近日謝安琪發布了幾張家居生活照，盡現一室淡雅高貴的氣質，反映本人個性與品味。不少女生自離娘家後，都會更悉心佈置屬於自己的天地，完全實現個人期望的風格，如昆凌、李亞男的豪宅也曾曝光，瑰麗豪華的裝潢令人驚歎，不知哪個家的風格最貼近女生們嚮往的居住環境？

明星的私生活一向令人好奇，社交平台上一張張的生活照拉近了明星與粉絲之間的距離。(IG@kaytse)

謝安琪於IG上分享與女兒於睡房窗前的合照，而房間的落地大玻璃意外成為了網民的焦點。玻璃外盡是一望無際的海景，房間內的簡約設計令豪宅感覺更高雅。其實不少明星也喜歡透過社交平台分享家居生活的心得，然而，如何把豪宅裝修得氣派十足卻不俗氣是一門學問。

謝安琪：大宅裝潢淡雅簡潔顯品味

謝安琪張繼聰一家現居於比華利山別墅，全屋面積約4,000呎。（IG＠louischeung2013）

謝安琪一家現居於比華利山別墅，全屋面積約4,000呎。謝安琪與張繼聰結婚13年，至今育有兩名子女，仍然甜蜜如昔。張繼聰的IG除了工作照外，大部分都是謝安琪與子女的生活照。兩人曾大方分享客飯廳、浴室、主人房與子女的睡房，家中每個角落也記載著謝安琪夫妻與子女相處的溫馨回憶。

就在女兒Karina出世不久，謝安琪曾分享了粉白色嬰兒房的照片，不少網民留言指房間如主人房般寬敞，而且設計簡單雅緻，足見謝安琪夫妻的好品味。

【按圖看】謝安琪一家雖居住別墅，裝潢卻淡雅簡潔：

+ 5 + 4 + 3

昆凌：奢華歐洲宮庭風

周杰倫與昆凌居住的大宅裝潢豪華（IG＠hannah_quinlivan）

周杰倫與昆凌童話般的愛情故事至今仍為人津津樂道，兩人婚後搬到被喻為台北十大豪宅之一的「和平大苑」，全屋面積超過9,500呎。大宅裝潢豪華，充滿藝術感的大堂由義大利室內設計大師Lorenzo Tondelli設計，深色調的裝潢配上大型水晶吊燈，有如置身古堡的感覺。昆凌夫妻一向偏好歐洲貴族的風格，而家居裝潢亦不例外。大宅以深色調為主，配上金色雕花傢俱，貫徹兩人奢華的宮庭風格。

按圖看周杰倫與昆凌的歐洲宮庭式豪宅裝潢：

+ 6 + 5 + 4

李亞男：樸實整潔如民宅

王祖藍與李亞男是圈內有名的身高差夫妻（IG＠therivergirl）

王祖藍與李亞男是圈內有名的身高差夫妻，雖然兩人最初交往時不被看好，但他們無懼流言，至今已結婚5年，更育有一名可愛的女兒。據悉兩人現正居住於大埔豪宅逸瓏灣，私人花園大得足以容納20多人。大宅以木質與白色傢俱為主，配以深色的陳列櫃，打造出溫馨和諧的感覺。而李亞男亦喜歡於大宅內自拍，間接曝光衣帽間的設計。衣帽間以白色為主，地板則鋪以淺色木地，感覺舒服大方如民宅。

按圖看王祖藍與李亞男大宅的樸實裝潢：