相處8年男友花錢用AI生成女偶像裸照 網勸分：說不定妳也被紀錄
現今AI科技驚人，甚至能做到「換臉」技術。一名女網友分享，自己和男友在一起長達8年，意外發現對方會把網紅、偶像的照片，利用AI生成裸照，甚至還花錢買虛擬貨幣解鎖功能，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「在一起快八年的男友……」為題，指出近期發現男友會把網紅和偶像的照片，拿去用AI做成裸照，這是需要花錢買鑽石（虛擬貨幣），才能解鎖的付費功能。
這名女網友進一步說明，目前已和男友反應這種行為讓她很不舒服，但對方卻覺得沒甚麼，而且是假的，不需要想太多，讓她好奇「有誰能接受男友這樣的行為？」
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：
「不行欸超噁，說不定妳也被紀錄，保護好自己很重要，人品大於8年感情，不要習慣跟將就」
「法律意識跟道德都敗壞到沒底線的人，不用跟他反應，直接放生就好」
「不能接受就分，而且會做這件事的，可能用的不只網紅的照片」
「分了吧……這已經在法律的線上遊走了」
「分了吧，存網紅或網黃的還能接受，但是拿去給AI做成裸照很不OK」
「分了吧，他連別人都不尊重了，還能尊重妳哦？」
