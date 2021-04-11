李克勤盧淑儀相愛29年　圈中誘惑多卻零緋聞：她會變老但無可替代

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-11 21:00

李克勤近日為無綫節目《星夢傳奇》擔任導師，又盛傳他將舉家移民英國，他事後回應傳媒時澄清從沒想過離開香港。縱然選秀節目的「00後」參賽者「不知李克勤是誰」，但李克勤的歌確實是一代人的回憶。然而，李克勤的歌唱事業也曾遇低潮，幸而盧淑儀不離不棄，一直默默支持，李克勤在2005年《勁歌金曲頒獎典禮》奪得「最受歡迎男歌星」，事業有成之際便宣布與盧淑儀的婚訊。兩人由拍拖到結婚攜手走過近29年，至今依然恩愛如昔。

李克勤成為《星夢傳奇》擔任導師，卻有「00後」參賽者直言不認識他。（IG@hacken1206）

李克勤被盧淑儀美貌吸引力追

1992年盧淑儀參選香港小姐，李克勤是當年的表演嘉賓，跟隨團隊到法國及英國拍攝外景，李克勤對她漸生情愫。李克勤曾在節目《志雲飯局》中坦白直說對盧淑儀一見鍾情因為對方「靚」，「與太太相遇不久就覺得是她了，她又漂亮，所以就覺得要快手追求。」

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李克勤起初被太太外貌所吸引，當年也沒有想過對方會是自己的終生伴侶，李克勤受訪時也坦言，連盧淑儀的家人質疑兩人的關係 ，指她父母會覺得「歌星仔會唔會玩玩下」。 然而，兩人拍拖一段時間後便同居，關係穩定，李克勤也一直沒有任何緋聞或花邊新聞傳出，宛如圈中的「絕種好男人」。將「男人天性鹹濕」掛在嘴邊的李克勤，談及「誘惑」自己卻似乎是違反天性。

在生活中雖然碰過不少比太太漂亮的女生，但我是個安於現狀的人，身邊那個已經很好，我覺得沒必要放棄這段關係，再去賭會不會有更好的對象出現。 李克勤

」

李克勤與盧淑儀相愛多年，依然恩愛如昔。（微博@李克勤）

李克勤雖然笑稱自己是外貌協會，作為圈中人不乏與年輕貌美小花的合作機會，但太太在他心目中仍是無可替代的存在。

縱然身邊那個皮膚不再白滑，會有魚尾紋，頭髮會掉，但與她的感情並不是年輕貌美的女生可以代替。 李克勤

港姐冠軍盧淑儀為愛放下「后冠」 甘做李克勤背後女人

李克勤對盧淑儀專一，而盧淑儀也為她犧牲不少。盧淑儀是1992年的「三料港姐」，當年獲得獲得冠軍、最上鏡小姐及20週年金輝大獎，自然備受矚目，李克勤受訪時也坦言太太當時有不同類型的工作邀請。然而，她當選不久便淡出娛樂圈，不多不少也受李克勤所影響。

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李克勤曾坦言自己思想傳統，比較「大男人」，他受訪時曾明言禁止盧淑儀以泳衣示人，「幾十年前（選港姐時）都蝕底過一次，實不相瞞，我好介意。」當年盧淑儀履行完港姐職責後，他就向對方分析繼續留在這行的好與壞，「但我內心其實想她不再工作」，最後盧淑儀如他所願退出娛樂圈。

最好太太甚麼都不用做 李克勤

盧淑儀此後成為默默支持李克勤事業的背後女人，據悉1995年曾是李克勤的事業低谷，他在紅館舉辦演唱會《聆的接觸》，有傳指最差一場的入座率只有4成，場面慘淡。盧淑儀在低潮時依然不離棄，在尾場時上台獻花獻吻，也藉此公開兩人的戀情。

李克勤事業陷低谷，盧淑儀仍不離棄。（IG@lo_suk_yee_emily）

李克勤雖然是「大男人」，卻不是希望太太成為只會留在家中的「黃臉婆」，而是安心成為少奶奶，讓盧淑儀可專心發展自己的興趣，熱愛高爾夫球的她更考獲教練牌。多年來，家務等粗重事都交由家傭負責，李克勤受訪時曾言「最好太太甚麼都不用做」，對太太的愛意溢於言表。

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