比利時的保拉王后（Queen Paola）曾被《Glam’mag》評選為100位全球最性感女性之一。貴族出身的保拉王后，被譽為比利時最美的女人，受歡迎程度好比摩洛哥王妃Grace Kelly。

貴族出身的保拉王后，被譽為比利時，甚至是全歐洲最美的女人，受歡迎情度好比摩納哥王妃Grace Kelly。（getty）

與比利時王子一見鍾情 21歲嫁入王室

保拉（Donna Paola）於1937年在意大利出生，一家7個小孩，她是最小的那個。父親是意大利親王，還是一位著名飛行員，母親則是法國貴族，保拉萬千寵愛於一身，年輕的她一直都在羅馬。直到1958年，保拉與王子阿爾貝二世（Albert II）在舞會中初次見面。阿爾伯二世比保拉大3歲，年貌相當，保拉回憶：「我們都很害羞，沒有說太多話。」即使如此，二人還是愛上了對方，阿爾貝二世很快便向保拉求婚，翌年在1959年便已舉辦婚禮。

有歐洲第一美人之稱的保拉，時時成為鏡頭的焦點，於是也就捕捉到阿爾貝二世的眼神總離不開愛妻。二人在婚後四年間生下三個子女，貴族配王子，本應是神仙眷侶，可是就在第三個孩子出生後，二人的婚姻也開始走下坡。

「在六、七十年代的歐洲，她十分有名，因為她太漂亮了，好比Grace Kelly，她到哪兒，『狗仔隊便跟到哪兒。』」（Getty）

沒有人關心保拉 除了一個決心要為保拉寫傳記的16歳學生？

那時阿爾伯王子生活悠閒自在，1993年前阿爾伯王子還未當上國王，本應沒有什麼不滿，可是二人的婚姻卻出了差錯，傳出分居甚至是離婚的傳聞。當時分居生活達十年之久，一直不多說話、生活低調的保拉，後來成為了王后，但那時或許過得不快樂。直到2000年時、保拉差不多60歲，出現了一位決心為保拉寫傳記的16歳學生Danneels。

Danneels從小都喜歡王室，保拉王后更是他的偶像。他在訪問時說：「在六、七十年代的歐洲，她十分有名，因為她太漂亮了，好比Grace Kelly，她到哪兒，『狗仔隊便跟到哪兒。』」在Danneels15歲那年，他為當地一所報社當義工，那時他便想，為何沒有人為保拉王后寫傳記呢？

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由一個耀眼、美麗的公主 成為一個沉悶的王后

「她由一個耀眼、美麗的公主，成為一個沉悶的王后。她十分害羞，不外向，因此也似是不大受歡迎。」阿爾伯與保拉分居多年，甚至曾討論過離婚，根據《Vanity Fair》的報道，阿爾伯的哥哥博杜安國王曾恐嚇保拉，要是她真的堅持離婚，便不能再見孩子，她的名銜與特權。Danneels回憶，當時的比利時，人人都知道他們的婚姻出了問題，但沒人知道為甚麼。

多年後證實，阿爾伯另有情婦，保拉也決不委屈求全，同立即與阿爾伯分居，同在王室中，卻不住在一起。那時王室封鎖消息，只對外宣稱王子夫婦感情出現了問題，也就打破了阿爾伯「好丈夫」的形象，當時沒有知道是出了甚麼問題，有人猜測阿爾伯出軌了，也有謠言指他的情婦不只一個。

阿爾伯外遇 同樣有婚姻裂痕的女士

Danneels從二人的背景、文化差異等等找出婚姻在哪地方出了差錯，他說：「保拉在王室並不快樂，我到訪她在意大利的故鄉，陽光明媚，食物也比比利時的好。而且，當她結婚時，她還十分年輕，只有21歲。當時的王室有很多規則，十分嚴謹，王室生活不會適合她。婚姻開始出現裂痕，而當阿爾伯遇到另一位女士－同樣也面對婚姻問題，他們似找到了互相陪伴的理由。」

根據《Vanity Fair》的報道，阿爾伯王子與情人糾纏18年才結束，而他也一直否認前度的女兒Delphine Boel是他的女兒，也一直拒絕作DNA親子鑑定測試，直到法院指他再拒絕，便會每天罰款5000歐元。（gert's royal@twitter）

糾纏18年的婚外情 終認52歲私生女

不過，正正因為這部傳記，便展開了對阿爾伯國王的調查，因為書中稱當時擔任國王的阿爾貝二世有一名私生子。而現年現年51歲的藝術家博埃爾在2005年的一項訪問中，聲稱阿爾貝二世是她的生父，她的母親是德塞利斯隆尚男爵夫人（Baroness Sybille de Selys Longchamps），男爵夫人在1966-1984年之間、阿爾貝二世還是王子時發生婚外情。

根據《Vanity Fair》的報道，阿爾伯王子與情人糾纏18年才結束，而他也一直否認前度的女兒Delphine Boel（博埃爾）是他的女兒，也一直拒絕作DNA親子鑑定測試，直到法院指他再拒絕，便會每天罰款5000歐元，此案纏擾多年，現年85歲的阿爾貝二世在位期間依法得免訴訟，2013年他因健康原因退位後，正式被告，但他多年來拒絕接受DNA檢測，直到最近才接受檢測。

阿爾貝二世認女，相信對博埃爾而言是一種「解脫」。律師還說，博埃爾之所以與阿爾貝二世打官司，是希望「避免自己的子女承受此一重擔」，她的人生「因追索自己的身世而長期陷入噩夢之中」，「她有一個粗暴否認她身世的生父」。博埃爾有權得到阿爾貝二世八分之一的財產，甚至由藝術家搖身一變成比利時公主。

一直沒離婚 始終等到丈夫回心轉意？

阿爾貝二世2013年因健康原因退位後，由他與保拉王后所生的長子菲利普繼位。當時也有傳聞指，保拉王后也另有男人，可是並沒有證據支持，對於外界對他們婚變傳聞，保拉王后只在2007年生日時回應：「我們有自己的問題，但現在我們都覺得，我們是注定跟對方一起，我們現在很快樂。」

【點圖即看】保拉王后現年82歲，看看她的近況＝＝＞

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參考資料：Vanity Fair,BBC