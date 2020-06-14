高大的身形多與安全感掛勾，不少女生都希望男朋友高人一等，享受被強壯臂彎一擁入懷的甜蜜感覺。不過，多對女高男矮的藝人夫妻在外表上雖令人在意，但恩愛有加的相處方式卻羨煞旁人。圈中有很多對「女高男矮」的藝人夫妻，他們對彼此的身高差距有著另類的見解。身高並沒有限制他們的愛情，結婚多年仍然恩愛如昔。

【何猷君與奚夢瑤】真人版《孖寶兄弟》 Mario與Princess Peach的情侶身高差

近日有網民拍下兩人外出時的休閒照片，發現奚夢瑤比何猷君差不多高10 cm。（微博圖片）

賭王何鴻燊的兒子何猷君（Mario）擁有高學歷與帥氣的外表，於2018年參與內地綜藝節目《愛的時差》中與年長6歲的超模奚夢瑤結緣，並於去年5月結婚，10月誕下兒子何廣燊，組成美滿家庭。

高富帥配超模的組合賞心悅目，不過近日有網民拍下兩人外出時的休閒照片，發現奚夢瑤比何猷君差不多高10 cm。奚夢瑤身高178 cm，減去何猷君身穿厚底波鞋的高度，有網民目測他身高只有165 cm，明顯的身高差距令他看起來非常矮小。何猷君求婚時就如把《孖寶兄弟》中的場景重現於現實中，Mario與穿上一身粉紅色長裙的Princess Peach於粉紅城堡下公佈喜訊，身高差距並沒有阻礙兩人的愛情。

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【甄子丹與汪詩詩】相戀兩星期求婚 男生的自信比身高重要

雖然甄子丹與汪詩詩的官方身高同樣是173 cm，但從兩人的合照上卻出現強烈的身高差異。（IG＠sweetcil）

「宇宙最強」甄子丹與名模汪詩詩相識兩星期便決定廝守終生，結婚至今13年仍恩愛如昔。兩人在籌備婚禮的過程時意外懷孕，至今育有兩名兒女，組成幸福美滿的家庭。兩人不僅年齡相差18年，連身高亦有一段差距。雖然甄子丹與汪詩詩的官方身高同樣是173 cm，但從兩人的合照上卻出現明顯的身高差異，有網民猜測汪詩詩的真實身高為181 cm，而甄子丹卻只有167 cm。

當他被問到會不會在意自己比太太矮時，他坦然地表示兩人的身高差距是事實，男生最重要是自信，即使你很高，但沒有自信也沒有用。兩人每次出現公開場合也會大方合照，他亦不介意太太穿上高跟鞋與自己並排而立，表現出從容自信的一面。

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【王祖藍與李亞男】諧星遇上選美冠軍 從自卑到大膽追求

李亞男與王祖藍被指是「美女與野獸」的配搭。（王祖藍FB）

王祖藍與李亞男是圈中有名的身高差夫妻，李亞男身高172 cm，而王祖藍身高只有162 cm，相差10 cm。兩人擁有相同的信仰，王祖藍更是對女方一見鍾情，在認識她後曾掙扎應否主動追求，不過他深知兩人外形並不合襯，亦曾因此而自卑。經過再三鼓起勇氣及一番努力追求後，兩人於2015年結婚，並誕下可愛的女兒，組織了幸福的家庭。

王祖藍與李亞男的感情最初並不被外界看好，面對坊間關於王祖藍身高的負面評論，他們都一笑置之，更不時以自嘲的方式放閃。有次王祖藍笑言太太長得太高，天天自拍卻拍不到她；而李亞男亦在分享丈夫的豪華鞋櫃時，指置頂的鞋子都非常光鮮，因為王祖藍並不夠高觸及鞋櫃頂層，經常忽視了放在上面的那些鞋子。互相調侃是他們的另類放閃方式，身高差距並阻礙他們的愛情，更見獨特可愛之處。

按圖看王祖藍與李亞男的幸福家庭照：