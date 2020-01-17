會以第三人稱自稱的人不多，香港有鄺俊宇，日本有ROLAND。 有日本男第一男公關之稱的ROLAND推出第一本著作《ROLAND：我，和我以外的》大談生活態度，在序中寫道：「世界上只有兩種男人：我，和我以外的。」他年賺3億日圓，堅持「賣藝不賣身」，自有一套世界觀的他，以出位言論見稱，到底「中二病」到底是不是就是生活態度？這樣的一本書，相信很能提供另類趣味。

他在《ROLAND: 我, 和我以外的》的自序中寫道：「世界上只有兩種男人，我，和我以外的。」 （ROLANDofficialsite）

日本第一牛郎 賣藝不賣身：世界上只有兩種男人，我，和我以外的

ROLAND於1992年出生，身高182cm，一頭金髮是他的標誌。他是男公關、模特兒、藝人，也經營自家生意，被稱為日本第一牛郎。

他在高中畢業後考入大學，卻很快便退學，18歲便開始當上男公關，短短兩年已由史上最高額的轉會費轉會到另一所公關公司，25歲便當上該集團的董事，屢屢創下業績紀錄，他於2018年宣告退役，並創立男公關俱樂部「THE CLUB」，更進軍美容與時裝界，年賺3億日圓。

事業上的成功當然是他的魅力之一，不過，最引人矚目的還是他出位的言論與獨特的世界觀。他在《ROLAND：我，和我以外的》的自序中寫道：「世界上只有兩種男人，我，和我以外的。」並指自己從小便有這種想法，還覺得做「我以外的男人」其實更為容易，寫道：「想完成有歷史性的某件事情，就必然需要有某種程度的利己主義，並且要相信自己是特別的存在。」

面對批評，他一樣以這種自信滿滿地反擊，例如東京大學的學生曾指ROLAND沒有讀過大學，有自信就應該要跟他們一樣考進大學，ROLAND卻回應：「對於ROLAND來說，學校不是用來去的，是用來建的。」並附上自己把收入捐出在柬埔寨建校的證明。而雖然他是牛郎出身，但他堅持賣藝不賣身，形容自己是「優雅地賺錢」！

ROLAND也以金句聞名，點圖看更多自戀金句＝＝》

+ 8 + 7 + 6

ROLAND的「離地」​生活 因不喜歡「生活感」而住酒店？

ROLAND的說話「離地」，生活也一樣，十足少女漫畫中走出來的人物。

他為了維護自己「王子」的形象，時時都只在餐廳包廂中用餐。此外，因為他不喜歡生活感，他曾在酒店居住了兩年，一晚便需40萬日元，且同時租下對面的房間，以擺放自己的衣服。後來，他終於租下豪宅，結束居住在酒店的生活。

他曾在節目中分享他的新居，似示範單位，白濛濛一片，似空無一物，筆者觀看影片，終於明白他所言的「生活感」是甚麼。他每件物品都只有一件，指這樣才更會珍惜，更指每件物品的擺放也不馬虎，都有它們特定的位置，即使家中突然停電，他也能摸黑找到所需物品。

另外，力追完美的他對自己外表的要求也十分高，他毫不忌諱的公開談論整形，指自己在成名以前，光是在整形手術上就花費了超過1000萬日元，而鼻子與雙眼皮手術對他來說非常有用。他也堅持每天運動一小時，來維持健碩身形。

除了「世界上只有兩種男人，我，和我以外的」這句名言外，他也曾說：「世界上只有兩種女人，喜歡我和即將喜歡我的女人。」 （ROLANDofficialsite）

從未拍拖 以「哄騙」與讚美來取悅客人？

除了「世界上只有兩種男人，我，和我以外的」這句名言外，他也曾說：「世界上只有兩種女人，喜歡我和即將喜歡我的女人。」到底這位把自己視為世界中心、又自稱從未拍拖的男人，是如何吸引一眾女生呢？

他曾分享，賣藝不賣身的他們，最重要是說話技巧，對發牢騷的女客人，比起安慰，其實更重要的讚美她，如：「別人覺得你差並不代表我覺得你差。」再說出正面的話：「如果要死的話倒不如抱着必死的決心再努力，便會成功！」而且，即使一直都有客人送禮給男公關的傳統，但他一般不會表現對物慾的渴求，而是先說一些無法負擔的東西來打破局面，例如：「最近某區地段價格大幅上升，是上好的居住環境，但你要買給我嗎？」之後再說：「真正想要的，就是你的愛。你喜歡我已經足夠。」這樣的說話，又能否把你迷倒？

不過，依筆者看來，雖然取笑ROLAND的人大有人在，而他的「中二病」是否到了盡頭就成生活態度這問題也無從深究，只是想起一句王爾德的說話：「比被人談論更糟糕的事，只能是不被人談論。」或取笑或崇拜，ROLAND大抵已成功了吧。