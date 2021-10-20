柳俊江結束10年婚姻女神級新歡公開　研究指失婚男是絕世筍盤？

前無綫新聞主播柳俊江去年涉嫌與一男子打鬥被捕，據悉該男子就是妻子雷康怡（Florence）的朋友，隨後傳出結婚10年的兩人婚變，他亦在社交平台發表疑似離婚宣言，默認結束關係。事隔一年，柳俊江在Instagram限時動態上傳與一名長髮女子依偎的合照，附上一句拉丁語的「及時行樂」，公開新戀情。



柳俊江與前妻相愛17年，據悉大學時期二人已經相識，結婚後誕下一子一女，旁人看來，關係一直美滿。去年毆鬥事件發生後，柳俊江也出文維護太太：「柳太是一位好太太、好媽媽，一切問題出於本人的誤解，和毫無理據的衝動」。然而，又在不久以後，柳俊江刪掉所有與太太的合照，並發文暗示兩人已分開：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」

柳俊江去年暗示與太太結束10年婚姻。（IG@luiflori）

柳俊江與女友因運動結緣？

從「離婚宣言」字裡行間，可看出柳俊江因婚變頹然，之後一直寄情運動，偶爾上傳與子女玩樂的照片。近日，他在Facebook有感而發引述Netflix劇集《紙房子》的對白：「人們總以為，一生只會遇到一次真愛，他們卻不知道，人可以擁有好幾段人生。」看來柳俊江終於走出婚變情傷，開展新戀情。

柳俊江上傳合照低調公開新戀情。（IG@ryanlau88）

而柳俊江女友亦隨即被「起底」，有傳他的新歡名叫Grace，比他年輕10歲，更是「跳高女神」楊文蔚的經理人，未知兩人是否因運動結緣。公開戀情後，更有網民發現Grace在7月的生日派對，柳俊江相伴在旁，姿態親暱，估計兩人最少已拍拖3個月。而兩人上傳的家居照中，傢俬、擺設也相同，因此有人推測兩人關係已進展到同居。

▼▼▼柳俊江現任女友是女神級，點擊看她的靚相▼▼▼

+ 1

失婚男更吸引？

許多人會為失婚人士貼上不同負面標籤，經歷過一段失敗的關係，有些人也會覺得自己不再值得被愛。外國網站《Fatherly》卻指出有不同研究證實失婚男士更吸引，他們有過「經驗」，處事手法較成熟穩重。專家提出以下4點，可看出失婚男是「絕世筍盤」。

1.擅於溝通



美國國家衛生院曾在1986年至2002年找來373對夫婦進行追訪研究，其中近半數的夫婦離婚，而這些失婚男性絕大部分都再婚或投入一段穩定長久的關係。調查結果指出，失婚男性更願意與伴侶分享自己的感受，說話時也會顧及對方感受。

2.更懂處理衝突



美國國家衛生院的研究同時指出失婚男性更懂得處理衝突，他們在吵得臉紅耳赤時，不大機會進行人身攻擊，也不會離開逃避，獨留伴侶在原地。他們會深呼吸，嘗試控制自己的情緒，待心平氣和後再與伴侶溝通。

有指女方舉辦生日派對時，柳俊江以男友身份出席。（IG@gracemakkkk）

3.更了解女性的想法



婚姻及家庭治療師Rachel Sussman在《Woman's Day》中指出離婚後的男人通常會回顧上一段關係及反思失敗原因，開展新戀情時，他們往往會對伴侶的需求更敏感，多做浪漫事，多說讚美說話。

4.不怕給予承諾



兩性專家Lori Bizzoco指出儘管離婚男性經歷過一段失敗的關係，他們不會刻意迴避婚姻、愛情及親密關係的話題，在約會初期，他們亦會表明願意敞開心扉接受新戀情，也更願意給予及實行對伴侶的承諾。

參考資料：Fatherly、Woman's Day

【同場加映】恬妞兩次婚姻曾因離婚感無面 與萬梓良結婚4年分手：戀愛最傷我

▼▼▼恬妞首任丈夫是印尼華僑，嫁給丈夫後徹底「變臉」，更傳言被正宮「落降頭」？強忍多年因一事下定決心離婚。點擊看恬妞如戲劇般的首段婚姻▼▼▼

+ 7

【同場加映】陳法蓉遭前度欺騙對愛情悲觀 收求婚戒指卻悔婚：總覺很快就不愛

▼▼▼陳法蓉情路坎坷，愛得轟烈卻沒結果，多次被當「第三者」感委屈？點擊回顧陳法蓉的情路▼▼▼