成熟市場回落風險不可不防　次季焦點可適當移至新興市場｜伍禮賢

近段時間外圍市場普遍仍然表現強勢，成熟市場中，美國、歐洲和日本等市場的指數大致上仍處於高位運行。當中，科技行業股份表現更是凌厲。美股市場表現強勁，背後反映美國逐步走出硬著陸的風險。隨著通脹回落以及經濟仍然保持強勁，美股市場未來長線存在較好機會。而科技行業方面，ChatGPT掀起人工智能（AI）熱潮，使其成為今年市場主題，並推動美國芯片巨企、人工智能生成應用企業的業績表現，出現了強勁的增長力。

雖然相關市場、行業板塊仍具長線潛力，但短線在相關資產已經累計較明顯升幅的情況下，投資者對於目前的升勢，不妨提升控制短線回落所帶來的風險。事實上，現時美股三大指數的市盈率已見近年新高，其中納指市盈率現時已急升至近39倍，超過往5年平均市盈率30.13倍。未有貨投資者，暫時不應該高位入市。

美股處於高位，三大指數估值見近年新高。（資料圖片）

籲考慮再次關注中港股市

倘若投資者有意投資其他具中線潛力地區，現階段可逐步考慮重回關注中港市場或東協市場。內地兩會釋放出5%的經濟增長目標，加上溫和通脹預期及繼續寬鬆的貨幣政策，未來內地經濟景氣度有望繼續改善，帶動中港股市。事實上，中港股市近段時間走勢出現改善，相信也是反映投資者對這些因素的預期。

至於同樣落後市大市的東協市場，以東協兩大經濟體新加坡及印尼為例，其股市預測市盈率分別約為11倍及16倍。然而其5年的平均值分別為13.76倍及17.48倍，現水平亦具一定吸引力。

從以上因素分析，第二季投資市場，投資者或有機會將部分資金從成熟市場轉移至新興市場，以控制對成熟市場目前指數普遍處於高位的風險控制。投資者亦不妨在第二季將焦點適當轉移至新興市場。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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