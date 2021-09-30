12星座｜白羊座突然性冷淡是分手暗示？這星座以拒絕性愛玩心理戰

12星座｜性事也會經歷「平淡期」，工作忙碌，偶爾疲憊提不起性趣很平常；但若然伴侶突然對性變冷淡，屢屢拒絕和你親熱，就要留神是否關係響紅燈？有些星座性趣大減，可能是分手暗示；亦有一些星座，以拒絕性愛作為手段玩心理戰，希望在關係中佔上風。



性愛反映關係狀態，彼此相愛，自然想與對方親熱；出現摩擦或相互怨懟，甚至擁抱或牽手也不願。伴侶突然不再對你有性趣，你提出「想要」卻次次碰壁，想問又不敢問出口，透過伴侶的星座，或許可找到一些提示。

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白羊山羊：性事減少因怨氣

12星座中，有些星座因對關係或伴侶有不滿，所以減少性生活次數，希望對方「醒覺」。性格較直接的代表白羊座，偶爾會因疲憊而直接拒絕伴侶的性要求。然而，當他們屢屢絕伴侶，或是關係出現危機。他們利用性事作為手段逼使伴侶改變，若對方無動於衷他們就會離開。

伴侶突然對自己失去性趣，或是因為不滿？（《小姐誘心》劇照）

山羊座是工作狂，他們本來與伴侶的性生活也不算頻繁，但偶爾仍是會想與所愛之人親熱。但他們不愛就會很「明顯」，當完全對伴侶失去性慾，代表他們已經怨恨伴侶，愛恨分明的他們連接觸對方也不願意。

至於情緒較飄忽敏感的巨蟹座，一句無心說話也能得罪他們。突然性慾下降，或是他們對關係感不安或被冒犯。或是因你們剛開始拍拖，安全感未夠，所以未願意「進一步」，他們傾向心靈上先深入了解，後再親熱。

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