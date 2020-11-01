【林心如、霍建華】林心如與霍建華2016年結婚，二人育有一女，近日兩人卻被拍到在街頭吵架，兩人一言不合更各自分開走，事後林心如更刪除日前上傳到社交網站的甜蜜合照，讓人擔心兩人婚姻出現問題。

林心如被拍到與霍建華疑似吵架不歡而散，獨個回家更疑似一邊走一邊抹眼淚。（IG@loveruby_official）

霍建華獨自歸家暖男變「渣男」？

林心如與霍建華由多年好友演變成愛侶，不時被拍到二人挽手上街，相當幸福。不過近日，就被拍到二人疑似吵架不歡而散。

根據台灣傳媒報導，當日林心如與霍建華一齊外出吃飯，用餐完畢後突然吵架，霍建華就拉着林心如的手大聲講道：「幹嘛啦」。兩人隨即分道揚鑣，霍建華買完果汁後，獨自駕駛黑色法拉利回家。林心如則看起來失魂落魄，在街頭流連，更疑似一邊走一邊抹眼淚，看起來讓人心疼。林心如事後回覆傳媒直言兩夫婦只是意見不合，討論事情時有點「大聲」而已，至於為何不與霍建華一起回家，她則表示因為吃飽後要走路消化。

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心理專家角度 霍建華獨自離開「錯唔晒」？

霍建華過往一直都被視為是「絕世好老公」的代表，去年林心如在內地節目《幸福三重奏》中也曾地向霍建華公開表白：「嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事。」不過，再恩愛的夫妻也會出現分歧，但兩人爭吵過後，霍建華獨自返家拋下林心如此舉卻惹起爭議，讓人覺得不太恰當。不過情侶或夫婦在公眾地方爭執的確讓當事人感覺尷尬，因此想逃離現場，在心理專家角度，霍建華此舉其實「錯唔晒」。

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對林心如寵愛 事事以妻為先

霍建華與林心如由拍拖到結婚，一直都對她傾盡愛意。私底下出了名節儉的霍建華，一件衣服穿到破為止，手機熒幕都粉碎了，卻依然捨不得換新的手機。但只要是林心如喜歡的，他都會盡量買給她，滿足她，喜歡珠寶的林心如有不少名貴收藏，相信其中有不少都是霍建華「愛的禮物」。相信霍建華林心如兩夫婦的爭執只是一時意氣，情緒過後大概就能重拾甜蜜。

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