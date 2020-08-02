80年代的娛樂圈除了張曼玉、鐘楚紅、林青霞等美人之外，還有一位公認的美女—曾華倩。長的得清麗脫俗的她進入娛樂圈後星途暢通無阻，可是現年54歲的她仍然感情空白，有指她生命中曾有3個重要男人的出現，卻未有圓滿結局。

曾華倩曾經是風華絕代的美人，年輕時長得清麗脫俗，是不少人心中的女神。（曾華倩@微博）

出生醫生世家的曾華倩從小就過著衣食無憂的生活，雖不是大富大貴之家，但父母對她寵愛無比，當掌上明珠般疼愛，也造就了她任性的性格。曾華倩進入娛樂圈可以說是機緣巧合，當時她原是打算陪朋友報考無綫藝人訓練班，但她出眾的美貌被工作人員看中，並成功遊說她報名，當然最後被取錄了。曾華倩當時和吳君如、劉嘉玲、藍潔瑛等女星成為同窗，性格活潑外向的她深受大家喜愛，更被同學們稱為是「班上一枝花」。

曾華倩原是打算陪朋友報考無綫藝人訓練班，但她的美貌被工作人員看中，並成功遊說她報名並獲得取錄。（曾華倩@微博）

曾華倩年輕時有「無綫五美」之稱：（按圖看更多）

+ 4 + 3 + 2

出道不久，曾華倩就有機會和周星馳一起主持兒童節目《430穿梭機》，其後她對演戲產生興趣，轉戰電視界的她很快就獲得了拍攝的機會，出演第一套劇就當女主角。曾華倩在《雪山飛狐》飾演的苗若蘭美若天仙，而且初次演戲的她演技生動又自然，而且古裝打扮的她美貌驚人，很快就擄獲了觀眾的喜愛。之後她出演的《倚天屠龍記》、《新紮師兄》、《銀狐》等都大受歡迎，成為了無綫力捧的當家花旦之一，和張曼玉、黎美嫻、戚美珍和陳玉蓮合稱「無綫五美」。

曾華倩在《雪山飛狐》飾演的苗若蘭美若天仙，初次演戲的她演技生動又自然，是無綫力捧的小花之一。（《雪山飛狐》劇照）

曾華倩情路崎嶇 三段戀情都無疾而終

曾華倩的演藝事業平步青雲，但是她的感情世界卻崎嶇不平。曾華倩生命中曾經有過3個男人出現，大家其中印象最深刻的，一定是她的初戀梁朝偉。年僅17歲的曾華倩在訓練班的時候已經認識梁朝偉，梁朝偉初見曾華倩便被她的美貌吸引，很快兩人就約會並交往。情竇初開的他們愛得高調，是大家眼中的金童玉女，不過南轅北轍的性格始終阻擋著他們的愛情，據悉戀情維持了6年，卻離離合合了共3次，最終也是分手告終。

年僅17歲的曾華倩在訓練班的時候認識梁朝偉，梁朝偉初見曾華倩便被她的美貌吸引。（曾華倩@微博）

曾華倩是個敢愛敢恨，活潑率直的人，而梁朝偉因為家庭背景的關係，性格內向沉默，他們相處少不了磨擦。有指曾華倩經常埋怨梁朝偉只顧工作不陪伴她，更一度分手又復合。第二次則是因為黎美嫻的介入，最後一次的分手則有傳是因為梁朝偉移情別戀劉嘉玲，不過曾華倩曾經坦承過她們最後真正分手的原因，是發現他們真的不適合，性格都太強勢，勉強在一起只會更加痛苦。

曾華倩指進入娛樂圈最大收穫就是得到梁朝偉這個男友。（曾華倩@微博）

曾華倩在和梁朝偉分手的一年後因拍攝《龍庭爭霸》和陳庭威變得相熟，外界媒體也不斷撮合二人，由於二人性格喜好也很相近，互相吸引的她們愈走愈近，不久就陷入了熱戀。不過兩人戀愛4年，曾華倩單方面提出了分手，有指原因是認為陳庭威太過大男人主義讓她難以忍受，而陳庭威也承認過自己不夠細心，讓這段戀情無疾而終，曾華倩也因此而決定不再和圈中人交往。

曾華倩和陳庭威因拍戲而戯假情真，不過拍拖4年後感情無疾而終。（洛亦宣熾曲軍@微博）

直到曾華倩遇到了美髮用品有限公司董事長林肇基，她終於步入了婚姻階段。兩人拍拖3年後在英國倫敦註冊，婚後育有一子。經歷了兩段失敗的感情，曾華倩變得缺乏安全感，婚後她對林肇基管得很嚴格，凡事都要報備，開始對林肇基來說可能會是甜蜜的負擔，但時間長了就會變成了束縛。在兩人相戀6年後，最後還是離婚收場，而曾華倩唯一的要求就是兒子的撫養權。

曾華倩最後和富商林肇基結婚，婚後育有一子，相愛6年最後離婚收場，獲得了兒子的撫養權。(IG@martinlamhy)

54歲的曾華倩至今仍是單身，風采依舊的她即使單身生活一樣多姿多彩，她寄情工作，日常不乏大班朋友一起玩樂，而且身邊還有最重要的兒子Martin的陪伴。自小和母親相依為命的Martin和曾華倩感情深厚，他也不負母親所望，讀書成績驕人，畢業後更成為了香港泳隊的出色選手，獲獎無數。曾華倩因為未能給予兒子一個健全的家庭而心生內疚，她把所有愛都給予兒子，至今仍是單身一人。經過了多次的感情起落，沒有了愛情的她，仍可過得有滋有味，選擇做一個廿四孝媽媽，對她來說也是一種快樂和幸福。

54歲曾華倩單身生活多姿多彩，與兒子相依爲命：（按圖看更多）