韓國人氣YouTuber「Yakkuruteu」약쿠르트（簡稱：YKRT）是一名專業藥劑師，身兼YouTuber拍攝影片分享一些與健康情報、生活習慣、醫療相關的訊息，因有著健康溫暖的形象以及俊秀的外表，YKRT積累超高人氣，YouTube頻道有超過24萬訂閲，「美男藥劑師」的形象俘虜了大批粉絲。 不過以正面開朗形象深入民心的YKRT，最近卻被多名女性爆料，指他與她們發生親密關係時不做安全措施，更在知道自己有性病的情況下，不告知對方就發生性關係，更未有戴上安全套，把性病傳播給多名女性受害者。「天使面孔」被撕破，展露「魔鬼真面目」，播毒行為令人髮指！

韓國人氣YouTuber「Yakkuruteu」被揭傳播性病惡行。（NAVER）

渣男扮暖男「不戴套」播毒 令至少三名女性中招

早前，韓國論壇有網友發表一篇爆料藥劑師YouTuber「YKRT」的文章，該文作者表示自己被YKRT親切又熱心的樣子所吸引，成為他的粉絲，並且用IG私訊YKRT本人。YKRT也親切地回覆了這名女粉絲，兩人開始用私訊聯絡，男方要求見面，兩人第一次見面吃飯喝酒後，來到了女粉絲家。一到家，YKRT開始撫摸女粉絲身體，脫衣服想要發生性關係，女方要求有安全措施才肯進行，卻被男方無視，還一直告訴她即使不戴安全套也「沒關係」。

YKRT是一名專業藥劑師，在個人YouTuber頻道擁24萬粉絲。（NAVER）

女粉絲私密處生水泡始知染病 一旦感染就會跟足一世

該名女粉絲以為日後雙方關係會越來越親近，加上YKRT在影片和電視上陽光又正面的形象矇蔽了她的雙眼，她渴望和YKRT能成為男女朋友，但對方卻以「工作太忙」和「過去受過太多情傷」為由表示自己無法投入戀愛關係。即使如此，YKRT依舊每個禮拜到女粉絲家一兩次，甚至在女方來月經的情況下，依舊要求進行性行為，並且每次都不用安全套。直到該名女性摸到私密處生水泡，去醫院檢查確診是「第二型單純皰疹病毒（HSV-2）」，YKRT得知後竟然說：「因為不是很嚴重的病，所以沒有事先告知你，對不起……」敷衍態度令人髮指！

事件曝光後，發現原來被YKRT欺騙的女性不止一個，有第二位女性受害者爆料自己是他的正宮女友，當初也是以粉絲身份見完YKRT後開始私下聯絡，女方送自己親手做的便當到男方家中，開始有親密行為，不過女方因沒有交往關係以及安全措施的原因，而拒絕男方想要進行性行為的請求。

YKRT在韓國小有名氣，以美男藥劑師加上YouTuber身份，不時作客電視或電台節目。（NAVER）

沒想到過了幾日YKRT就開口要求與她交往，兩人發生了性關係，後來她也被傳染性病，看到第一位受害者的爆料貼文才發現，原來YKRT一早知道自己有性病，依然不做安全措施與她發生關係，並且在與她交往期間同時和第一名受害者持續發生性行為。不過YKRT令人髮指的行為絕對不僅於此，原來他同時還接近第三名女生，欺騙她說沒有其他人去過他家，甚至還想要和她一起出國……

YKRT一直有著暖男健康形象，在YouTube上俘虜大批女粉絲。（NAVER）

我會永遠帶著這個性病生活……

私生活被曝光後，該名藥劑師YouTuber立即將自己在YouTube頻道上的所有影片下架，IG上的照片也全部刪光，做賊心虛玩「失蹤」。雖然韓國網絡上大部分網友都在聲討藥劑師YouTuber的禽獸行為，也有少部分人質疑女生缺乏安全意識，為何輕易就去男生家中或者邀請男生來自己家，並且在沒有做安全措施的情況下發生性關係。受害女性表示自己在看到這些留言時感覺「生不如死」，一度想要一死了之，現在願意現身指證YKRT的惡行，是不希望會有更多的受害者出現！

男方用甜言蜜語的攻勢來欺騙這些女性「是自己的唯一」，女生們因愛情遮蔽雙眼，被YKRT耍得團團轉。況且男方在知道自己有皰疹病毒的情況下，不但隱瞞自己的病情，還要求無安全套做愛，本身作為一個精通醫學知識，又稱自己十分重視女性健康的醫師，卻在私生活中如此「放肆」，雙面人行徑讓人無法接受……

目前YKRT已刪除所有社交平台上的資料：

不幸「中招」該怎麼做？立即瞭解第二型單純皰疹病毒！

作為一名女性，自身應該要保持高度安全意識，尤其在性方面，更是應該維護自己的權益，否則一不小心「中招」，就要面對一世「手尾」，得不償失。女生在與男生進行性行為時，應該使用安全套，若對方不肯女生應該勇敢拒絕。愛對方不是一個可以傷害自己的理由，做足安全措施也是對對方以及自己的一個交代。萬一真的不幸「中招」，你應該怎樣做呢？

女生要懂得保護自己身體，提高安全性行為意識。（ Christian Fregnan/Unsplash）

瞭解第二型單純皰疹病毒（點閱下圖查看）：

「中招」第二型單純皰疹病毒後該怎樣做？（點閱下圖查看）：

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香港有不少機構提供免費性病測試，香港善導會「水銀星三號」提供健康教育服務包括免費快速血液測試（愛滋病、梅毒、乙型肝炎、丙型肝炎），同時也建議人們重視自身健康，定期做性病檢查。（*一切咨詢與服務完全免費及保密）