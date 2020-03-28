「花開堪折直須折，莫待無花空折枝。人的一生如四季，特別是女人，花季尤為短促，莫負青春好時光，趕快找個良人嫁了……」這段低語呢喃，千百年來仍徘徊女人耳邊，不絕於耳。

就像早一陣子，親友大推韓劇《愛的迫降》，女主男主顏值超標，劇情浪漫滿屋，衣著、妝容全是熱話。話題再落到女主孫藝珍身上，優雅嫵媚，女神是也，「但可惜了，她已經37歲仍然孤家寡人，同期的韓劇女神李英愛、全智賢等都已經擁有美滿婚姻，惟獨孫藝珍卻連緋聞都少之又少，哎呀。」朋友C讀著花邊新聞邊感嘆。

步入3字頭，仿佛是女人的人生大限，而單身「沒有嫁人」更是原罪。(《剩者為王》劇照)

步入3字頭，仿佛是女人的人生大限，「沒有嫁人」更是原罪，人生履歷表再光鮮亮眼，也得被人評頭品足，仔細研究是否哪裡出錯。

回想人生路上，記憶裡年過35歲仍沒有結婚的熟齡女生，後來她們過得怎樣了？

在4字頭關口，重新認識「愛」的份量──C，40歲，全職人妻

隨便找一個人愛，因為那樣的感情也不會長久。(《剩者為王》劇照)

C是曾活躍在台灣美妝版上的網友。按她自己的說法，她的外形「不盡如人意」，但熱愛打扮美容。也許因為原生家庭關係，她曾自言生活過得十分不如意，又苦又累，父親無用卻暴力，讓她常常捱打，母親則看她不順眼，說話難以入耳，動不動就冷嘲熱諷，把所有生活的不如意怪罪於她。長年累月，她覺得自己「倔強又難搞」，總無法好好與戀人共處，亦自言無法為家庭付出所有，與大部分男生的家庭觀、愛情觀格格不入，遇上了又失去了，已經不打算組織家庭。

後來好幾年沒有她的消息。再次出現網絡時，她帶來好消息。

30+單身未婚的女人，即使人生履歷表再光鮮亮眼，也得被人評頭品足(《剩者為王》劇照)

直到37歲那年，她遇上了現在的老公。來自加拿大的他，初次來台便認識了她，相戀過程一切出奇地順利。結婚前，C的母親陰陽怪氣地問她，他是不是玩你呀，怎麼不帶你去加國。「在自己母親眼裡，我連得到愛都不配。」C無可奈何，但這位加國男子的耐性與愛心，顛覆了她對戀愛的認識，個性裡的不安與自卑漸被撫平，「沒有委屈、沒有曲折，原本以為是戀愛障礙的東方家庭觀規條，原來只是不必要的丁大點事，曾經惹人嫌的倔強與直來直往，原來換個角度，是坦誠勇敢的可貴特質。」C在現任身上學會欣賞自己，二人婚後選擇定居加國。

珍惜不同關係，樂活隨緣──R，37歲，美術設計師

生活的幸福，不一定來自愛情，愛情不是人生關係的唯一。(《剩者為王》劇照)

筆者曾與R共事一年多，束著一頭短黑髮的她，個性溫和內儉，樂於助人。由於當時同事大多已婚，不少同事替她心急，常常主動介紹男生給她，但神使鬼差的，她就是沒有遇上喜歡的，喜歡的亦沒有在一起。

生活的幸福，不一定來自愛情。

「你家人沒有焦急嗎？」筆者曾經問，R輕鬆地表示：「30歲前後那段時間，迫得可緊了。但也許一直沒有動靜，他們也跟我一樣隨緣了。沒遇到愛情，沒有關係。生活的幸福，不一定來自愛情，愛情不是人生關係的唯一，身邊還有親人、朋友、工作同伴、寵物，他們一樣能帶給你暖陽般的溫情，大家生命一樣有限，一輩子很短，珍惜當下，共同創造回憶，一起經歷著風雨，這樣的人生也很值得。已婚的朋友，有時甚至羨慕著自己的不受拘束呢。」

R生活仍然簡單，上班下班，閒時做皮具手作、旅行、當義工，沒有苦水，一直自在。

增值自己，人有能力決定方向，比甚麼都重要──K，39歲，會計師

保持單身是不想因為害怕遇不見愛情，就對愛將就，隨便找一個人愛。(《剩者為王》劇照)

K是大家眼中有感情潔癖的，曾經不止一次表示，愛是慎重的、永遠的，決定了，就是一輩子的事：「我不想因為害怕遇不見愛情，就對愛將就，隨便找一個人愛，因為那樣的感情也不會長久，不過就是在浪費時間，在這段時間，說不定就正正與對的人擦身而過，那太可惜了！」

增值自己，人有能力決定方向，比甚麼都重要。(《剩者為王》劇照)

等待愛情的同時，她在工作上奮鬥，在工餘時增值，學做飯、學畫畫、學陶藝、學習快速整理家居、學投資，「我需要一個人也過得很開心，才能在遇上那個人的時候是分享而非索求，退一萬步，假如我真要單身一輩子，那麼當一個有錢老人也總比一窮二白好。增值自己，人有能力決定方向，比甚麼都重要，學劇集的一句──麵包我會掙，給我愛情就好。這樣的愛情才能純粹。」她說，單身讓她唯一煩心、過得不好的，就是家人的憂心。

單身者的故事，其實亦像戀人故事，獨一無二卻又隨處可見。(《剩者為王》劇照)

年過35+還未結婚的女生，算算手指，筆者身邊比比皆是，有些生活沉悶單調一點，卻樂得清閒，有些生活積極忙碌，有些忙於照顧年邁父母，或悲或喜，或得或失，偶爾會遇上驚喜幸福，偶爾失望落幕。單身者的故事，其實亦像戀人故事，獨一無二卻又隨處可見。