Johnny Depp屢遭Amber Heard中傷！以德報怨被譽最佳前度模範

【Johnny Depp／Amber Heard】Johnny Depp跟前妻Amber Heard的家暴事件搞到滿城風雨，幾乎天天見報，而且Johnny Depp更慘被貼上「暴力男」稱號多年。經歷數多年的官司日前終於得出結果，陪審團一致認為Amber Heard的指控無效。另外亦認為女方於2018年在報章上的發文有損男方個人聲譽，完全是惡意編寫文章誹謗，需要Amber Heard向Johnny Depp賠償1,035萬美金，如今風波終告一段落。



【Johnny Depp／Amber Heard】Johnny Depp終於勝訴 。（Getty Image）

【Johnny Depp／Amber Heard】經歷數多年的官司日前終於得出結果，陪審團一致認為Amber Heard的指控無效。（Getty Image）

不過有傳Amber Heard不滿判決打算計劃上訴。日前她自官司後首次現身受訪，侃侃而談跟前夫的恩怨，她再三強調「還愛着Johnny Depp，對他沒有怨恨」，並表示自己全心全意愛着他，曾經盡自己能力去修復關係，可惜未能做到，但並沒有恨他，Amber Heard的一番言論引來網民熱論。是否已盡力、是否一絲恨意都沒？相信就只有Amber Heard本人才清楚。反觀Johnny Depp由頭到尾都處於被動的那一方，毫不作出任何舉動暗傷前妻，明顯「高下立見」。

【Johnny Depp／Amber Heard】有傳Amber Heard不滿判決打算計劃上訴。（Getty Image）

【Johnny Depp／Amber Heard】Amber Heard再三強調「還愛着Johnny Depp，對他沒有怨恨」。（Getty Image）

從官司進行過程中，Johnny Depp儘管受到前妻的暗傷或一連串荒謬的虛假指控，他不但處變不驚，而且多位前度為他發聲，力證他的人格。在最關鍵時刻，Johnny Depp在90年代的超模前度Kate Moss更以證人身份「出庭」作供。有指 Amber Heard曾表示自己從友人口中得知 Johnny Depp曾對Kate Moss動粗，把她推下樓梯。直至 Kate Moss 以證人身份「出庭」護航，隨即讓一切指控推翻，可見Kate Moss舉動足以知道Johnny Depp的為人。

【Johnny Depp／Amber Heard】 Kate Moss 以證人身份「出庭」隨即讓一切指控推翻。（Getty Image）

追溯Johnny Depp及Kate Moss二人的愛情，其實二人當初分手時並不算愉快。當年已成為巨星的Johnny Depp跟當年僅20歲的超級名模Kate Moss相戀。雖則二人相差10年，但無阻二人相戀，Kate Moss亦曾表示：「他總是那麼聰明、那麼成熟。我的人生如果沒有了他，很多事情就不會懂了。」儘管當時有一段時間Johnny Depp陷入低潮期，Kate Moss仍然甘願陪伴在他身旁。二人戀情僅維持4年多，最終分道揚鑣。在分手後幾年後，Kate Moss仍久久未能走出情傷，全因她難以再找到一個像Johnny Depp如此照顧她的人。

【Johnny Depp／Amber Heard】 Johnny Depp 在 90 年代的超模前度 Kate Moss 更以證人身份「出庭」作供。（Getty Image）

自美國法院判定Amber Heard需向Johnny Depp支付賠償金，就傳出Amber Heard打算進行上訴。不過據她的代表律師Elaine Charlson Bredhoft向外表示，女方目前已沒有能力支付巨額賠償金，因此Amber Heard才作出上訴。未知Johnny Depp是否清楚前妻目前的財政狀況，適逢他59歲生日當天（9/6）就傳出他提出放棄向前妻上訴，讓前妻無需支付巨額賠償，而Johnny Depp的代表律師Camille Vasquez及Ben Chew自勝訴後接受了美國全國廣播公司（NBC）節目《Good Morning America》訪問，他們都向大眾表明了Johnny Depp的心意，他一直都不是為了錢，而他在意是個人名聲。如今裁決終於都還他一個清白，算是一場徹底的勝利。

錢從來不是重點！ Johnny Depp

自從種種證據都證明了Johnny Depp的人格及清白，不是網民都大讚他是絕世好男人，而且風波過程間跟他「割席」的電影公司及品牌都傳出請求Johnny Depp的回歸及合作。在官司中一眾前度替他抱不平為他站出來發聲外，面對曾置自己於水深火熱當中的前妻，前妻一而再，再而三的不實指控，直至今時今日的勝訴，Johnny Depp的態度及作風依舊。如今再傳出他無需前妻支付巨額賠償的消息，能夠做到如此心胸廣闊，難怪受到大批網民愛戴！

【Johnny Depp／Amber Heard】至今時今日的勝訴，Johnny Depp的態度及作風依舊。如今再傳出他無需前妻支付巨額賠償的消息。（Getty Image）

Amber Heard口口聲聲的「愛」，但她的各種行為確實難以讓人感受到愛。面對一段逝去的感情、一個曾經愛過的人，最佳的做法是祝福對方。即使多麼不捨放手，如同放過自己、尊重對方。反之Johnny Depp多年間「3不」：不暗傷、不解釋、不理會，儘管被對方推向絕境，他從未想過毀掉Amber Heard的人生，而他在意只是個人名聲。

【Johnny Depp／Amber Heard】Q&A