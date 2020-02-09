35歲柯佳嬿18歲曾結婚2年　再婚愛情觀：找願意和你浪費一生的人

《想見你》在台灣熱播，大結局將在2月16日播出，女主角柯佳嬿演技出色，一人分飾兩角，加上她主演的電影《你的情歌》上映，她再次成眾人焦點。 兩個愛情故事都融入不同年紀的愛情背景，柯佳嬿在戲中表現不同年紀的愛情心態，不同年紀我們有着不同的愛情需求，現實生活中的她便充分表現出來。

柯佳嬿近日因台劇《想見你》人氣再一次上升。（柯佳嬿Facebook）

今年35歲的柯佳嬿，在2017年12月與台灣演員謝坤達登記結婚，2018年9月舉辦婚宴，在她與到坤達前，愛情並不順利，也不成熟，她在18歲那年，魯魯莽莽，與當時男朋友衝去登記結婚，婚姻維持了2年便結束，你問她會後悔嗎？柯佳嬿：「青春本來就是沒什麼理由的，能回頭看就是喜劇。」這是她20歲的愛情。

柯佳嬿曾因衝動，18歲便登記結婚了。 （《想見你》劇照）

不後悔的20歲：結婚、離婚、再談戀愛

在我們認知中的明星，暪婚、扮單身是最為普遍，承認談戀愛的不多，公開承認曾離婚的更是少數，柯佳嬿沒在怕。

18歲你可能還是單身，又或是在談第一次戀愛，而柯佳嬿便是在和初戀情人交往，有天更和男友邊走邊聊天時便決定去登記結婚，最終因為理念不同而分開。大家可能覺得「離婚」是大件事，回首過去柯佳嬿當時年紀太小，對婚姻毫無概念，那次「離婚」也只不過一段戀愛又分手的過程。

她形容自己的20歲是充滿傻氣卻有一種憧憬，敢愛敢恨，從不後悔，現在還是會羨慕當時的自己。

接下來的「二字頭」，柯佳嬿對愛情並沒有卻步，先後戀上柯宇綸、王柏傑等圈中人，也會大方承認，對於王柏傑，她更在《康熙來了》上曾說過：「到世界末日都不會（分手）。」到最後前者因不合而分開，後者因男方愛喝酒而分開，男方更因不願分手而自殘割腕，20多歲的她仍然敢愛敢恨。

柯佳嬿向來敢愛敢恨。（柯佳嬿Facebook）

多年後訪問時談到20多歲的愛情時，她坦然女生在感情路上都受過傷，又或不小心傷害了別人，漸漸大家都會成長，而時間是最好的良藥，在「康復」期間，要做好的是盡量照顧好自己，把生活過好。

愛是分階段的，包含不同年紀、階段，需要看待愛情的態度都會變化，而這都是必須學習和調整。人在一起最初可能是愛情，但最後漸漸會有互相信賴和陪伴的感覺，最後變成一種扶持。 柯佳嬿

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剛剛好的30：只想和你平淡「耍廢」

將近30歲，她遇到坤達，也再次結婚。

這次的感情她決定：「人一定要留一點時間給自己。」愛情是人生重要部分，但不會再像小女孩把愛情或另一半當作自己人生的全部，她與坤達拍拖多年也沒有正面談過戀情，直到柯佳嬿在2015年奪下金鐘獎最佳女主角，她公開多謝坤達多年來的陪伴，坤達也在 facebook 祝賀女友：「我一直都知道就是妳。」2017年，當時拍拖5年的二人決定長相廝守。

【小清新婚照】回顧柯佳嬿與坤達京都婚紗照==>

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30歲後，女生都變得更會照顧自己，夠成熟處理和面對事情，只差一個「對的人」，而柯佳嬿遇到個與她一樣想平淡的坤達，有時在家中拍拍彼此的醜照，有時又為對方製造驚喜，擁有陪她浪費一生的另一半。

到最後只想找一個人陪你浪費一生。（柯佳嬿Facebook）

沒有人不適合愛情，而是在等待更適合自己的人，她認為30歲對女人來說是個很剛好的年紀。