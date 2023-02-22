七師傅親授「中女」開發外國市場！符合3條件「籮底橙」變搶手貨

【七師傅｜七仙羽｜搵鬼做情人】TVB《搵鬼做情人》早於2月18日於myTV SUPER的myTV Gold首播，一共十集。節目邀請多位與外國人共組家庭的嘉賓，大爆他們的戀愛生活細節，以及大談他們跟外籍伴侶的戀愛習慣風俗及相處之道。昨日（21日）第二集邀請了不時「語出驚人」的七師傅（七仙羽）來談談她的戀愛經，節目上她亦親授「中女」開發外國市場的方法，如何由「籮底橙」搖身成為搶手貨，一起來看看究竟啦！



【七師傅｜七仙羽｜搵鬼做情人】TVB《搵鬼做情人》早於2月18日於myTV SUPER的myTV Gold首播（Youtube@mytv super）

七師傅（七仙羽）一向「有嗰句講嗰句」的個性深得大眾喜愛，日前她受TVB邀到節目《搵鬼做情人》大談與荷蘭老公的戀愛故事，她亦相當大方分享自己的溝仔經，更建議像主持人嘉姐一樣的一眾「中女」應該要努力開發外國市場！

【七師傅｜七仙羽｜搵鬼做情人】七師傅（七仙羽）一向「有嗰句講嗰句」的個性深得大眾喜愛（Youtube@mytv super）

「籮底橙」變搶手貨必有3大條件：醜樣嘅嫁畀外國人

七師傅坦言「鬼佬」的審美眼光跟亞洲人完全不同，她更笑言「鬼佬唔識睇人」、「好靚好索個啲一早被本地人擸唒」，因此她鼓勵香港一眾「中女」不妨積極嘗試開發外國人市場，並指出符合「醜、老、嫁唔出」3大條件即時由「籮底橙」搖身成為搶手貨！

【七師傅｜七仙羽｜搵鬼做情人】七師傅坦言「鬼佬」的審美眼光跟亞洲人完全不同（Youtube@mytv super）

七師傅撞樣鞏俐 邂逅真命天子情定終生

雖則七師傅堅信外國人的口味，但她直言荷蘭老公多年前已經在亞洲生活，因此具備分辨美女的能力，才熱烈追求自己。老公亦親自現身於節目，表示自己早已對亞洲文化甚感興趣，房間更張貼一位華人女明星的海報，直到來港後遇見七師傅，覺得她跟海報上的女明星相當相似而一見鍾情，原來海報上的女明星正是演員鞏俐。

【七師傅｜七仙羽｜搵鬼做情人】海報上的女明星正是演員鞏俐（視覺中國）

【七師傅｜七仙羽｜搵鬼做情人】七師傅撞樣鞏俐 邂逅真命天子情定終生（Youtube@mytv super）

網民勁讚不能認同更多

七師傅「獨具慧眼的中女論」隨即引來一眾網民熱議！不少網民笑言「外國人係食得偏啲」，亦有網民自嘲「難怪成日有鬼佬讚我靚」。一眾網民對七師傅的言論讚不絕口，全因七師傅正是活生生的好例子，完成極具說服力。