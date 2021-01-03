與伴侶同床異夢？專家解釋何謂假性親密關係　你可能是「愛無能」

你是「愛無能」者嗎？夫妻是最親密的人，但貌合神離的夫妻比比皆是，人前人後保持著良好的關係，心底卻不斷迴避對方，兩人之間的關係只能用「這麼近，那麼遠」來形容。而這些深陷假性親密關係的人，就是所謂的愛無能者。

「這關係看起來就貌合神離」、「我們的關係就好像是例行公事」、「他/她好陌生」……大馬臨床催眠治療師古健榮指，假性親密關係在關係裏是很常見，比如與你把酒當歌的同事應酬寒暄的同時卻對彼此內心的想法陌生；或是人人羨慕的父子關係，兒子想要什麼，父親一定會滿足他，外表看似融洽的家庭狀況，實則父親這角色不怎麼出現在孩子成長過程中，而父親為了避免去應對與正視兒子的情感而導致的不安，因此而儘量去滿足兒子物質上的需求。情侶之前也會出現看似親密，實際上卻又是最熟悉的陌生人的情況。

雖然假性親密關係並不侷限於伴侶之間，但在伴侶之間經常能窺探到假性親密關係的出現。譬如先生努力工作賺錢、太太努力做好家庭主婦的角色，但當太太因教養孩子及照顧家庭而感到壓力、想向先生傾訴時，先生會生氣地把責任全都歸咎在妻子身上。先生拒絕溝通，拒絕面對壓力，拒絕同理太太，拒絕聆聽，或許就是先生為了保護自己的感受，不想讓自己陷入無奈與自責的情況，而選擇繼續做好丈夫這個「賺錢養家」的角色，不去面對自己那不安的情緒感受。太太為了避免口角，只能繼續日復一日地壓抑苦悶。當別人稱羨自己的家庭時，也只能黯然神傷。

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假性親密關係就好比一對伴侶在關係中，為了不觸發彼此的情緒地雷，而選擇戴上面具，以便扮演好對方所期待的角色。夫妻或伴侶之間本來應一起創造出親密伴侶圈子，卻因為更想要避免衝突，而努力地去扮演成對方想要看到的自己，使內心的親密感漸行漸遠。明明看起來是外人稱羨的模範夫妻，但實際上已經走入假性親密的關係裏了。

這種情況常出現在曾經面對情緒創傷的人們身上，因心理創傷而形成各種防禦機制。尤其是從小在原生家庭中就一直面對著身陷假性親密關係的親人，這讓他們更容易在潛意識層面潛移默化的學習到這樣的應對模式。在這種防禦機制下，雙方會一起防禦那種需要雙方一起創造的真正親密狀態。當事人大部分時候都過於理性，他們會以理性角度去分析感情，以方程式模式來演算最不會引起感情問題的方式來決定如何與伴侶相處。這或許也不是病態，卻很可能因為過於機械化的相處方程式，導致失去了感情裏最重要的精華——激情。

然而，這種關係並非刻意為之，而是潛意識下，為了在關係裏融洽地生存，不被拒絕、不被拋棄，而形成的防禦機制並套進了現階段的親密關係裏。因此，表面上很圓滑地扮演好了彼此心目中的角色，但為了避免內在的不安感，兩人之間也會產生明顯的距離以避開衝突與傷害。假性親密關係可以更好地形容為一種保護彼此自我感受的生存本能。

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Q.假性親密關係與依賴共生一樣嗎?

在假性親密關係的研究中，假性親密關係經常與依賴共生（codependency）一起被討論，因為兩者有一大共同點——關係裏的雙方都會有一種合作的默契與配合。不過，假性關係不一定會呈現病態，它可能只是一種為了避免衝突，而間接引致那缺乏激情的冷漠關係。依賴共生卻更像是一種互相傷害的關係。一個願打，一個願挨，一方為了滿足自個兒的內心需要而剝削對方，因而出現病態的依附關係。前者出現的是一種互相合作同盟關係，以達到感情中平靜安心的理性目標；後者則是陷入互相傷害的病態關係裏。

Q.假性親密關係所帶來的影響?

假性親密關係會導致情感上的麻木感，壓抑了自我察覺的能力，長久下去會讓大腦更容易出現過愁過敏反應。在潛意識層面看來，這或許會觸發內心沒有處理好的創傷反應，從而衍生出各種形式的防禦機制。過激的防禦機制會產生不良的效果，甚至極可能因此要保護自己免於傷害而造成對情感上的冷漠，同理心的缺乏與社交問題等。

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Q.如何辨認自己是否深陷假性親密關係?

首先要了解的是，假性親密關係不是一種病，它是一種潛意識層面問題所引發的不健康親密模式。兩個人都打開了防禦模式，用以保護自己免受親近的人傷害，因此開始在關係裏設下許多條例，以防一個不小心因為把心房打開而被另一方給傷害了。當你的在相處上不再是以關心與付出做為出發點，而是以躲避自個兒內心的懼怕與焦慮而做出一系列應對模式，那你就得好好的注意了。如若感情裏你變得小心翼翼，對彼此充滿猜疑，不允許自己與對方過度親密，以避免失去自主權時，或許你已經不知不覺進入了假性親密關係模式了。

Q.如何解決假性親密關係?

一、 從治療探索中認識自己的親密關係模式，了解自己潛意識中對愛與安全感的需求。你可以開始與伴侶建立健康的溝通關係，與伴侶建立起一個由彼此所創建的親密環境，即伴侶圈圈——達到一些對於親密關係的共識，讓彼此在互助互益的狀況下加強彼此的親密關係。

二、 可尋求治療師的幫助，去探索自己潛意識中的盲點與內在的真實感受。進一步去處理與平緩防禦機制帶來的不良反應，不讓過去的創傷影響現今的關係，從而改善自己與別人間的親密關係。

三、假設情侶中的其中一人習慣假性親密關係模式，當事人（假性親密關係者）過度機械化的相處模式將導致兩人的關係出現冷漠。對假性親密關係者來說，如果另一半不願意去配合自己，就會激發內心的不安與焦慮；而不配合的一方感到理虧卻又不想盲從，從而導致愧疚與掙扎，甚至會感到情緒被勒索的感覺。譬如丈夫要求妻子做回以前的自己（假性關係中的角色），妻子不願意假裝，因為這會讓她感受到激情的流失，進而陷入愧疚和情緒勒索的感覺。這時建議尋求治療師的幫助，能更容易突破盲點。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：朝夕相對的陌生人 假性親密關係Q&A】