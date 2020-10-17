49歲張文慈近年來熱衷抖音，不時開直播與內地網民互動，早前張文慈便試用特效模擬合成自己穿婚紗的樣子，並在片中喊道：「我要做你老婆！」誰不知有位網民竟留言回應：「可以當奶奶了，還做老婆？」而被網民嘲老的張文慈便隨即拍片反擊對方的酸言酸語。

豁然面對剩女身份—沒有該結婚的年紀，只有該結婚的愛情

49歲的張文慈近年來將事業重心轉移至內地，為了在內地獲得更多的討論度，張文慈亦開設抖音帳號與網民互動。(微博@張文慈)

剛過生日的張文慈，踏入49歲已單身10年，但她仍然對愛情有一番的憧憬，她在反擊短片說：「就算80歲都是可以結婚！並沒有甚麼問題。」同時，她更引用一段自己很喜愛的句子說：「沒有該結婚的年紀，只有該結婚的愛情，無論任何年紀，都有權力去追求自己的幸福。」

最近被網民嘲老的張文慈便隨即拍片反擊對方的酸言酸語，表示：「就算80歲都是可以結婚！並沒有甚麼的問題。」(張文慈@抖音)

短片中的張文慈更叮囑單身人士，活到多歲仍是單身都不太重要，千萬不要因為被取笑、家人壓力等原因而選擇結婚，最重要是個人心態如何看待生活和讓自己活得更快樂。最後，張文慈表示自己仍在耐心等待一個真正的結婚對象，坦蕩表示自己不介意他人甚麼評論，而如今能豁然面對批評的張文慈，也曾經歷過一段苦不堪言的童年與「剩女恐懼期」。

童年坎坷性格內向 曾被迷暈落藥失身 被批「博出位」

49歲的張文慈在入行前後，也遇過數段的愛情，但年輕的她不懂去愛人與被愛，以致數段的戀情也未能開花結果。(微博@圓小塔)

張文慈童年過得並不快樂，家庭窮困，父母在她4歲時離異，居住屋邨遇上街頭欺凌事件，卻不敢將事情告訴家人，童年只依靠年邁的祖母照顧她們四姊弟，面對以上種種，也慢慢令她個性變得孤僻與內向，她總希望靠自己解決問題，但其實內心深處渴望被照顧、有人愛，並不是孤身一人。

多前年的張文慈於面對事業的停擺上，張文慈唯有另覓事業出路，接拍三級電影《強姦3OL誘惑》(《強姦3OL誘惑》劇照)

初入行時張文慈被問到有關初戀時，她表示自己17歲時曾被男人迷暈落藥以至失身，隔天醒來卻看見事件被大肆發酵，指責她「博出位」的新聞消息鋪天蓋地，那時入世未深的她更因而被公司投閒置散，面對事業上的停滯，張文慈唯有另覓事業出路，接拍三級電影《強姦3OL誘惑》，但她堅持「三點不露」的底線，卻不懂得在愛情路上自愛或愛自己多一些。

張文慈在接受訪問時分享自己不止一次在情路上摔到受傷，她談到一次自己被分手時，她甚至捉住對方的腳跪下求復合，緊拉不讓對方離開，但反而被對方踢開。曾有一位前男友更提醒她在一段愛情中要愛自己更多一些，那男生分手時更說自己為她煮一個麵亦沒有機會，言下之意女人應適時讓男人照顧。回顧過去，張文慈檢討後發現自己愛得太緊，亦不懂得如何去愛，但如今她已學會一個人生活與獨處，她亦表示自己現在對愛情的心態就如歌曲般《不要驚動愛情》，去等待一個合適的「他」。

【按下圖看更多】49歲「黃金盛女」張文慈的近照

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用時間來喚醒真正的愛 自我生命沉澱為幸福與長遠的婚姻作預備

張文慈在微博上向網民分享自己的人生哲理：「不要比較！你最大的敵人，不是別人是你自己，沒有人可以傷害我，祇有自己可以傷害自己！」(微博@張文慈)

張文慈曾經以為自己會和一位男友結婚，雖然結果不成事，後來單身多年的她漸踏入「剩女期」，亦想過結婚這個人生大事。

我曾經想過，不如結一次婚吧，讓別人不會覺得我無人要，但一想完覺得自己好幼稚，要結婚我隨時都可以結到啦。 張文慈

一個懂得珍惜我和欣賞我的人，他一定會愛我是一個不完美的人，我的缺點、我的烏龍、傻氣，在他眼中是可愛，我希望有個這樣的男人出現。 張文慈

面對人生種種過去，那時46歲的張文慈在訪問中說到雖然自己沒有愛情滋潤，但她對愛情卻是充滿盼望，2010年信主後，信仰為她帶來脫胎換骨的轉變，現時她對愛的看法是「不要驚動愛情」，希望用時間來喚醒真正的愛，期待用愛心與耐心來慢燉這個愛情。雖然這份愛缺少刺激與衝動，卻多了一份踏實與安穩，張文慈亦說到：「每個人都有過去，不要再停留以前。希望鼓勵面對逆境的人，要看到自己美好一面，生命價值不是由別人界定。」而當中那份等待並不是絕對的空等，仍是讓自我生命有沉澱並自我修正的空間，更是為了一個幸福與長遠的婚姻所做的預備。

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