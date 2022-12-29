心靈師｜47歲李璨琛桀驁形象背後是女兒奴　因1事連累新劇收負評

【李璨琛｜ViuTV｜心靈師】近日ViuTV新劇《心靈師》開播了！這套由李璨琛、林明禎、何啟華（Dee哥）、劉蘊晴（Rachel）等人共同出演，劇集主要圍繞都市常見精神病案例，題材新穎且是近年香港越來越多人關注的議題，再集合了多位演技派演員及人氣王，本應是收視保證。但在開播前和開播後收獲的評價褒貶不一，其中收獲最多負評都指向李璨琛，甚至有網民揚言要擺看！



李璨琛新劇《心靈師》開播前即收海量負評 只因他曾拍的一段影片？

李璨琛在《心靈師》中飾演尚未畢業的精神科醫生「李小琛」，亦是首次為ViuTV劇集擔任監製和主角的他，相信壓力不是一般的大。開播前ViuTV按照以往宣傳方法，在Facebook粉絲專頁上為新劇做宣傳，隨即就收獲大量負評，其中矛頭大多指向李璨琛。全因李璨琛數月前在個人抖音平台上拍攝的影片，片中他飾演一名警察，被另一位演員稱作「阿Sir」，而他的回應：「這裡是中國，講中文，叫長官。」這段宣揚愛國訊息的影片，以及他過於獻媚的舉動引起香港網民的反感。

李璨琛婚後育可愛女兒Lucy 即將迎來第二個小孩

李璨琛在工作中倍受壓力，而他在生活中，則擁有幫他打理家裡事務的賢妻梁志瑩（Pae），以及人見人愛的女兒李元元（Lucy）。自2018年女兒Lucy出生後，曾經的浪子李璨琛可說變得相當顧家，不時在Instagram上分享與女兒的互動，後來太太梁志瑩更為女兒開設個人Instagram帳號，憑著可愛的模樣成為BB界KOL。

其中最讓人印象深刻的是，絕對是全身多個紋身的李璨琛，曾經為喜歡HELLO KITTY的Lucy戴滿卡通玩具飾物，只為哄女兒開心！而且梁志瑩於李璨琛生日當天，於女兒Lucy的個人Instagram分享再次懷孕喜訊，Lucy即將要當姐姐了，不知身為女兒奴的他會不會又再升級呢！

李璨琛曾因心急孕妻身體不適 犯下酒後駕駛並被判刑

李璨琛｜曾因接到正在懷孕的太太梁志瑩的電話稱身體不適 ，冒險犯下酒後駕駛並被判刑（IG@becarefullee）

李璨琛在李元元（Lucy）出生前一個月，曾發生酒後駕駛並被判刑。適逢新年期間，李璨琛於朋友家中聚會時喝酒，原本打算借宿至第二天再回家，但因接到正在懷孕的太太梁志瑩的電話稱身體不適，愛妻心切加上即將臨盆，所以冒險開車。在途中被警察設置的路障截停，李璨琛的酒精呼氣測試超出法定上限，其後被判120小時社會服務令及停牌1年，他對刑罰也是接受並稱：「錯就要認，打就要『企定』」。不管是出於甚麼原因，酒後駕駛不僅是對自己，也是對家人和路上的人不負責任！

李璨琛對太太梁志瑩一見鍾情 主動追求由朋友成為情侶

李璨琛｜對太太梁志瑩一見鍾情，主動追求由朋友成為情侶（IG@lucy.is.good）

「我太喜歡玩了，不會考慮結婚一事」這是李璨琛曾在訪問中提及的。自言愛玩的李璨琛，直至遇上他的太太梁志瑩（Pae）。李璨琛曾經多次在訪問中分享他與太太梁志瑩相識的經過，是他對梁志瑩一見鍾情，並主動搭訕。李璨琛一次與朋友於大浪灣游泳時，遇到梁志瑩和她的朋友，便被她吸引並主動前往認識，起初梁志瑩沒有理會他，後來在一次活動中重遇，讓李璨琛再次鼓起勇氣追求，慢慢由朋友變成情侶。

李璨琛曾是不婚主義 直至遇上對的人梁志瑩

李璨琛｜曾是不婚主義 ，直至遇上太太梁志瑩（IG@becarefullee）

李璨琛的浪子形象太深入民心，當外界認為他也是以「玩」的心態對待這段戀情。但當浪子遇上對的人，也會對愛情認真！而梁志瑩任職時裝設計師，是圈外人，所以李璨琛在不用工作時，都會花大量時間陪伴她，二人在交往5年後，讓曾是不婚主義的李璨琛，步入婚姻了！在婚禮當日，李璨琛更以《天梯》作為愛的宣言，表達他對這段婚姻的認真，以及對太太梁志瑩的愛。

李璨琛照顧太太梁志瑩感受 主動改掉與前度有關的紋身

李璨琛｜照顧太太梁志瑩感受，改掉與前度有關紋身（IG@becarefullee）

李璨琛也是一位相當喜歡紋身的潮人，他在一次《靜距離》節目訪問中，談及身上紋身的故事，原來他曾在下腹位置有一個與前度有關的紋身，為了照顧梁志瑩的感受，不想她心裡有任何不舒服，便主動把紋身改成印第安人圖案。李璨琛也在節目中勸籲大家，紋身時要想清楚，特別是戀人的名字。