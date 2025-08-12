C朗拿度女友曬巨鑽戒宣布訂婚　馴服浪子絕招：要把他當孩子寵？

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）相愛8年，終於社交媒體宣布訂婚。佐真娜上載自己與C朗的手部合照，可見其左手無名指上，展示著一顆搶眼的巨型橢圓鑽石戒指，並以西班文補充「是的，我願意。今生如此，今生今世亦然。」



佐真娜上載巨型鑽戒宣布訂婚。(IG@georginagio)

現年40歲的C朗拿度，在邂逅佐真娜前，曾傳出多段緋聞，他亦為組織家庭，找來代母誕下3名子女。不過在戀上佐真娜後，C朗就變得從一而終，並迎來女兒Alana Martina。雖然兩人曾上載床上合照，手持超聲波相片幸福宣布，佐真娜懷上雙胞胎：「我們十分期待你們的來臨。」可惜最後男嬰不幸夭折，只有女嬰能平安出世。

這是所有父母都能感受到的最大痛苦。雙胞胎中的女兒出生，我們才有力量帶著希望和幸福度過這刻。 C朗拿度

縱然C朗很心痛卻不忘堅強起來，成為家庭與女友難過時的依靠。

C朗拿度早年上載與洛迪古絲（Georgina Rodriguez）床上合照，手持超聲波相片幸福宣布，女友懷上雙胞胎：「我們十分期待你們的來臨。」（cristiano@IG）

洛迪古絲與C朗的愛情，一直被大眾認為有如「灰姑娘」一樣。當時洛迪古絲在馬德里的Gucci店任職售貨員，遇上明星球員C朗拿度。2022年紀錄片《我是喬治娜》（I Am Georgina）說到二人相遇一刻：

我今年27歲，5年前我的生活發生改變。我與C朗相遇那天是一個星期四，離開商店時，我遇上一個幾乎2米高的英俊男子…… 洛迪古絲

愛他的所有：視繼子如己出 「零」婆媳糾紛

C朗在不同訪問中也曾提到，他對洛迪古絲一見鍾情，後來開始約會、同居、帶同女友出席公開活動。不過，穩定長久的感情絕非必然，二人需一起灌溉，互相遷就。

C朗本有3名子女，都是代母所生，而洛迪古絲分別在2017年及2022年，也為C朗增添兩名女兒。洛迪古絲亦愛屋及烏，雖然年紀輕輕，但樂於擔當起媽媽角色，把孩子視如己出，與子女關係很好，常常在社交媒體上分享合照。

另外，有指C朗曾因前女友缺席他媽媽Dolores Aveiro的生日派對而分手，但C朗則曾在訪問中說到，洛迪古絲與媽媽處融洽，令C朗少了煩惱，媽媽更希望他們快點結婚，而C朗也承諾，一定會娶迪洛迪古絲。

Georgina 卻表示，要跟上「體能王」進度，令她感到羞愧，她在《Women’s Health》的訪問中提到：「Cristiano早上與下午都會訓練，他是精美運動員，他能這樣專注與投入，真的十分厲害。沒有疑問，他當然訓練得比我好，他是一個專業運動員。」（georginagio＠instagram）

馴服浪子絕招：把他當孩子寵、投其所好一起運動？

C朗愛車如命，擁多輛名車，當他35歲生日的時候，洛迪古絲更送他價值超過2千萬以上的超限量夢幻名車，更精心策劃獻上神秘禮物，寵他如孩子般，讓他成為一個幸福的男人。

另外，洛迪古絲也會與參與C朗「地獄式」訓練，有芭蕾舞底子的她身材十分健美，雖已為人母，但身材還是私毫沒有「走樣」，但要跟上「體能王」進度，也有一定難度，她在外國雜誌的訪問中提到：「Cristiano早上與下午都會訓練，他是精英運動員，他能這樣專注與投入，真的十分厲害。他當然訓練得比我好，他是一個專業運動員。」

不過，後來她也愛上了跟C朗一起訓練，指他是最好的老師，會為他們訂下一系列的目標。她更甜蜜地說，C朗也是她的動力，因為看到他為健美而犧牲了那麼多，自己也不敢怠慢。二人一起，就是要互補不足，一起成長，關係才會長久。

在家隔離期間，洛迪古絲與C朗也不忘運動：

