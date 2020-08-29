淡出娛樂圈近十年的鍾麗淇（Margaret），在30歲時毅然放下建立多年的演藝事業，轉行投身瑜伽行業，成為一名「瑜伽導師」。約十年過去，現在的鍾麗淇擁有不錯的個人事業、可愛懂事的女兒與美滿幸福的婚姻，彷彿是現代女性所渴想的幸福愛情故事，但鍾麗淇看似無瑕疵的人生，卻有着激勵人心的獨特經歷，也是促成現今鍾麗淇獨一無二的人生章節。

現年43歲的鍾麗淇（Margaret）日前為丈夫在家烹飪不同的西式菜式，來為他慶祝生日。(yogachung@IG)

早前，現年43歲的鍾麗淇（Margaret）於Instagram上載十年前與中意混血兒丈夫Nardone Ruggero 結婚時的照片，慶祝兩人「錫婚」的到來，並獲得不少圈中好，如：佘詩曼、鄭秀文與湯盈盈等人留言祝福。

早前鍾麗淇（Margaret）於Instagram分享與丈夫Nardone Ruggero的婚姻已步入第十年了。 (yogachung@IG)

飽歷兩次情傷的鍾麗淇曾於心中築起一道高牆，杜絕自己再度陷入愛情的傷害，但面對事業轉捩點與人生低潮時，丈夫Nardone Ruggero剛巧出現在鍾麗淇的身邊，彿如春風的愛讓鍾麗淇再次領略愛情中的美好，鍾麗淇更帶着這份幸福，得到力量走出情傷。

【按下圖看更多】鍾麗淇（Margaret）平日鍛鍊瑜伽與有關日常生活的近照

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女兒患上罕見疾病 醫生曾揚言活不過兩歲 成為特殊家庭讓愛變得更堅強

鍾麗淇（Margaret）的大女兒Isabella在出生六個月後被診斷患上罕見的基因病。(yogachung@IG)

鍾麗淇（Margaret）與丈夫Nardone Ruggero在相戀約兩年後，於2010年結婚，而鍾麗淇更於同年誕下大女兒Isabella，但幸福家庭建立不久，女兒Isabella卻在出生六個月後被診斷患上罕見的基因病，鍾麗淇更被告知女兒活不過兩歲，但鍾麗淇與丈夫並沒有因此向命運低頭，兩人一直相互扶持，不辭勞苦地照顧女兒，被愛包圍着的大女兒Isabella也在鍾麗淇與丈夫的悉心照顧下，衝破厄運健康地成長，現時已9歲，更可入讀心儀的特殊學校。

做人要開心，但同樣都要很真實，不能樂觀到騙到自己。 鍾麗淇（Margaret）

並非有特殊需要的孩子，要由特別的人來照顧。而是一個有特殊需要的孩子，會啟發你成為一個特別的人。 鍾麗淇（Margaret）

鍾麗淇（Margaret）與丈夫Nardone Ruggerom一直抱着信心照顧大女兒的生活。(yogachung@IG)

鍾麗淇在接受其他媒體訪問時表示：「一生中影響我最大的是我過世的媽媽。」鍾麗淇面對當時出生不久的女兒被診斷患上罕見疾病時，她的母親也因患上肌肉萎縮症而離世，面對雙重打撃的鍾麗淇卻沒有因此被撃倒，難過有時與快樂有時，需要走出難關，鍾麗淇更需要本着「為母當自強」的正面態度活下去，並靠着母親的信念重新出發，照顧有特殊需要的女兒，並於照顧女兒的過程中，讓自己成為一位更特別的人。

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感恩特殊家庭走出困局 愛情講求平衡「give and take」 幸福愛情不靠單方遷就

鍾麗淇（Margaret）遇上丈夫Nardone Ruggero後，減去她對愛情的恐懼。(yogachung@IG)

特殊家庭離婚率是45%，比正常的高很多，但我們沒有，我們兩個都很堅強，所以加起來就變得更為堅強。 鍾麗淇（Margaret）

鍾麗淇（Margaret）之所以能夠成為一位堅強的母親，全靠丈夫Nardone Ruggero的陪伴與支持。鍾麗淇在接受節目《是敢的》訪問時表示，丈夫的陪伴與他的堅強，讓整個家庭也變得堅不可摧，即便遇上問題也能在堅強的愛中走出去，即便踏着荊棘仍覺幸福，因這份痛苦有另一人為她分擔。

愛情講求的是一種平衡的愛，雙方都必須樂意付出，若只有單方面遷就，這段情根本難以開花結果。 鍾麗淇（Margaret）

丈夫Nardone Ruggero除了令我感受到去愛與被愛的滿足與快樂，坦誠相對，才是成為終生伴侶的關鍵。 鍾麗淇（Margaret）

鍾麗淇（Margaret)認為愛情講求的是一種平衡的愛。(yogachung@IG)

鍾麗淇與丈夫在這個特殊家庭中憑愛走得更遠，除了因鍾麗淇與丈夫同是堅強的人外，更是鍾麗淇在這份愛中獲得滿足。鍾麗淇曾在其他的訪問中談到，現今很多戀人在相戀穩定期，便會開始計劃將來家庭生活應該的模樣，例如：儲錢、置業與周詳的結婚計劃，但鍾麗淇與丈夫卻打破約定俗成的戀愛步伐，從不思索婚姻該是哪一個模樣，只管把彼此的心思意念都花在建立彼此的感情上，更重要的是在這段的關係中有「give and take」，雙方都願意付出與遷就，讓愛可以延續往後更多的日子。

【按下圖看】鍾麗淇（Margaret）與丈夫甜蜜的合照和一家四口幸福快樂的時刻

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