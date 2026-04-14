嫁入豪門能一步登天？豪門媳婦談婚姻：為金錢結婚地位低難以立足

不少人對「嫁入豪門」抱有改變人生的想像，但近日連勝武妻子路永佳透過影片分享自身看法，坦言不認同以金錢作為婚姻動機，並指出若只追求物質、忽略內在成長，在所謂的豪門環境中反而難以站穩腳步，相關發言隨即引發討論。



嫁入豪門真能一步登天？

據了解，連戰次子連勝武的妻子路永佳，原為空服員，於2010年步入婚姻，婚後育有1子2女，近年她投入經營個人精油品牌，也時常透過社群分享生活體悟，日前更發布影片以自身經歷出發，直言不應把「為了錢而結婚」當成人生追求，引起外界關注。

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影片中，路永佳指出，部分人將婚姻過度建立在金錢、物質之上，把嫁入豪門視為人生成功，卻忽略自我成長、內在累積。

但事實上，這不僅在家族中難以建立尊重感，位置也容易被弱化，而過度沉迷物質、豪門光環的心態，其實旁人往往一眼就能察覺。

路永佳談自我價值，鼓勵女性先強大自己

路永佳強調，再多名牌或刻意融入都無法換來認同，反而容易引發反感，真正能被尊重的關鍵始終在於個人的內在實力、底蘊，這也正是她不認同將嫁入豪門視為人生終點的原因，

想要變有錢，最可靠的方式就是讓自己變得富裕。

在家庭相處上，路永佳也重新調整與孩子的溝通節奏，不再以說教為主，而是從分享自己的工作、生活經驗出發拉近距離。

其中，她先前便以GD演唱會等孩子感興趣的話題開場，先傾聽想法，再延伸聊到創作、產業面向，讓親子在對話中找到交集，也認為價值觀的建立正是日常交流中逐步累積的結果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：千萬別為了錢結婚！連戰二媳婦曝真心話：旁人一眼就能看穿，這種人在豪門地位會很低】