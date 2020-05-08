阿嬌與台灣醫生賴弘國閃婚後一直甜蜜恩愛，但原來阿嬌早已提出離婚要求，兩人於三月正式離婚，結束14個月的婚姻。從追愛到選擇離婚都由女方主導，阿嬌雖然外表嬌柔，卻如此獨立自我。

阿嬌於內地綜藝節目《花花萬物》分享當初決定嫁給男方的真正原因。（《爸媽學前班》劇照）

認識兩個月閃婚 彼此缺乏了解導致離婚

兩人婚變的消息早已流傳多時，賴弘國直言離婚原因是因為阿嬌不再愛他。原來2018年5月美國婚禮後，阿嬌便開始後悔，但因為他們當時已與內地真人騷簽約，只好繼續扮演一對假面夫妻。阿嬌與賴弘國僅僅認識了兩個月便結婚，阿嬌敢愛敢恨，結婚的決定原來是由女方主動提出，而令阿嬌萌生出求婚念頭的原因竟然來自一次高空跳傘的經歷。畏高的賴弘國竟為了阿嬌克服恐懼陪她跳傘，令阿嬌相當感動提出結婚。

阿嬌回憶兩人於美國旅遊期間，她為完成人生清單欲體驗跳傘，賴弘國因為畏高並不打算參與，然而當得悉阿嬌需從四千尺上跳下來時，便鼓起勇氣陪她跳傘。「我覺得這個是很浪漫的事情。在美國我突然跟他說不如我們結婚吧？那個事真的很突然。」就是因為這段小插曲，令阿嬌認定了賴弘國就是可以廝守一生的那個他。

賴弘國為了阿嬌克服畏高，令女方感動提出結婚。（IG＠鍾欣潼）

賴弘國嘗試挽救婚姻 經濟條件成離婚導火線

在阿嬌提出了結婚的想法後，便拉著賴弘國去買戒指。「我們去夏威夷玩逛了一下，她就突然說我們買個戒指結婚吧，然後我那個時候倒抽一口氣。當時我只是在想說這個戒指不知道多少錢，就是不知道我有沒有辦法負擔。」賴弘國在節目中說道。那隻戒指的售價高得，連他那張沒有信用額的信用卡也應付不來，最後能成功買得戒指還是靠台北的助理及時匯錢。

有報導指兩人感情變淡的其中一個原因是阿嬌不滿男方的經濟條件，阿嬌在結婚前曾於大S主持的美妝節目《Beauty 小姐》中提到，自己購物從來不看價錢，只要喜歡便會買下來。她認為，買手袋是為了獎勵自己平日努力工作，是另類的減壓方法。「我喜歡的牌子比較貴，但我是用自己的錢，我那麼辛苦，努力賺錢，不過現在會顧慮到他的感受，我就不敢買。」阿嬌買手袋不看價錢的習慣讓當時的未婚夫賴弘國有所顧慮，兩人於財政上的價值觀早已出現分歧。

按圖重溫兩人昔日甜蜜舊情：

如果兩人是真心相愛，對婚姻抱有共識，那麼是誰先開口求婚便不是一件需要執著的事。離婚是個沉重的決定，愛情消逝讓人感嘆遺憾。如阿嬌所言，勉強維繫名存實亡的感情太浪費時間，及時抽身也許是個更好的決定。阿嬌直面內心感覺，這段感情從開始到終結同樣驚天動地，她決不做懦弱的女生，一直也是如此勇敢與果斷。

以下的女星面對愛情同樣自信灑脫，勇敢追愛獲得幸福。

劉嘉玲與梁朝偉

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年依然甜蜜，幾個月前到日本賞櫻。（IG_carinalau1208）

劉嘉玲與梁朝偉結束長達二十年的愛情長跑後，於不丹舉行婚禮。結婚至今已十一年，一直也是圈中數一數二的恩愛夫妻。她於《熟悉的味道》中分享兩人的生活點滴，又憶述自己向梁朝偉求婚的經過。劉嘉玲在父親突然離世時意識到「有些事會瞬間永遠離開你」，令她驚覺世事變幻無常，故主動向梁朝偉求婚。

兩人於婚後雖然並無子女，但仍然著重於「家的感覺」。劉嘉玲著重節日，而且每逢農曆新年都會親自佈置，目的就是為了讓梁朝偉感受到家的溫暖。而梁朝偉則有一個三十年不變的浪漫習慣，每年的情人節他都會為劉嘉玲送上代表愛意的玫瑰花。

按圖看其他主動求婚的女星：