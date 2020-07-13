隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4）於去年上映最終回後，此系列電影終於迎來一個終結，雖然不少網民內心有感寂寞空虛，但最終回種種的場面總令人刻骨銘心，特別是Iron Man （飾：羅拔·唐尼）向Pepper深情表白：「Love You 3000！」時，牽動觀眾情緒直達高點，也成為電影中的經典對白，而在電影中飾演Iron Man的羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）在現實世界中也是一位願意為妻子Susan Downey「飛天遁地」的深情男人。

羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）因出演Marvel《復仇者聯盟》和《鐵甲奇俠》系列的電影而大受全球歡迎 （《Iron Man 3》劇照）

或許觀眾認識羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）也是因為他出演Marvel《復仇者聯盟》和《鐵甲奇俠》系列的電影，加上以上兩個系列的電影在全球大受歡迎，不論是大朋友或是小朋友普遍也是Iron Man 的忠實支持者，不同種類的品牌、配飾和主題樂園總能看見Iron Man 的影子，也讓全世界認識誰是Robert Downey，當大家認識Robert Downey也是他星途風光時，卻忘記了曾經的他是一位曾深陷酗酒、吸毒上癮和因持有大量毒品而入獄的男星，曾被世界所遺棄丟棄的Robert Downey，卻在人生低谷時遇上改變他一生的女人—Susan Downey，為他帶來不一樣的世界，為他在絕望中帶來溫暖光芒。

羅拔·唐尼：遇上她是我人生中最大的幸運 因妻子支持鼓勵成就英雄Iron Man

羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）總不時在公眾場合向妻子Susan Downey送上甜蜜深情的一吻 (GETTY)

羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）與妻子Susan Downey合作《鬼影人》（Gothika） 而相識，那時的Robert Downey正正吸毒成癮、曾經入獄和處理前妻離婚官司當中。吸毒習慣也原於那時年僅27歲的他憑電影《卓別林與他的情人》中查理卓別林一角，入圍角逐奧斯卡金像獎的最佳男主角，獲提名後的Robert聲名大噪，也令他一時迷失在成功的掌聲當中，慢慢失去奮鬥心，只習慣享受，也沉淪毒品帶來的一時快感。

羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）與妻子Susan Downey合作《鬼影人》（Gothika） 而相識，而羅拔·唐尼也曾說遇上妻子是他一生最大的幸福 (GETTY)

不過，那時身為電影製作助理的Susan Downey卻吸引着Robert目光，或許是因為她在片場當中種種的努力和認真態度無意牽引着Robert的內心，當時女方答應與Robert交往的條件是他必須徹底戒毒，而有一次兩人在餐廳吃飯時，Robert在女方的面前把毒品通通都扔掉，就是這個舉動為他的妻子帶來信心，而當女方願意答應交往的時候，在Robert眼中看來是對方願意相信他有能力和決心，對他而言也是一個莫大鼓勵，成為戒掉毒癮的重大原因之一。

他（Robert Downey）非常清醒，在工作時也非常專業，而且下班後也是一個非常有趣的人。 Susan Downey

我能夠遇上她（Susan Downey）是我人生中最大的幸運 羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）

兩人最後在相戀2年後便步入教堂，那時人們也認為Robert Downey因吸毒習慣而令星途受創，但Susan Downey卻用行動和言語給予Robert無限的支持和動力。每個男人總喜歡被別人肯定，特別是自己的愛人，就在妻子的鼓勵下，Robert為將來努力，不再吸毒，更以很低的片酬拍攝第一部Iron Man系列的電影，為的就是在所愛之人和觀眾面前證明自己是一個「全新的人」。

【按下圖看更多】「Iron Man」Robert Downey與妻子在鏡頭下每一個甜蜜時刻

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約定彼此不會分離超過兩個星期以上 更成立電影製作公司建造更多回憶

相信網民能從羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）的眼中看見他對妻子Susan Downey的濃濃愛意 (robertdowneyjr@IG)

婚後的Robert Downey變成一位成熟穩重的好男人和好爸爸，與妻子育有三名孩子，也是現時傳媒口中「寵女狂」之一，但婚姻總需要時間和心機來保鮮，Robert與妻子同為忙碌電影產業下的電影人，但他們之間相處有一條規則，那就是兩人約定彼此不會分離超過兩個星期以上，多忙碌也好，總會編出時間相處，努力遵守這一個約定，同時，兩人也絕對尊重對方在拍攝電影當中的角色需要，總是抱着對彼此絕對信任的態度。

我從來也不是一個一心想要婚姻的女生，而戀愛也不是我的第一優先。 Susan Downey

要和一個健忘的男人拍檔，只有充满自信的女人能做得到。Susan Downey ，對於你的出生，我真是充满感謝。 羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）

兩人婚後不但能保持當初相戀時的甜蜜，更在機緣巧合情況下建立另一方面的火花，2010 年共同成立了「Team Downey」電影製作公司，共同製作電影《大法官》（The Judge）還有《福爾摩斯》（Sherlock Holmes），讓兩人可繼續在事業上經歷更多愛情中的美好，也為他們的愛情路上帶來更多共同回憶。

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