跟另一半想結婚但總感覺差點甚麼？測出阻礙你步入婚姻的隱形成因

結婚是人生大事，一旦做錯了選擇，都會後悔不已，所以相信很多人在這件事上都會十分的慎重。



有的人就能夠從頭到尾都安排得很妥當，並且很快就能夠讓結婚這樣事順利進行下去。而有的人想要結婚，但發現好像總是缺點什麼，所以很難進行下去。那麼你離結婚還缺點什麼呢？趕緊來測一測吧。

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7道題測出阻礙你結婚的隱形成因（kbsdrama＠Instagram；01製圖）

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1. 你會在感情裏欺騙另一半嗎？

絕對會的→2

基本不會→3



2. 在朋友面前，你是一個嘮叨的人嗎？

是的→4

不是→3



3. 你是否會經常跟另一半發生爭執？

經常→4

不經常→5



4. 你是否很在意別人對你的看法？

很在意→6

從不在意→5



5. 你找對象能夠接受相親這種方式嗎？

可以→A

不可以→6



6. 下班後，你跟同事還會有聯繫嗎？

基本不會→D

很經常會→7



7. 你業餘生活會很豐富嗎？

很豐富→C

並沒有→B



答案解析（IG@tvn_drama）

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答案解析

A. 你離結婚還缺點勇氣

你離結婚還缺點勇氣。你是一個有點恐婚的人，可能是你身邊出現的很多婚姻最後都是以離婚收場，所以你很擔心這種事也會發生在自己身上。你並不信任婚姻，你擔心自己一旦走入婚姻中，目前的生活就會變得面目全非，同時也破壞現在甜蜜穩定的戀情，所以你退縮了，你還沒有做好準備進入人生新的一個階段。

B. 你離結婚還缺點緣分

你離結婚還缺點緣分。你是一個很想要結婚的人，你嚮往幸福美好的家庭生活，渴望身邊出現一個可靠的伴侶，這樣你就不會太孤單。但是你在感情裏總是缺少那麼一點緣分，你喜歡的人可能並不喜歡你，而喜歡你的人，你卻是完全不感興趣，並且你又是一個不願意將就委屈自己的人，所以你很難開始一段穩定的感情，更不要說步入婚姻殿堂了。

C. 你離結婚還缺點經濟支撐

你離結婚還缺點經濟支撐。你對待婚姻還是保持樂觀的態度的，你相信只要結婚了，你們同樣還是會很恩愛。但是依你目前的經濟狀況，你想要舉辦一場婚禮並不容易。尤其是考慮到婚後兩個人的所有花銷開支，會讓你在經濟上有很大的壓力。而這一點也阻礙了你想要結婚的腳步，你需要賺到更多的錢才能夠讓自己和另一半安心。

D. 你離結婚還缺點時間

你離結婚還缺點時間。你是一個大忙人，你每天都在為了工作而忙碌煩心，很少把時間留給自己的另一半，更不要說結婚這件事了。哪怕是多次被你提上議程，但是你壓根抽不出時間來做這件事。因為結婚對你而言是件人生大事，需要花費你很多的時間，你沒有辦法完全放下自己的事業，所以才會一拖再拖，很難給愛人一個準信。

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