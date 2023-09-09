25歲美國女生忽發失明 拼命生活促成人生勝利組 學業有成愛情美滿

假若有一日，你的五感：聽覺、觸覺、味覺、視覺、嗅覺中忽然失靈，你會如何是好呢？這些看似日常不過的事，卻是成就了我們生命中每一個的點滴，我們靠著五感接收訊息從而認知、分析周遭的世界，確保安全與健康。



生命無常，意外總是令人措手不及，更何況是無緣故地發生的事宜。對於正值芳齡的Sophia Corah而言，忽發性失明如同晴天霹靂，也許是不服命、樂天知命的想法，令上天關了一扇門同時亦開了另一扇窗，除了失而復得視力的經歷更令她學會珍惜當下與把握時間；亦為她收獲了一段美滿、真摯的感情。

25歲的Sophia Corah經歷不少（IG@soph_isticateddd）

忽發性視力模糊 數月後視力已降至失明

Sophia Corah 指當時自己 18 歲，是個大學新鮮人，在2017 年 5 月時一覺醒來後，駕車上學時發現自己的視力不穩，隱約地帶點模糊感，起初她並不在意，以為是過敏發作或其他什麼原因。但隨著日子變長，Sophia Corah很快就發現視力的情況沒有變好，反而持續衰退，漸漸她變得連報紙都看不清。

太可怕了，我想我哭了六個月，我擔心我永遠看不到我未來孩子的面孔。 Sophia Corah

在求醫的時候，醫生診斷出Sophia Corah 患有圓錐角膜（Keratoconus），這種疾病會讓患者的角膜變得越來越薄，接著引發視力模糊、複視、近視等症狀，如醫生所言，她在8 月時被醫生診症宣布失明。

身體狀況無阻人生 正向堅強不服命

對於女生而言，打扮、自拍就是一個日常，對於正值少女時代的Sophia Corah亦毫不例如，她指自己喜歡通過時裝、化妝表達自己，但因為忽發性失明，她有一段時間幾乎無法穿衣打扮，連穿著裇衫都變得十分吃力。

突然醒來看不到東西真是太可怕了，我變得非常依賴別人的幫助。 Sophia Corah

不過失明並沒有令Sophia Corah 選擇放棄，雖然無法以自己最喜愛的方式表達自我，但人生是個多方面的發展，她決心學習，更攻讀宗教心理學。Sophia Corah 更在社交平台上分享自己失明的經驗，鼓勵同樣患有Keratoconus 及忽發性失明的人。

過馬路時，我可以看到某人腳的形狀，當我看到他們移動時，我就會跟著他們。 Sophia Corah

上天的另一扇窗：復明機會

正當Sophia Corah 在Adams State University 致力學習之際，她亦有嘗試享受到大學生涯，就在她擔任宿舍助理時遇到改變她一生的 Christian Corah，兩人一拍即合，成為了無所不談的朋友。

分享兩人識於盲時（IG@soph_isticateddd）

Christian Corah 在節目指原來他從第一眼見到Sophia Corah，被她無所不能的鬥士精神所吸引，更大讚她永遠不會用自己的失明作為藉口。因著被吸引的緣故，Christian Corah 努力研究疾病，不單止找了許多文獻資料，更四出諮詢多位眼科權威、醫生。皇天不負有心人，Christian Corah 終於在2018年5月找到一種手術：防止角膜彎曲變形的手術，有機會能夠治癒Sophia Corah 的失明。

這個復明機會除了希望，伴隨的更需要一筆龐大的費用。對於仍在在學的Sophia Corah而言，因為手術金額高達2萬美元（折合約港幣16萬元），她的保險並不承保。在金錢的壓力之下，Sophia Corah原本打算取消手術念頭，但Christian Corah 得知她的困局後，在營利性眾籌平台「GoFundMe」上以她的名義舉辦了一場籌款活動，並在短短五週內籌到了手術所需資金；所以Sophia Corah能在10 月接受手術。

當我失明時，他一直支持我、照顧我，甚至找到了能夠為我做手術，恢復視力的外科醫生 Sophia Corah

不離不棄以行動說話 收獲最真摯感情

Sophia Corah在10月先進行眼睛交聯手術，再將隱形眼鏡植入她的眼睛，雖然手術很成功但視力需要慢慢恢復，康復期仍是一個緩慢的挑戰。

手術很成功但視力需要慢慢恢復（IG@soph_isticateddd）

我先是開始佩戴 Sclearals 隱形眼鏡，這意味著我可以看見東西，但視力非常強烈所以一開始我只能佩戴幾個小時 Sophia Corah

在這段緩慢的康復期間，Christian Corah 一直陪伴著Sophia Corah，從手術之後一直鼓勵、支持她。終於在1年後，Sophia Corah恢復了20%視力，在這段期間她們變得更多親密，意識到對方的特別位置。

我認識Christian Corah 的時候，我看不到他長什麼樣子，我的視力像是周圍有10 多對眼睛，所以我無法真正把他拼湊起來。 Sophia Corah

那怕大家都深知道對方的重要性，卻一直停留在朋友關係，直到2020年Sophia Corah的視力恢復良好後，她決定鼓起勇氣表白，明瞭到雙方心意雙通之後，他們開始約會，感情進展迅速、穩定，更在2021年6月結婚。

現在他們已經結婚三周年，感情繼續幸福美滿，近日二人更登上節目分享這段振奮的愛情故事。

第一次見到他真的很緊張，因為我可以清楚地看到他臉上的每一個細節 Sophia Corah

在生命中最艱難的時刻，不少人都會感到頹廢、退縮，但偏偏Christian Corah 選擇了逆流而上，那怕未有身份確立關係依然無條件地支持、陪伴，如此真摯、高尚情操才成就了兩人一段奇妙旅程。