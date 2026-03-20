台灣婚紗攝影推薦｜台南8大婚攝之選：野外騎馬/台版羅浮宮/鹽山

【台灣婚紗攝影/台南婚紗攝影推薦】如果想拍出獨特的婚紗照，不一定要遠赴外地，其實只需大約兩小時飛行的台灣亦有不少好選擇，無論是海天一色的絕美海岸、清幽的山林美景，或復古城市景觀都有。如果你不喜歡上山下海的話，更有不少特色攝影棚選擇，安於室內即可拍出心水婚照！



無論你想旅行結婚，計劃在短旅行中留住美好一刻、或特意飛到異地拍婚照，不妨考慮坐擁不少郊區秘點以及復古建築的台南，由雲林、嘉義、台南、高雄到屏東，相信定有讓你動心的場景選擇。

台灣婚紗攝影推薦｜1. 七股鹽山

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果喜愛獨特的自然風光，位於七股區的七股鹽山應該能夠驚艷到你。作為台灣以往最大的曬鹽場，代表著台灣鹽業史的縮影，約6層樓高的鹽山景觀加上不定時的巨型裝置藝術，能夠拍出相當特別的婚照。

台灣婚紗攝影推薦｜2. 台南歷史博物館

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



偏好簡約時尚感的話，不妨選擇位於台南市安南區，充滿工業建築美學的台南歷史博物館。館外充滿千多片太陽能板組成的巨大藍色牆面，加上被一座巨大的公園包圍，日光相映下出現光影交錯的效果，十分適合型格婚照。

台灣婚紗攝影推薦｜3. 奇美博物館

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



喜愛藝術館的話，應該對位於台南仁德的奇美博物館並不陌生。被譽為「台版羅浮宮」的奇美博物館，全白色調裝潢充滿極致西方古典美學，館內更有獲得法國凡爾賽宮官方正式授權、按 1:1 比例打造的復刻版阿波羅噴泉、 充滿神話色彩的奧林帕斯橋 (Olympus Bridge)以及謬思廣場，每個位置都十分值得留影。

台灣婚紗攝影推薦｜4. 國聖燈塔（七股燈塔）

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



位於七股區的頂頭額沙洲上的國聖燈塔，雖然位置較偏僻、路況崎嶇，不過該地擁有一座異於平常的方錐形黑白鐵塔，加上遠離城市，十分適合日落或夜景拍攝，特別是拍下星夜與銀河！

台灣婚紗攝影推薦｜國聖燈塔（七股燈塔）（伊頓自助婚紗）

台灣婚紗攝影推薦｜5. 臺南公會堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



位於臺南市中西區的臺南公會堂，原名為「臺南公館」，是清道光年間地方士紳吳尚新所建之吳園，戰後曾長期作為臺南社教館使用，後來再被保存為市定古蹟。會堂充滿日式庭園建築美學，更被保有昔時的假山、水池和四角涼亭（作勵軒）、「柳屋」(現為「十八卯茶屋」)，以及江南園林風采的吳園，能夠拍出復古又獨特的美照。

台灣婚紗攝影推薦｜6. 台南市立馬術場

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



相信不少女生都曾幻想過童話發生於自己身上：夢中情人駕馭白馬迎接自已，或者兩人駕御馬匹威風凜凜的場景。近期整修為「歐洲風情」裝潢的台南市立馬術場，整個感覺非常像歐洲的私人馬場，這邊更提供安全又浪漫的黃金海岸野外騎乘服務，就算本來不懂騎馬亦不用擔心！

台灣婚紗攝影推薦｜7. 台南水道博物館

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



前身為台南山上淨水場與原台南水道，經翻新保育後，化身成百年古蹟的台南水道博物館。雖然要購票入場，館內空間寬敞，除了坐擁一大片草地、空地、沙坑，A館附近更有模仿了巴黎凱旋門的台板宮之森圓環，以及紀念臺南水道創建者濱野彌四郎的彌四郎圓環。B館快濾筒室則有相當宏偉14座的大型快濾桶，以及紅磚外觀的C館送出唧筒室，一地能夠拍出不同風格的婚照。

台灣婚紗攝影推薦｜8. KAGE STUDIO

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果不想上山下海的話，選擇擁有不同場景的室內攝影棚就能滿足到！位於嘉義市區火車站附近的KAGE STUDIO，擁有四個不同的攝影空間，包括歐美感覺的總督書房、全白色調的愛麗絲宴會廳、中式古風的龍鳳閣以及充滿異國風情的中東棚。