛見奶奶有點不高興，而表示期待，又以語言不通為由婉拒對方。未識趣的奶奶竟然要跟隨媳婦到處去，要她當翻譯。奶奶又問她是否不想一起生活時，咸素媛就十分尷尬，不好意思拒絕，她又以獨留老爺在中國為由，希望她放棄。誰知，奶奶詢問兒子意見，令婆媳關係變得繃緊。節目中都呈現不少實際的婆媳問題，例如兩代人育兒問題。

【點撃看】奶奶吐出嘴嚼完的雞肉餵給孫女？咸素媛發火！

夫妻與奶奶，個個都是中間人！

今年內地節目《我最愛的女人們》，請來圈中不少有名的模範夫妻與他們的奶奶一同拍攝真人騷。其中鍾麗緹與張倫碩、蔡少芬與張晉都有出席。蔡少芬與奶奶都相處融洽，婆媳之間都會不時說笑。不過她與奶奶總會有意見不合的時候，節目中婆媳就因為寺哪一地點，令氣氛尷尬，而張晉則在後保持沉默。婆媳不合的時候，丈夫就要面對媽媽和太太的抉擇，成為二人的焦點，最難的就是如何解決紛爭，又不用得罪兩個女人。要哄回女人快樂，丈夫應少一分威嚴，多一分幽默。

【點撃看】蔡少芬與張晉：婆媳不合，丈夫夾在中間。

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雖然鍾麗緹與奶奶的年紀只差距十年，節目中，張倫碩母親都曾坦率指：「我家兒媳婦別的沒毛病，要是再小幾歲就太完美了。」不過鍾麗緹沒有因此而泄氣，更對奶奶說：「希望可以給你一個健康漂亮的孫子。」不過奶奶對她仍然有不滿的地方，她發現家中很多地方被媳婦占用，所以特別提醒兒子別讓鍾麗緹亂花錢。其實鍾麗緹與奶奶的感情很好，更曾合夥演一場糾紛戲，測試張倫碩如何解決。節目中，奶奶更成為了鍾麗緹與張倫碩吵架時的中間人，因為她明白兒子的性格脾氣，完全是可以分享擔憂和憤怒的好對象。

【點撃看】鍾麗緹和張倫碩：奶奶是夫妻的中間人。

因為婆媳糾紛，日本上皇后美智子曾患失語症？

日本新天皇德仁即位後，日本節目《新聞挖挖哇》講解了皇室明仁天皇與上皇后美智子過去的皇室生活，原來皇后都出現過「婆媳問題」。其實皇后的生活絕不自由，衣服、首飾都要經過宮內廳的同意，就連到河邊散步都不是易事。當時剛入宮的美智子出身平民，是日本皇室首位平民皇后，她曾見識過良子皇后的下馬威手段，更被長期打壓，而曾經患上失語症。

《新聞挖挖哇》上大談明仁天皇與上皇后美智子的生活。(取自視覺中國)

雖然美智子上皇后曾有此經歷，卻沒因而如此對待自己媳婦。她反而友善對待雅子皇后，二人十分相似，出生一樣既不是非皇族，亦不是傳統華族階級。雅子皇后曾因為壓力而消瘦，亦曾試過流產，這些事都是美智子上皇后曾經走過她的路，美智子深知流產對孩子而言，是悲傷的事，十分明白雅子心情。美智子上皇后更送她日本歷代皇后一路傳下的珍寶，一只7克拉的紅寶石戒指。對於雅子而言，有美智子這樣的奶奶是幸福的事，以她為榜樣。

日本皇室合照，雅子皇后與美智子上皇后感情友好。(取自視覺中國)

天下的奶奶都曾經做過人家的媳婦，都會明白兩個不同姓氏、血緣的人成為一家人，從不相識變成親人的過程中，會遇上不少生活問題。說到底，婆媳糾紛需要時間的磨合。

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