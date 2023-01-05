心靈師 | 秦沛兒子姜文杰自嘲「人又老錢又冇」模特愛妻仍不離棄

【心靈師︳姜文杰】昨晚ViuTV原創劇《心靈師》播出第8集，劇中秦沛大兒子姜文杰（Benji）飾演一位精神科醫生，是李小琛（李璨琛飾）之舊同學，私底下與他不和，隱藏秘密的面不改容使人毛骨悚然。不過現實中的姜文杰卻恰巧相反，是一位感情洋溢澎拜的歌手及演員。



現實中的姜文杰是一位感情洋溢澎拜的歌手及演員。（IG ＠benji.c）

姜文杰於上年2月宣布與模特兒兼香港珠寶小姐冠軍及最上鏡小姐女友李泳淇（Rain）結婚，當時更在社交平台甜蜜寫道︰「相戀時，您22歲，我32歲…命運安排我哋拍攝相識。」其後又在IG上戴老婆的素顏照並深情表白，慶祝二人拍拖9周年，寫道：「Happy 9 Year Anniversary！啱啱開始拍拖嗰陣我係一個靚仔.. 九年後嘅今日，你老公係一個不修邊幅既麻甩佬。多謝你揀我做你既麻甩佬.. love you.」，相當寵妻。

姜文杰於今年2月宣布與模特兒兼香港珠寶小姐冠軍及最上鏡小姐女友李泳淇（Rain）結婚。（IG ＠benji.c）

姜文杰人緣亦相當好，宣布結婚喜訊當天獲不少藝人包括連詩雅、樂瞳、謝芷倫等人留言祝賀，而太太李泳淇亦於IG上載長文，指在工作上遇到真命天子，很感謝姜文杰的父母將自己視為己出，更跟姜文杰隔空傳情：「你要繼續當我的好朋友，好戰友，願我們的愛情細水長流，一起變老，餘生，請多多指教。」

姜文杰更時常拿照片回味和太太經歷的一切流露感性又貼地的一面。（IG ＠benji.c）

姜文杰更時常分享照片回味和太太經歷的一切，流露感性又貼地的一面：「舊相.. 攞返出黎睇下.. 開始自責.. 原來咁多年嚟都冇好好欣賞我女友既美.. 冇好好珍惜佢青春.. 冇幫佢影多啲靚相.. 就連我倆既合照都唔算好多.. 睇睇下啲相我都會問自己.. 呢條𡃁妹做咩痴住我之後就冇走到既..？儘管我亂發脾氣，人又老錢又冇，聖誕生日情人節食麥記三哥兼冇禮物.. 呢條𡃁妹終都係揀我做佢老公.. 成長中，唔知幾時開始，我就一直都喺度逃避戀愛既感覺，唔敢太投入去愛任何人和事，簡單講，就係冇信心再去『愛』。以後唔同了。眨下眼，枕邊條女原來已經係我老婆.. 過去八年錯過咗妳從少女變姐姐既過程.. 往後幾十年，慢慢欣賞妳由中女變肥婆變老太婆先。」

姜文杰早前當ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》嘉賓時曾指與妹妹姜麗文（Lesley）組成組合「Benji and Lesley」後，有一段時間對妹妹感到愧疚及自責。（IG ＠benji.c）

姜文杰於2022年4月當ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》嘉賓時，曾指與妹妹姜麗文（Lesley）組成組合「Benji and Lesley」後，有一段時間對妹妹感到愧疚及自責。原因是妹妹本身已是日本NHK主持，自己把她叫回來玩獨立音樂，但成就又不高。所以當時不停怪責自己，更一度陷入抑鬱。但眼見身為演員的妹妹姜麗文最近成功拿下獎項，姜文杰指自己哭得像「豬頭炳」 ，終於感到帶妹妹回港發展的決定沒有錯。

對於「秦沛之子」星二代的身份，原來姜文杰曾感到介意。（IG ＠benji.c）

對於「秦沛之子」星二代的身份，原來姜文杰曾感到介意、不開心：「如果我夠紅的話，其實這些不會發生。這個是我們星二代比其他藝人都更需要認命的一個東西。」但現在卻有不同看法：「既然現在的人都還在說我是秦沛兒子的話，就代表他到現在還很有名。這是值得開心的事，所以我很自豪告訴別人他是我爸爸。」