撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-01-25 21:28

陀槍師姐｜《陀槍師姐2021》開播，《陀槍師姐》系列是TVB 90年代尾至2千年的經典劇集，成為不少人的集體回憶，令人期待的是，滕麗名事隔17年再演陳三元一角。當年，此角色令滕麗名人氣急升，但最為人深刻是她與同劇男主角魏駿傑戲假情真的往事，二人相愛9年，當所人有都以為他們會結婚，魏駿傑卻出軌。

滕麗名與魏駿傑在拍攝《陀槍師姐》戲假情真。（《陀槍師姐》劇照）

魏駿傑拍拖9年出軌 曾在網上鬧出「賤人論」風波？滕麗名一句優雅應對

陳三元在《陀槍師姐》的人生可算坎坷，父親早逝、曾遭強姦、兒子被殺，幸然有愛錫她的家人朋友支持，加上，飾演另一半的魏駿傑無微不至的照顧，令觀眾相當受落，二人戲假情真後更被認定是金童玉女。魏駿傑父親去逝時，滕麗名更披麻戴孝出席喪禮，可是拍拖9年，感情由魏駿傑移情別戀小20年的張利華而告終。

2010年，有報導指張利華為魏駿傑誕下女兒，魏駿傑在微博上載手抱女兒的照片，網民留言：「如果是跟滕麗名一起就perfect了。」他回應「去死吧」、「這種賤人趁早撇低，否則後悔一輩子」，被質疑「賤人」是指滕麗名，令魏駿傑形象更插水。當時，有媒體訪問滕麗名對事件看法，她大方回應相信並非魏駿傑本人所說的，她指會對他包容，其他亦不再多說，更拋出一句「幸福的人不會到處罵人。」，成為經典金句。去年有傳張利華出軌，與魏駿傑情變，網民指「風水輪流轉。」。

▼▼▼【按圖看】滕麗名與魏駿傑在《陀槍師姐》系列的合照▼▼▼

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滕麗名傳戀上郭政鴻 誤當小三？

2007年，滕麗名因拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》而與同劇的郭政鴻傳出緋聞。（《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇照）

滕麗名離開魏駿傑後，情路仍未變得順遂。2007年，她因拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》而與同劇剛失婚的郭政鴻傳出緋聞，雖然二人一直沒有承認，但緋聞疑幻似真，亦被傳媒拍到男方到訪女方家中。直到2009年，郭政鴻被媒體拍得與一名女士及女嬰同行，其後滕麗名在網誌宣稱單身，郭政鴻亦承認有女兒，關係無疾而終。網民替滕麗名不值，痴心錯付，誤當小三，再一次受情傷。不過，當有傳媒形容她的情路「坎坷」時，滕麗名卻不以為然，豁達回應：

我不覺得（坎坷），有誰拍拖不會出事1、2次？總之做女人要型，要有尊嚴，不能死纏，不能對罵，這樣很醜，分手便分手，散了便找下一個。 滕麗名

滕麗名遇真愛1年閃婚 4招保持熱戀婚姻

如此灑脫的態度，滕麗名在愛情路上勇往直前，終於遇見對的人。2013年，滕麗名與拍拖1年的圈外男友朱建崑，在泰國蘇梅島舉行婚禮，婚後更經常在社交平台放閃，她曾受訪時形容自己是「被寵壞的妻子」。去年初，滕麗名在日本慶祝生日時意外受傷，入院兩個多星期，同行的丈夫為了照顧她而港日兩邊走，她表示：「見到一張超認真極緊張喪溫柔的一張臉，心痛但心甜。」這次她終於遇上真愛，一位值得付託終身的好男人。

滕麗名指丈夫性格外向，而她卻內外喜歡待在家，她會用心經營夫妻關係，令丈夫愛回家。滕麗名個性「男仔頭」，面對情傷灑脫堅強，在丈夫面前卻小鳥依人，結婚多年恩愛如初，也有一套相處哲學。

▼▼▼【按圖看】滕麗名4個維持夫妻恩愛之道▼▼▼

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我們無法預測愛情上的際遇，但深信每一次的錯配都是一堂成長課，像滕麗名對舊情不帶恨，面對錯的人不委屈自己，瀟灑離場，繼續勇敢向前，總會找到幸福的歸宿。

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