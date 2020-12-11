女性自慰不羞恥！自慰4大好處：改善經前症候群、更促進血液循環

像男人一樣，女人也自慰。根據性研究雜誌(Journal of Sex Research)上的一項新研究報告指出，大多數女性每週至少會自慰1次。而且在現代，這也不是什麼需要遮遮掩掩的害羞話題。本文將為您揭露有關女性自慰的大小事，希望各位姐妹一起勇於追求自己的生理需求。 文：Dylan Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

女性自慰好處多，按圖查看4大自慰帶來的好處▼▼▼

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自慰有利女性健康

女性自慰時，體內的血液循環會增加，進而釋放腦內啡，使身體感覺愉快，並減少壓力及緩解抽筋。也有許多女性將自慰視為一種天然的止痛藥，他們會透過自慰來改善經前症候群(Premenstrual syndrome，PMS)的某些症狀，例如易怒和頭痛。此外，最近發表的一項研究證實，自慰有助於治療令人躁動不安的不寧腿症候群(Restless Leg Syndrome)，一個會導致雙腿在睡覺時猛跳的神經系統問題。

自慰可以改善女性的性生活

自慰會給女性帶來性交時的舒適感，以及性愛後充滿自信的感覺，不管對單身女性，還是有伴侶的女性都是如此。通常會有自慰行為的女性，也會比害怕自慰的女性更了解自己的身體，知道怎樣讓自己更舒服，讓她們在性交時更有主控權。自慰對難以達到性高潮的女性，也是一個不錯的選擇。在閒暇之餘對自己嘗試各種類型的觸摸，可以幫助您了解怎樣才能更輕易達到高潮。

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解決更年期後的性生活問題

女性的身體會在經歷更年期後產生很多變化，因為這個時候身體內的雌激素濃度較低，可能會減少陰道的血液供應，導致陰道乾燥；如果性交時產生太多摩擦，就會降低女性的性慾。在這種情況下，使用水性潤滑液自慰，可以促進血液流動，進而增加慾望。除此之外，自慰還可以防止陰道變窄。

不過美國密西根大學(University of Michigan)最近的一項研究發現，在自慰時使用唾液作為潤滑液的女性，較容易發生酵母菌感染。儘管唾液是第2天然的人體潤滑液，但是它可能導致陰道細菌失衡，並引發感染。因此為了您的健康，較建議選擇水性潤滑液。

善用玩具可以獲得更多樂趣

美國羅伯特莫里斯大學(Robert Morris University)的一項調查顯示，將近有一半18~60歲的女性表示，她們曾使用過情趣用品自慰。用玩具自慰並不是一件羞恥的事情，透過假陽具和振動器，對難以達到性高潮的女性，反而還比較有幫助。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：用玩具不羞恥！女性自慰好處多 可改善血液循環】