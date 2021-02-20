分手後有性關係男方為性、女方為愛？與前度保持親密關係5大壞處

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-20 22:00

分手那刻，理應兩人會從此各走各路，宛如兩條平行線，不會再有交叉點。現實卻總有人悔恨將「分手」二字衝口而出，對曾經的親密愛侶沒了愛情，感情上卻總會有些藕斷絲連、難捨難離。當你下定決心不再回頭，一通電話、數句甜言蜜語、重提昔日點滴，你明知此情不再，性愛又可以重來，甚至再次把你拉回過去的深淵當中，久久無法從上一段感情中解脫。

男性與前度發生關係只為快感

與前度溫存過後，不少女生會因此留下無限遐想，有了愛火重燃的希望。 親密接觸讓她們再次憶起往日種種甜蜜，瞬間忘卻當初分手時兩人吵得臉紅耳赤、又或是互相看着手機相對無言的時刻，纏綿過後仿佛又找回消失了的感覺。當她們以為對方也會產生同樣的感受，到頭來卻發現只是自己一廂情願，哭鬧着求復合大多只換來對方的冷淡回應。

男性與前度發生關係大多只是求快感。（《下輩子我再好好過》劇照）

分手後的親密接觸對男女而言意義大不同，數個心理學家近日在網站《SAGE Journals》上發表了一篇與「分手後性愛」有關的論文，研究對象為212個曾經在分手後兩星期內與前度發生關係的大學生，探討他們與前度發生性行為的原因、心態和感受。研究結果顯示男性與前度發生性行為只是為了「享樂」，以滿足自己的性慾為主，親熱過後也不會有太大的情感變化。而女性與前度發生關係基於情感上的聯繫，她們大多因為不捨、念舊，當完事後，她們對前度的感覺會更加「混亂」，甚至會因此而對前度產生難捨難離的感覺，對上一段感情「愈陷愈深」。

女生與前度發生關係，可能會對他難捨難離。（《前度》劇照）

分手後上床可緩解失戀痛楚？

結束一度關係最理想的模式大概就是「和平分手」，若然分手只由一方提出，「被分手」的那方可能會想盡辦法挽留對方，甚至不介意利用性把對方「綁」在身邊，為自己製造「假希望」。過去一直研究兩性關係的心理學家Joel Block在《Women’s Health》中指出分手後的性愛有助緩解失戀的難受情緒，他指出「分手後的性接觸會重新回憶對彼此的熱情，舒緩失戀後雙方緊張的關係。」

他更指出如果你以往跟前度同居，分手後分開居住可能會產生孤獨感，而你與前度的性接觸也能舒緩孤單的情緒。分手後的親密關係或許可以成為麻醉失戀痛楚的藥物，但麻醉藥過後，你還是會憶起兩人當初為何要分手，短暫的快樂過後，你依然看不到自己和他的將來。越是沉溺，被逼抽身時所經歷的可能會比失戀時更痛。

▼▼▼《Women’s Health》的報導也提出與前度有親密關係的壞處，點擊看5大壞處▼▼▼

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