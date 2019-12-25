【台灣大選．觀察】韓蔡對決2020　 一場比「慘」遊戲要看甚麼？

台灣總統大選進入倒數階段。儘管各方民調顯示現任總統蔡英文遙遙領先於國民黨總統候選人韓國瑜，以及被輿論刻意忽視的親民黨總統候選人宋楚瑜。但有觀察人士認為，此屆台灣大選呈現詭譎的局面，現時民調真假難辨，鹿死誰手猶未可知。

如今，韓蔡陣營似乎也都在搶攻最後的衝刺機會。12月21日，數十萬人（根據兩方主辦方提供的數據合計）湧入高雄街頭掀起一場「挺韓」與「反韓」的大遊行，這場在和平對峙中的「拼場」遊行終於打破此前略顯沉悶的態勢，成為目前為止台灣2020大選最激烈的一場對決。

韓國瑜現身「挺韓」集會。（洪嘉徽攝）

隨後，由高雄市議會深綠議員操縱通過「列林鄭為不受歡迎人物」引起話題，打出其慣常的「反中」旗幟令藍營處於守勢，更令高雄成為此次選戰的重要戰場。

無論是12月21日高雄街頭上演的那場全台首場以「罷免市長」為主體要求的「反韓」遊行，還是「列林鄭列為不受歡迎人物」的法案，顯然都是圍繞台灣2020大選而進行的慣常政治操縱，已經屢見不鮮。不過，讓人觸發反思，這就是其引以自豪的台灣式民主制度的優越性嗎？

自1996年台灣總統直選形成，當局一直以擁有選舉政治而自豪，只是不過二十幾年的時間，看看如今的台灣選舉，候選人不討論政見而大肆炒作外部議題，民眾一步步淪為政黨選舉的機器，社會處在藍綠的對峙中被撕裂，難道這就是他們引以為豪的選舉政治嗎？

就在一個星期前的台灣總統首場政見電視發表會上，三位總統候選人的表現真實反映了當前台灣的政治生態。現任台灣總統蔡英文就任3年多來表現如此，而她在一個多小時的政見發表會卻連「下一個四年」要做甚麼都沒交代。看看蔡英文的三輪發言都講了甚麼，全程「教育」韓國瑜做總統有多難。

而2018年被視為如日中天的國民黨總統候選人韓國瑜呢，忙着澄清他的豪宅、攻擊蔡英文的家產與網軍。反而是被兩大熱門人物無視的「老將」宋楚瑜最先提到國際局勢變動會給台灣的影響，最多着墨台灣未來的發展方向。這不得不算是一個諷刺。

蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜三方在12月18日晚間，舉辦第一場2020年台灣總統大選政見發表會。（台灣中選會提供）

台灣為何會陷入這樣的怪圈？4年前，蔡英文在國民黨與民進黨的此消彼長中以鋭不可當之勢取得總統之位，也正是這樣的邏輯給了她自信，不承認「九二共識」，提出脱中投美、新南向政策，外界認為這是一位有魄力的改革者。但她做了甚麼？2018年的九合一選舉不就是台灣民眾用選票給民進黨的教訓嗎？今天蔡英文仍舊說要再給她4年，為甚麼還要再給她4年時間？2,300萬台灣民眾經得起這樣的耗損嗎？

當然，她的確有支持者。但是這些支持者有得選嗎？2018年高喊着「貨出去人進來，高雄發大財」的韓國瑜橫空出世，讓外界誤以為他就是終結民進黨的那個人，能夠拯救台灣低迷的經濟情況，不過，其剛就任高雄市長3個月便宣布參選總統，被民進黨抓住不放，炒出一個「落跑市長」的名號來，也讓台灣民眾對其信任感大打折扣。在接受傳媒採訪的台灣選民直接表示，韓國瑜的口號並非不好，只是懷疑他能否做到。偏偏就是這樣兩位讓整個台灣再次陷入4年一度撕裂的候選人，台灣人只能押寶，非此即彼，非彼即此，僅此而已，還有得選嗎？

蔡英文和韓國瑜被認為是讓整個台灣再次陷入4年一度撕裂的總統候選人。（資料圖片）

這不禁讓人聯想到2016年希拉里（Hillary Clinton）與特朗普（Donald Trump）的對決，彼時二人激烈的競爭打破以往就政治論政治的慣例，互相揭黑，人身攻擊，令美國民眾大呼美國正在經歷罕見的社會撕裂，可這不就如今的台灣嗎？當時的美國還能警惕這種撕裂給美國帶來的傷害，可是如今台灣民眾已經被麻痺在這種氛圍中，灌輸恐慌，抹紅，抹黑，炒作.......

政治人物可以4年博殺一次，但被「忽悠」的民眾等得起一而再再而三的4年嗎？對他們來說，恐怕也只能將錯就錯，隨之起舞。人人擁有一張選票的台灣民眾結束這樣的惡性循環，談何容易，最後似乎都無不只是重演、覆盤歷史。無論2020年是誰當選，這都不是一場精中選優的選舉，而最後無不歸結到誰更爛而已。