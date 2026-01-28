感情中容易付出甚麼代價？快速測出為了愛情你容易失去甚麼

一段感情始終都圍繞着「得與失」，想要得到美好的愛情，就註定會失去自己所擁有的東西。



有些人能夠果斷的選擇讓身邊的一切為感情讓步，或許在眾人眼中，這種行為有些飛蛾撲火，但往往也印證了他們對愛情的誠摯追求。那麼小夥伴們快來測一測，你在感情中容易付出哪一種代價？

簡單問題測出在感情中你願意為愛捨棄甚麼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你在情感關係中最易付出那種代價（IG@tvn_drama；01製圖）

+ 2

1. 你是一個特別容易逃避問題的人嗎？

是→2

不是→3



2. 你能很快的走出失敗的感情陰影嗎？

能→3

不能→4



3. 你經常會反覆看一本書嗎？

會→4

不會→5



4. 你相信這個世界上存在奇蹟嗎？

相信→5

不相信→6



5. 你會為了購買奢侈品而努力攢錢嗎？

會→C

不會→6



6. 你喜歡回憶過去嗎？

喜歡→A

不喜歡→7



7. 你更希望愛人送給你以下哪種禮物？

項鍊→D

戒指→B



+ 8

答案解析:

A. 你在感情中容易付出青春代價

你始終相信完美的愛情，所以從未停追求愛情的腳步，有些時候，哪怕時間匆匆流逝，你也仍然不會輕易的妥協。而正是因為你對感情的執着，能夠讓你在經過各種波折後遇到生命中最寶貴的緣分，所以在感情中你容易付出青春代價，果斷的和曾經的過往揮手告別，並且認真把握住當下的情感。

B. 你在感情中容易付出友情代價

其實你身邊從未缺乏過桃花，熱衷於交友的你，很難輕易的對身邊人心動，因為你渴望擁有高質量的戀愛，所以通常不會輕易踏入愛河。而一旦陷入到戀愛中，那麼對方定是你的靈魂伴侶，你會認真的享受感情中的點點滴滴，不會再把過多的時間放在社交中，而是付出友情的代價，整個人都完全融入到感情裏。

同場加映：心測｜他快要向你求婚了嗎？測你們的愛情距離修成正果還有多遠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

+ 7

C. 你在感情中容易付出財富代價

面對感情，你還是比較理智的，你從不會輕易地為了愛情盲目，而是仔細的思索利弊，再做出選擇。也正因如此，你總是能夠在人群中選擇到最佳的潛力股，哪怕對方在當下沒有獲得一定的成就，但你仍然能夠給予足夠的支持，所以你在感情中很容易付出財富代價，但對方也會給你提供穩穩的幸福。

D. 你在感情中容易付出事業代價

你是一個特別注重家庭觀念的人，對待感情的看法也十分傳統，因為你心中一直都渴望能夠找到和自己攜手相伴一生的人，期待和對方組建幸福的家庭。所以面對感情你容易付出事業代價，你會犧牲自己對於事業的追求，全身心的投入到感情中，渴望給對方無微不至的照顧，做那個一直都堅定信任對方的伴侶。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】