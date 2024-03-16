「曙光初現」典型出現　倍賺績效有目共睹｜聶振邦

上回與大家分享的兩枝陰陽燭複合形態，名為「曙光初現」，屬於利好形態，是長陰燭出現後，緊接出現長陽燭，燭身的頂部較陰燭燭身頂部為低，意味著陽燭燭身的中位以下，有外露於陰燭燭身的部分。另外，陽燭的出現位置，有四種情況。「曙光初現」的典型見於超過一半的陽燭燭身，處於陰燭燭身之內。而除著陽燭燭身外露於陰燭燭身的部分增加，分為三種情況，超過一半的陽燭燭身外露於陰燭燭身，稱為「戮入線」；陽燭燭身頂部與前陰燭燭身底在相同水平，稱為「頸內線」；以及陽燭燭身頂部處於前陰燭的下影線部分，稱為「頸上線」。

曙光初現恒指案例

陽燭外露於陰燭的部分越大，預期股指或個股由低水平反彈力度越弱，後市利好的參考性越低，故此「頸上線」的參考性最低，見此形態絕不宜視為買入訊號出現。現與大家分享「曙光初現」的案例，於2022年1月5日恒指開市位和收市位為23323點和22907點，後者較低所以是陰燭。兩者相距超過400點，反映燭身較長，又見當日高位和低位為23323點和22851點，高位與開市位相同，不存在上影線；而低位較收市位只是低50餘點，見短的下影線，無異於「大陰燭」出現，屬於長的陰燭之一。

形態構成配搭解說

翌日（2022年1月6日）恒指開市位和收市位為22843和23072點，後者較高所以是陽燭。差距接近230點，也算是有較長的燭身，而高位較收市位僅高10點，幾乎不見上影線。低位22709點則較高市位低逾130點，出現下影線，形成「上下影陽燭」，為長的陽燭之一。陽燭燭身的中位數為22958點，高於陰燭收市位22907點，代表超過一半的陽燭燭身處於陰燭燭身之內，加上由2021年11月16日高見25746點，相對2022年1月5日收報22907點，約一個半月已累跌逾2,800點，確認下行了一段日子（通常為兩周或以上），結論是「曙光初現」的典型經已出現。

價跌量縮利好啟示

由於具參考性的利好形態出現，因此確認適合進場，以2022年1月6日收報23072點計起，至1月12日收報24402點，四個交易日已連升逾1,300點。事實上，大市成交金額由1月6至12日分別約1,345億元、1,473億元、1,387億元、1,296億元和1,536點港元，於進場後的四個交易日，只有一日少於1月6日，但當日恒指見跌市（1月11日），屬於「價跌量縮」，反映沽壓不大，視為恒指有力續升線索。這四日全部出現陽燭，連同1月6日的見五連陽，上回已見於2021年2月9至17日，證明當時恒指處於罕見強勢。

及至2022年1月20和21日分別高見24952和24982點，較全年高位25050點（見於2月10日）相距少於100點，事後反映於1月6日收市時進場成功捕足不俗升勢，僅約兩周累升約1,900點。若以期指操作，期內最多更賺近2,000點，按大期每點為50港元計算，短短兩週賺近10萬元，回報率接近一倍。考慮到期指槓桿不足12倍，而其他衍生工具（期權、窩輪和牛熊證）一般操作槓桿不少於25倍，所以上述操作賬面回報絕不少於兩倍，證明「曙光初現」若見典型出現，能帶來可觀操作績效，值得大家細心鑽研！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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