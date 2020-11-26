踏入花甲之年，67歲「老戲骨」盧宛茵演繹過無數經典角色，深入人心，她亦是「御用媽打」，飾演超過70多個男藝人的「媽媽」，更曾入紙申請健力士世界記錄。劇集中，盧宛茵飾演過的許多角色，都擁有幸福美滿的家庭，而現實生活中盧宛茵卻是一位單親媽媽，經歷過婚姻失敗的她，是如何捱過來養育子女長大成人？

盧宛茵現年67歲，是香港名副其實的「老戲骨」。（梁碧玲攝）

盧宛茵22歲「閃婚」為愛情放棄事業

盧宛茵出身無線電視藝員訓練班，據悉於1973年入行。盧宛茵當年因飾演電視劇《朱門怨》中「二少奶」一角而一炮而紅，片約不斷。然而就在盧宛茵闖出一片天的當紅之際，年僅22歲的她卻選擇嫁給「如意郎君」——香港第一代新聞主播何鉅華。盧宛茵為了愛情而放棄事業，婚後專心打理家庭淡出熒幕。兩人於1975年結婚，婚後育有兩子一女，然而好景不長，有指二人結婚12年發生婚變，兩人疑因性格不合最終以離婚收場。

盧宛茵在1975年與新聞主播何鉅華結婚。（雨前小憩@微博）

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盧宛茵曾接受訪問時回憶往事，笑言當年很多人說她「蠢」，在當紅時期結婚斷送前途，然而她並不後悔結婚生子，更以相當堅強及正面的態度去看待離婚一事，重提失敗婚姻盧宛茵坦言當時感覺對方十分難相處，有很多無法忍受的問題，而且每日回到家中都感到不開心，倒不如分開對彼此都好。

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我自己會面對現實，我覺得很多事情都要堅強，盡力去做，正如一句俗話「兵來將擋」，我就是抱著這種心態。 盧宛茵

盧宛茵30+離婚重生做「女強人」

經歷失婚盧宛茵的人生並沒有因此而受到重創，反而讓她變得更為堅強，告訴自己「不能軟弱」。照顧三個子女的重擔一下子落在了盧宛茵的肩膀上，她便開始了「女強人」生涯，重回熒幕前積極工作，供養在外國讀書的子女，她表示：「拍劇一收到錢，就會寄過去給他們交學費」，工作繁忙的她幾乎沒有時間睡眠休息，這種狀態維持了好幾年。

盧宛茵「御用媽打」形象深入民心。（電視截圖）

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如今盧宛茵最為欣慰的是看著三個子女漸漸長大成才，完成學業，組建家庭，自己則是子孫滿堂，她終於如釋重負，竭盡全力盡了作為「單親媽媽」的責任。然而，面對愛情盧宛茵卻表示「不會再相信」，她認為要維持一段長久的婚姻十分困難，人始終會變，即使兩人多麼相愛，但結婚後可能會受生活所折磨。因此，她決定繼續享受單身的快樂，過著無拘無束的生活，更自在些！

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閃婚難以長久？

娛樂圈中有不少閃婚閃離的例子，鐘欣潼與賴弘國、宋仲基與宋慧喬等離婚夫婦都讓人倍感惋惜，讓眾人不禁開始懷疑閃婚是否真的會有好結果？維持婚姻是一門學問，婚姻生活除了愛情，還需要日常相處中的磨合，若缺少了包容與契合，瑣碎漫長的家庭生活很容易將「愛」磨蝕至消失殆盡。許多人都認為閃婚的婚姻關係比較不穩定以至離婚率相對提高，是否真的如此呢？

閃婚的離婚率較高？（Samantha Gades/Unsplash）

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參考資料：Tara Blair Ball〈How Soon is Too Soon to Get Married?〉