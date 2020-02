【武漢肺炎】內外交困　中國外交官們的壓力與反擊

中國當下無疑正處於一個比較困難的時刻。始於2019年12月的新型冠狀病毒(COVID-19)相關疫情正在繼續惡化,確診病例與死亡病例則在持續增長。與此同時,中國也因這場發生在本國的疫情遭到一些國家政界、媒體和輿論的非難。中國的外交官員們不僅正面承受這種非難和困境,而且似乎正在主動迎擊,以為中國爭取更公平和有利的局面。

中國外交部長王毅在2月13日至15日間赴德國參加第五輪中德外交與安全戰略對話,出席第56屆慕尼黑安全會議。其間,王毅與多位國際政要會面,接受路透社的專訪。而在這一系列對外交往活動中,介紹中國疫情相關信息是王毅繞不開的一個重要議程,這應該也是王毅此番出行的任務之一。

王毅會見了德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)、塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)、梵蒂岡外長拉加格爾(Paul Gallagher)、日本外相茂木敏充、世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)等人,無一例外談及了中國疫情,他在慕尼黑安全會議上的演講也是如此。 在14日接受路透社專訪時,在開頭和結尾都被問到了疫情相關問題,也對這些問題做出了態度鮮明的回答。王毅提到兩句中國古話,一句是「烈火煉真金」,一句是「患難見真情」。

中國駐美大使崔天凱在2月13日接受了美國全國公共廣播電台(NPR)早間新聞的採訪,被問到更多關於中國疫情的問題,總計有40多個回合,而且與路透社相比兩人的一問一答裏似乎有更多火藥味。

另外,中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩被發現開通了推特(Twitter)賬號,地址是「@SpokespersonCHN」,並在較短時間內發表了18條推文。

她的第一條推文是發佈於2月14日的一句英文: 「No winter lasts forever, every spring is sure to follow.」這句話被簡譯為「沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來。」這條推文還有一張配圖,圖為數十簇已經盛開的黃色梅花,正被白色的降雪覆蓋。這些圖文應該與中國正在經歷的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情有關,表達了一種不畏疫情的樂觀精神。

新冠病毒疫情爆發後,中國從外部得到了很多聲援與支持,也得到了不少的抨擊與非難。德國重要媒體《明鏡周刊》的報道也引起了強烈爭議,其聚焦中國疫情的封面故事副標題是「冠狀病毒——中國製造——當全球化帶來死亡危險」,其中「中國製造」幾個字被特別放大,以黃色呈現。美國商務部長威爾伯•羅斯(Wilbur Ross)不久前聲稱,「我認為,這(肺炎疫情)將有助於加速工作崗位迴流北美,其中可能部分迴流美國,部分則流向墨西哥。」崔天凱在接受採訪時也聊到了這一事件。在民間層面,已經不止一個西方國家裏傳出了亞裔民眾尤其是中國移民、留學生遭受某種形式的歧視的消息。

中國外交界在向外介紹中國防控治理疫情的同時,也選擇了對美國進行針對性反擊。例如,王毅早前就提到過在美國造成嚴重人員傷亡並蔓延至全球的H1N1,華春瑩則提到過已經導致1,900萬人感染和至少1萬人死亡的美國2019-2020年季節性流感。顯然,與美國在H1N1流感和2019-2020年流感季的表現相比,中國的應對還算是差強人意,或者說美國方面的做法至少不會比中國好到哪裏去。

不論如何,這場始發於中國的疫情還是暴露了中國治理體系所存在的巨大問題,其在國際層面一向承受的困難和阻力也得以再度顯現。疫情總歸是要平息下去,但中國自身變革和發展,以及中國外部環境的改善都將是一個漫長的過程。中國外交官們在重壓之下的這些舉動,都只是在「世界未有之大變局」裏中國不斷髮生變化的細節和縮影。