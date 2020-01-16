二人決定離異，傷心離過的不一定只有女方。《一切從失婚開始》邀來陳法拉前夫薛世恒與葉蘊儀飛到烏克蘭大談愛情與婚姻。 失婚，未必不堪，男女通用。

薛世恒與葉蘊儀在烏克蘭街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」，薛世恒想起的，便是與陳法拉的結婚戒指。（《一切從失婚開始》劇照）

薛世恒隱婚6年：即使不能相廝守 亦感激曾相遇

《一切從失婚開始》除了邀來失婚女藝人外，還邀來陳法拉前夫薛世恒與葉蘊儀，二人同遊烏克蘭，大談大談愛情與婚姻。

最新一集中，薛世恒與葉蘊儀在烏克蘭街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」，薛世恒想起的，便是與陳法拉的結婚戒指。他說：「當時她看到有一套戒指與頸鏈十分漂亮，十分喜歡。但當時我經濟出現問題，又不能讓人知道我們的婚事，於是最後便買了一枚比較時尚的戒指取代。」並在節目中感激前妻與他共度難關。

薛世恒與陳法拉戀情低調，為了陳法拉的事業而隱藏二人關係，最終還是離婚收場。他在節目中分享：「當年婚姻與事業有衝突，不是與我的事業有衝突，而是與她的事業有衝突，因此把我們的婚姻保密。這樣做可算是遷就了事業，卻不是我們的婚姻。」更在節目中提到，是對方提出，他主動搬離住所，讓前妻可舒適地過自己生活。但當時的他也在心內留有空間待對方回轉，指似是家人離家出走，始終希望對方回來。可見，分手離開，苦苦守候的並非女生專利。

在節目中，他以電單車表載烏克蘭女生約會，分享當年離婚的「療傷活動」包括學電單車與喝酒。他回憶，指駕駛電單車必須非常專心，卻可令他避過胡思亂想，又指自己在離婚前滴酒不沾，但在離婚後卻時時與朋友把酒談心，渡過那段傷心日子。失婚，雖然痛苦，但他卻落落大方地指雖然無法與前妻長相廝守，亦感激曾相遇。

說到離婚男女，大多聚焦在誰誰某某的不忠與陋習，殊不知其實最殘酷是二人真正合不來，一紙婚書成為枷鎖，對對方喜愛跨不過生活日常。離開，不過相處不來，以下藝人的離婚故事，或許也好證明了，會離婚的，也不一定只有負心漢。

吳啟華十分愛錫女兒。（微博@吳啟華lawrence）

吳啟華離婚亦護前妻：她永遠是我家人 女兒的媽媽

吳啟華於2007年與自己年輕21歲的內地女星石洋子結婚，誕下女兒。石洋子在2014在在微博發表「獨立宣言」，當年29歲的她指不甘心當全職太太，女兒問她為何不跟爸爸一樣工作，觸動了她。翌日，吳啟華便指二人發生嚴重溝通問題，已分居四年，結束7年婚姻。

當年，吳啟華說到自己的婚姻，一把把離婚這責任扛起來，指作為男人，未能處理好自己的婚姻生活，是自身責任，隻字不責怪妻子。離婚多年，吳啟華不時分享與前妻女兒的旅行照。曾有報導指石洋子生活揮霍，婚前婚後，他也一樣維護妻子，指購物是人之常情，有能力都會盡量滿足，既是妻子，便應滿足她的需要；離婚後，亦非常樂意照顧前妻，指：「洋子永遠是我家人，女兒的媽媽。」

離婚瓜葛，大概只有二人知曉；而對過氣情人的照顧與不非議前妻前夫的氣度，卻最能分辨人高低。

劉愷威與楊冪相戀不到兩年，便在2014年在香港登記結婚，5月後便誕下女兒「小糯米」。（vcg）

劉愷威楊冪離婚 以親人身份共同撫養孩子

劉愷威與楊冪相戀不到兩年，便在2014年在香港登記結婚，5月後便誕下女兒「小糯米」，雖然4年婚姻中，不時傳出婚變傳聞，二人亦非常專注工作，聚少離多，但二人也盡力闢謠，直到2018底，二人就在官方微博正式公開離婚的消息。

官方聲明說道：「為保護孩子和雙方家人，在此聲明發出後，兩人將不再對此事做更多回應，懇請媒體和大眾尊重兩人的想法，更懇請給予空間，不要打擾孩子或雙方家人。」不少網民眾大讚二人低調處理，簽署協議、和平分手，以親人身份共同撫養孩子小糯米，以朋友身份祝福對方是十分成熟，又不失大方的處理。