情人節花束推薦2026｜$38起入手甜蜜花束：花藝頂級品牌、agnèsb.

【情人節花束推薦/情人節禮物】浪漫滿載的情人節步代漸近，要對另一半表達心意，除了送上實用又充滿愛意的情人節禮物，當然亦不少得情人節花束！想送上最能表達心意的情人節花束，其實從選花到數量亦有小秘訣在內，今次的情人節送花指南，相信能夠幫助大家！



情人節送花指南：花材、數量亦有其寓意！

送花時首先要選定主花花材數量，除了因為數量亦是殿定花束預算的一大基礎，數量亦有其寓意，例如代表一見鍾情的1枝、象徵我愛你3枝、等於完美愛情的10枝、代表一心一意的11枝以及象徵長久愛情的33枝，而求婚普遍會選擇代表長相思守的99枝或108支。

除了常見的象徵真愛的紅玫瑰花外，另外亦有這些熱門的花朵選擇，大家可以根據對方喜好，選擇合適的花材混搭。

粉玫瑰： 甜美、溫柔情感

白玫瑰：純潔、真誠愛意

紫玫瑰：迷戀、表達深情與守護的愛

滿天星：純潔無瑕的愛

棉花：珍惜眼前人

洋桔梗：不同顏色有不同花語（白色是永恆的愛、紅色是永世不忘的愛、紫色是無悔的愛 ）

繡球花：圓滿，不同顏色有不同花語（白色是希望 、粉紅色是永遠的愛、綠色是專一、藍色是浪漫、紫色是團圓）

山茶花：不同顏色有不同花語（ 白色是理想的愛、紅色是天生麗質、粉色是「你的愛讓我變得美麗」）

紫羅蘭：永恆與細水長流的愛情

百合花：不同顏色有不同花語（ 白色是心心相印、粉紅色是持久的愛、香水是偉大的愛）



情人節花束推薦2026

情人節花束推薦2026｜The Floral Atelier Heartfelt Gestures Bouquet HK$2,850

在婚宴花藝界可以說是無人不知的花藝頂級品牌，近期終於登陸香港，大家可以親自挑選合適的花束。適逢情人節，品牌推出限量版2026年情人節系列，其中這款Heartfelt Gestures Bouquet，以心形美人蕉、優雅的號角百合搭配深紅玫瑰，融合多種愛的語言，打造出精緻又優雅的擺花。

情人節花束推薦2026｜The Floral Atelier Heartfelt Gestures Bouquet HK$2,850（品牌提供）

情人節花束推薦2026｜agnès b. Léonie HK$2,180

選擇現有店鋪的花束相對不用擔心最後關頭會空手而回，agnès b.這款Léonie，集合多種顏色的玫瑰，粉紅玫瑰混合淡雅紫色與米色玫瑰，營造出溫暖且親切的氛圍。另外花束配合時尚的米色花袋中，攜帶方便，放在家中亦相當雅致。

情人節花束推薦2026｜agnès b. Léonie HK$2,180（agnès b. 官網）

情人節花束推薦2026｜flowerbee Cider with Rose 花束 HK$525

如果喜愛精緻感的插花，這款價格實惠的Cider with Rose 花束，能夠因應個人需求而定制尺寸，由迷你到大型花束都有，白色玫瑰搭配洋桔梗以及火鶴花，浪漫與時尚兼備。

情人節花束推薦2026｜flowerbee Cider with Rose 花束 HK$525（flowerbee官網）

情人節花束推薦2026｜ Flower Club 情人節花束 VB4 HK$1,188

這款充滿少女情懷的情人節花束，粉色調玫瑰與桔梗、蘭花搭襯，整體和諧而不失格調，十分適合送予熱戀期的對象！

情人節花束推薦2026｜ Flower Club 情人節花束 VB4 HK$1,188（Flower Club官網）

情人節花束推薦2026｜Flower Bouquet HK 情人節繡球花束 HK$1,788

雖然繡球花普遍於婚禮出現，如果對象喜愛送上滿滿繡球花的花束就最好不過，這款45x55cm花束，粉紅與藍色繡球花束的搭配，寓意浪漫且永遠的愛，收到時定必相當快樂！

情人節花束推薦2026｜Flower Bouquet HK 情人節繡球花束 HK$1,788（Flower Bouquet HK官網）

情人節花束推薦2026｜ 花田阡陌 單支玫瑰F HK$38

剛在一起的情侶，或想借花朵表達心意的話，選擇單支玫瑰作為小驚喜亦是一個好選擇，便攜之餘，亦能輕鬆表達愛意。