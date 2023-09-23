婚展2023｜第42屆婚展會9.23開鑼 婚展3大重點 限定禮品/優惠攻略

婚展2023｜2023年即將來到尾聲，對於準備或有打算結婚的準新人們而言一點也不能鬆懈，為了籌備一個全面婚禮，就需要預早半年到一年的時間去作好準備，由餅卡優惠、 結婚回禮、婚紗拍攝、婚宴場地到珠寶金飾等都要了解好。為了準新人們的福祉，《01女生》精選了最新的婚展2023攻略：一文看清開放時間、日期以及婚展限定禮品！



第42屆婚展會9.23開鑼！（Facebook@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網）

婚展2023（9月婚展）：重點1. 超齊全婚禮資訊/婚禮用品

婚展會中覽匯聚一應俱全的婚禮服務、用品，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都有。

第42屆婚展會2023 將提供免費穿梭巴士直達會場！（Facebook@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網）

是次「第42屆婚展會2023」將於2023年9月23及24日舉辦，更有免費穿梭巴士於銅鑼灣/紅磡/葵芳/荃灣及九龍灣接載參觀人士直達會場。展覽一共分為三個展館：展貿廳2、3及匯星，絕對是搜羅一站式婚禮資訊、婚禮用品的好地方，既可以節省時間四處張望、又可以減省開支，更可以輕鬆取得婚禮資訊，一舉三得！

婚展2023｜第42屆婚展會2023詳細資料：



展覽日期：2023年9月23及24日

時間：中午 12 時至晚上8 時

展覽地點：九龍灣國際展貿中心匯星及展貿廳2&3

入場費：每位港幣$20

主辦機構：雋傑國際展覽有限公司



婚展2023（9月婚展）：重點2. 婚展限定打卡點

對於眾多婚嫁資訊，大腦也許亦要時間稍作消化與考慮，想在搜羅資訊同時稍作休息的話，大會亦在會場中設置多個打卡點：本地插畫師「何必小姐」、超人氣貼圖界網紅「柴狗君」等作品，另外會場亦有Haze illusion 舞台表演、樂隊表演，大家可以邊玩邊看，以免大腦資訊過載！

婚展2023（9月婚展）：重點2. 入場即享豐富禮品+免費服務

入場即享禮品包、體驗裝外，更有免費擇日服務及指紋分析！ 婚禮籌備當中，訂下婚期最為重要，若能挑選到合適的良辰吉日，更具寓意祝福一對新人有美滿的開始！是次主辦機構邀請了易晨師傅（香港玄學及身心靈研習社）以「奇門遁甲」，結合八字術數幫助大家精準計算出最適合締結姻緣的日子！

除了易晨師傅，場內更邀請到 MiQi指紋達人，即場免費為情侶分析指紋，以七款動物代表七種人的不同特徵和溝通模式。聽過不少情侶都會在婚禮籌備爭議不下的故事，大家不妨享用場內的免費指紋分析，加深雙方的關係吧！

婚展2023（9月婚展）：重點3. 婚展限定禮品

是次婚展優惠較適合剛籌備婚禮的準新人們，會場內有過大禮專門店「尚囍過大禮」推出的一條龍優惠套餐、專家講解夫婦相處之道以及專業婚禮司儀提供的婚禮貼士。

另外，凡於場內購物或落訂金滿HK$1000或以上（以獨立商戶單一發票計算）憑即日相關發票或單據即可到主辦機構攤位參加抽獎：獎品包括LITD HK精緻蠟燭、餅卡、名貴海味、美酒等。若以電子消費超過HK$1,000元及讚好大會Facebook 及 Instagram專頁，即可獲得免費修眉護理及餅卡或雪糕禮券回贈，名額有限，大家萬勿錯過！

**內容如有更改，以大會最後公佈為準。如有爭議，主辦機構擁有最終決定權。活動受條款約束，詳情請參閱大會網站及會場內之告示**