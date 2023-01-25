男友減肥變帥後經常出席飯局：「想追求更豐富的人生」

兩個人一起變好，原本是很幸福的事，但近日Dcard一位女生留言說自己跟男友本來都非常胖，男友身高174，體重110公斤；自己則身高160，重85公斤，兩個人加起來的體重將近兩百。而以前樓主在網上看到有對國外也是身材很胖的情侶，覺得看起來好幸福 ，還傳給男友說「我們以後也要這樣」。後來他們因為健康理由減肥，一切卻起了變化。



近日Dcard一位女生留言說自己跟男友本來都非常胖，男友身高174，體重110公斤；自己則身高160，重85公斤。（《瘦身男女》劇照）

雖然不覺得胖會怎樣，而且還是交到男朋友了，但是某次去看醫生時，樓主被醫生警告說這樣不行，需要減肥，因此兩人就開始了減肥之路。男友比樓主大兩歲，已經出社會了。樓之則充當廿四孝女友，每天煮便當讓男友帶去公司吃。他們還一起買了教練課 ，彼此都會督促對方，努力朝理想的身材邁進。

結果男友在半年內瘦30多公斤，樓主則瘦了20多公斤，貌似好的成果，可是之後的一切卻變得不一樣了。因為有健身的關係，所以雖然其男友的體重還有80公斤，但整個人看起來有型了很多。至於樓主雖然也瘦了不少，卻還是肉肉的。正因如此，近一個月男友對樓主的態度轉變很大，突然之間對她很冷淡，還說不用幫他帶便當了，他會跟同事去吃。下班後跑去聚餐也沒跟樓主說，直接消失到半夜一點多才回來，這是以前從來沒試過的。更誇張的是某天他說要去參加高中同學會，偶然提到有些人會帶伴侶去，樓主說她也想去，豈料男友卻跟說不適合帶她去！而男友星期六好不容易休假， 本來說好要在家裡看電影，結果男友中午出去聚餐後就完全不回樓主訊息。

樓主半夜邊哭邊問男友為什麼最近對我這樣，他坦白地說最近發現生活很多可能性。（Dcard）

樓主半夜邊哭邊問男友為什麼最近對她這樣，他坦白地說最近發現生活有很多可能性，還有人問他現在那麼夯，幹嘛跟胖女生，也就是樓主在一起，而且每天跟樓主在一起就是耍廢，讓他也開始懷疑是不是應該追求更豐富的人生。樓主聽到後真的非常難過：「 明明胖胖的我們那麼快樂，為什麼現在會變成這樣？好後悔要他減肥.....」

網友們就提出，「還好你們還沒結婚，恭喜你看清一個人」。（《瘦身男女》劇照）

不過網友們就指出，「還好你們還沒結婚，恭喜你看清一個人」、「可能是他當時也是胖的，覺得有人愛很幸福，現在瘦了覺得自己也有條件找更好的另一半？人都是自私、表面的」、「你也有減肥下來，可以多去外面走走看看，不用侷限自己在他身邊」、「所以說胖子不是不渣，只是沒機會渣」、「他男朋友所謂更豐富的人生也只是去唱歌跟聚餐而已啊？根本不是什麼增進自己的事欸，真的沒有比在家耍廢了不起到哪裡去」、「不要管他，讓他一直外食喝酒聚餐，沒幾個月他就復胖了，就可以換你不要他了」。