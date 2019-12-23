日少女自爆性伴侶逾五百　曾一腳踏十三船滿足性慾　六招俘虜男生

早前，台灣宅男女神鄭家純（雞排妹）在直播節目《學姊受不了》中，大膽指出在性開放的社會中，與50人發生性關係是很的低標準。到底人的一生之中平均有多少位性伴侶？日本更有一位女生在節目中自爆曾有500位性伴侶，對性的追求甚高，更分享如何俘虜男生心的6大招數。要是女生有感性需要大，甚至患有性上癮，會有甚麼後果？

雞排妹一直對外宣稱自己單身。(Facebook@雞排妹ili鄭家純)

最低性關係人數指標：至少50 人？

26歲的台灣女神鄭家純（雞排妹）曾經在一個性知識的節目中，大方談及性事，早前她在自己主持的直播節目《學姊受不了》中，因為訪問網紅張志祺而引起大膽的言論。當張志祺表示自己曾經年少輕狂的時候，雞排妹大膽追問對方的性生活，提問他實際發生關係的人數有否達到50人，令對方尷尬地否認，卻竟換來雞排妹笑說：「50是我已經用一個很低標準了。」其實她想指在這個性開放的社會中，發生關係人數有一個標準，開放式性事是一項普及的事情，她坦言：「社會比想像中的亂很多，大家都玩得很開啦，大家都只是不講而已。」隨著社會性開放，愈來愈多女性都敢於追求理想的性生活，更不只是一個性伴侶。

鄭家純（雞排妹）曾自爆私生活，坦言自己有性需要時，會找一位固定約會對象來滿足需要，她認為這是成年人的生活。(Facebook@雞排妹ili鄭家純)

英國女生平均性伴侶：10個！美國竟是一倍？

在開放的社會中，現今女性都會大膽追求性生活，不過發生關係的人數真的有一個指標嗎？一般人一生中會有多少位性伴侶？英國媒體Mirror曾經報導過醫療保健公司euroClinix曾對2,000名英國人進行了調查，以了解受訪者平均擁有的性伴侶數量。調查結果顯示，只有一位性伴侶的人只佔14%，而當中倫敦人的性伴侶數量最多，有5％的人擁有91位以上的性伴侶。調查發現不同年齡層人士的性伴侶數量都有不一，不過普遍英國女性一生人中曾有過10位性伴侶。

多少個性伴侶才能給人真正的滿足？(Maddi_Bazzocco/unsplash)

外國媒Mailonline曾經報導過Nectar Sleep的一項研究，研究調查30 歲以下美國人發生過關係的性伴侶數目。研究發現男性平均有26位性伴侶，而女性平均有19位性伴侶。不過研究中途，男性受訪者會增加性伴侶的人數，而女性在被詢問時會減少性伴侶的數目，由此可見男女的態度有所不同，男性會誇大性經驗展示雄風，而女性亦會修飾多姿多采的性經驗。

西方國家都比較性開放，不過亞洲國家都不甘示弱！(Vidar_Nordli-Mathisen/unsplash)

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日本18歲肉食女性經驗豐富？超過500個男人！

女生對表露自己的性經驗，難免會有難為情的狀況。不過之前日本戀愛節目《僕たち…つきあってます！》中，一對年輕情侶卻大膽分享二人性生活，女方更大膽分享自己曾與超過500位男士發生過性關係，轟動網民！18歲的アヤカ（Ayaka）外貌出眾，有混血兒般的深邃輪廓。由於日本的最低合法性行為年齡為13歲，她剛好13歲就失去初夜，之後她的性生活都十分豐富。Ayaka與超過500個人發生過性行為，全因為她有一個獨門的方法可以吸引男性，以滿足性需要。所以節目中，攝影隊都偷拍Ayaka參與聯誼活動的情況，了解她的成功率99%的秘笈。

【點撃看】聯誼必學6招數！99%命中率！

+ 6 + 5 + 4

Ayaka與21歲的男朋友シン（Shin）交往了9 個月，二人在一場演唱會中相識，都是Ayaka主動搭訕的。二人晚飯後，在酒精的伴隨之下發生關係，之後方才正式交往。即使她有男朋友，但未能滿足自身的性需要而曾經出軌9次。過去最高紀錄更加是同時與12人劈腿，連同當時男友，即一腳踏13船。她都大方指出自己曾在一天內，與4名男性發生關係，不過引來Shin的抱怨，認為女友的性慾太強。目前二人性生活都是每天平均一次，因為Shin在性虐方面感興趣，故此會做出勒頸、綑縛的事，更曾試過食催情藥。雖然二人的性生活追求有不同，但他們都心愛對方，亦有結婚的打算。

現任男友一直以為她當時有8位外遇，當女友更正他其實是有9位時，男友都呆了。(《僕たち…つきあってます！》AbemaTV截圖)

性上癮女擇偶 只看男生的OO？

女性對性的需求都不一定少過男性，女性都會有機會患上性上癮。之前BBC訪問過一位性上癮的女患者，英國女性Neila因為生長於保守家庭而少接觸性，至從看到色情影片之後，就打開禁忌之門，沉迷於性生活之中。她坦言享受自己的自慰過程，不想脫離那個興奮、上癮的狀態。她亦沉迷看色情片，慢慢對性的要求變多而另類。因為性上癮，所以自己的行為都變得強迫性。她對於沉迷看色情片而感羞恥，因為大多性上癮患者都是男性，她坦言充滿羞恥。因為性上癮，她改變對擇偶的態度，變成只針對方的性能力，因而經歷多段失敗的感情。她因為對性生活的追求，而影響自身的擇偶。

因為小時壓抑太多，所以初看色情片時，就會感到興奮，引致沉迷。(Maddi_Bazzocco/unsplash)

因性上癮而失去太多 為忠心一個性伴侶：忍！

英國媒體《Mailonline》曾報導一個性上癮女患者，沃爾頓（Sami Walton）年青時與前度分手後，而開放自己性生活來忘記傷痛，但結果卻性愛上癮。她因為要滿足性慾而影響日常生活，她不只經常遲到，更曾經因而無法上班，最終她失去了高薪工作和閨中密友。之後她認識如今的伴侶詹姆斯·基茨（James Keates），她坦言曾經一天內進行10 次性行為而令男方疲憊不堪，James Keates坦言隨著年紀，體力不如從前，都很容易會筋疲力盡，無法長期滿足Sami的性癮。不過Sami沒因此而出軌，她從前會與不同陌生男人發生性行為，但她為了如今的另一半，她以性玩具來滿足自己的需要，為愛情忍耐。

因為愛，愛人成為最佳的性伴侶。(Toa_Heftiba/unsplash)

女生當然可以在性生活有一份追求，但都要不忘要有安全性行為，要緊記保障自己。在愛情路上，性能夠維繫兩個人的感情，都是對方重要的性伴侶。現今性開放的社會中，女性可能不只有一個的性伴侶，卻要不忘記對愛情的忠貞，畢竟身體或是心靈上的出軌都是會傷害到自己愛的人。

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